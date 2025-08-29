Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.
Năm học 2025-2026, tỉnh Nghệ An đang đối mặt với tình trạng thiếu hơn 4.000 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 1.579 giáo viên; tiểu học thiếu 1.198; THCS thiếu 942 và THPT thiếu 463 giáo viên.
Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ. Việc luân chuyển, điều động giữa các xã gặp nhiều trở ngại do sự chênh lệch về tỷ lệ giáo viên, quy mô xã nhỏ, khó luân chuyển.
Để kịp thời bảo đảm đội ngũ giáo viên và viên chức phục vụ chung cho năm học 2025 - 2026, trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp, UBND tỉnh Nghệ An giao trách nhiệm cho từng đơn vị trong việc quản lý nhân sự tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THCS.
Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8357/UBND-TH, quy định việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn.
Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT tạo tổ chức biệt phái, bố trí dạy liên trường, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định. Việc sắp xếp này nhằm bảo đảm nguồn nhân lực, chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2025-2026.
Sở GD&ĐT sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất hoặc quyết định (theo thẩm quyền) việc điều chỉnh biên chế cho các cơ sở giáo dục trong năm học mới, hoàn thành trước ngày 20/9/2025. Đồng thời, triển khai tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự trong phạm vi số lượng biên chế được giao, bố trí cho những đơn vị còn thiếu giáo viên, với hạn cuối vào ngày 30/11/2025.
Bên cạnh đó, Sở nghiên cứu ban hành văn bản ủy quyền, phân công cho các cơ sở giáo dục và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quyết định các thủ tục nhân sự như: hết tập sự, nâng lương, phụ cấp vượt khung, nghỉ hưu, thôi việc, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý và phân công viên chức dạy liên trường (sau khi đã thực hiện phương án biệt phái).
Theo hướng dẫn của UBND tỉnh Nghệ An, trong trường hợp chưa kịp tuyển dụng viên chức, Sở Tài chính và UBND cấp xã xem xét, bố trí kinh phí để các cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động, bảo đảm đủ đội ngũ cho năm học mới.
UBND cấp xã quan tâm, chỉ đạo kịp thời việc ký hợp đồng thay thế những trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, thôi việc, hoặc tận dụng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động chưa sử dụng, nhằm bổ sung kịp thời giáo viên, nhân viên còn thiếu.
Trước đó, đầu tháng 7/2025, Sở GD&ĐT có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị định 142 của Chính phủ cùng các quy định liên quan, đồng thời dựa trên tình hình thực tế địa phương để xem xét, phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành Giáo dục, chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 15/8/2025.
Ngoài ra, Sở cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thống nhất trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng và biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục khác địa bàn.
Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, quan điểm của Sở trong vòng 5 năm sẽ không thực hiện điều động, điều chuyển giáo viên. Điều này nhằm giúp thầy, cô có đủ thời gian nắm bắt tâm lý học sinh, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện giáo dục tại địa phương.
Việc điều chuyển được thực hiện trên tinh thần tạo thuận lợi cho giáo viên công tác gần nhà, ổn định đời sống và yên tâm giảng dạy. Đồng thời, Sở chú trọng bố trí lực lượng giáo viên cốt cán, nòng cốt chuyên môn từ nơi dôi dư đến những địa bàn còn thiếu, yếu, qua đó bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh.
Thời gian điều động không ấn định cứng 3 - 5 năm mà căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể. Nếu giáo viên tại nơi công tác mới phát huy hiệu quả quản lý, giảng dạy, hoàn thành sớm nhiệm vụ, họ sẽ được xem xét trở lại trường cũ.
Năm 2025, ngành giáo dục Nghệ An được giao 43.094 biên chế và biên chế hiện có ở các địa phương là 41.622 người.
Vì vậy, hiện tỉnh đang còn 1.472 biên chế, trong đó mầm non 500 người, tiểu học 481 người và trung học cơ sở 491 người. Số chỉ tiêu này đã được HĐND tỉnh, UBND phân bổ cho các huyện cũ.
