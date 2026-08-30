2 dự án đường sắt quốc gia vừa khởi công sẽ tạo đột phá hạ tầng phía Nam Hà Nội như thế nào?
GĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi công hai dự án đường sắt quốc gia trọng điểm với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 38.500 tỷ đồng.
Đây là công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tái cấu trúc mạng lưới giao thông liên vùng và tái thiết đô thị cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Việc triển khai đồng bộ hai dự án đường sắt quốc gia không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn tạo bước ngoặt trong chiến lược tái thiết đô thị và định hình lại mạng lưới logistics liên vùng của Thủ đô.
Chi tiết 2 dự án đường sắt quốc gia trọng điểm:
Trọng tâm của quy hoạch là sự hình thành siêu tổ hợp đường sắt Ngọc Hồi với quy mô khoảng 260 ha. Đây sẽ là mắt xích trung chuyển đa phương thức hiện đại bậc nhất khu vực phía Bắc, đóng vai trò điểm đầu của tuyến đường sắt quốc gia Bắc – Nam, đồng thời tích hợp toàn diện hệ thống ga lập tàu, depot đường sắt đô thị và nhà ga đường sắt tốc độ cao trong tương lai.
Đáng chú ý, việc cải dịch đoạn tuyến Phú Xuyên – Ngọc Hồi tạo tiền đề giải phóng hành lang quỹ đất huyết mạch, mở đường cho dự án mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A lên quy mô 16 làn xe gắn kết đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị.
Song song đó, tuyến vành đai phía Đông Ngọc Hồi – Kim Sơn sẽ đảm nhiệm vai trò phân luồng toàn bộ luồng hàng hóa liên vùng đi vòng tránh nội đô, vừa chấm dứt tình trạng tàu xuyên tâm gây áp lực lên hạ tầng trung tâm, vừa tối ưu hóa chi phí vận tải và tạo đòn bẩy phát triển các cụm công nghiệp dọc tuyến.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố Hà Nội đã áp dụng cơ chế triển khai công trình khẩn cấp theo Luật Thủ đô và Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND, qua đó rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị và thi công nhưng vẫn bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
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