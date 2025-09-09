Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viên
GĐXH - Trước năm học mới, nhiều trường học ở Nghệ An thiếu giáo viên, khiến việc sắp xếp kế hoạch dạy học gặp khó. Việc điều chuyển giáo viên giữa các trường cũng khó khăn hơn do quy mô trường lớp trong xã đã thu hẹp.
Tái diễn bài toán thiếu giáo viên
Trường THCS Nghi Văn đang cần hợp đồng giáo viên các môn Toán, Lý, Tin, Mỹ thuật cho năm học 2025 - 2026. Ông Nguyễn Đình Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Văn gửi tin nhắn đến nhiều nhóm giáo viên, sinh viên, chuyên môn để nhờ giới thiệu ứng viên, khi năm học mới đã cận kề.
Nhu cầu lớn, hồ sơ nộp về chưa đủ nhưng nhiều trường hợp nhà trường phải từ chối. Lý do, kinh phí hỗ trợ giáo viên hợp đồng học kỳ I chỉ 4 triệu đồng/tháng, quá ít để trang trải đi lại, sinh hoạt cho những người nhà cách trường 30 - 40km. Nhà trường mong tuyển được giáo viên về hưu hoặc sống gần trường, vừa tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm công tác.
Trường THCS Nghi Văn, nằm ở vùng khó, cuối huyện Nghi Lộc cũ, đang bước vào năm học mới với muôn vàn thiếu thốn. Từ đầu tháng 8, nhà trường có văn bản gửi Sở GD&ĐT và UBND xã Văn Kiều đề nghị bổ sung giáo viên.
Năm nay, trường có 1.029 học sinh với 23 lớp, theo quy định cần 44 giáo viên (1,9 giáo viên/lớp), nhưng hiện chỉ có 18 người, thiếu tới 26 giáo viên, thậm chí chưa đủ người làm công tác chủ nhiệm.
Theo ông Nguyễn Đình Hải, hơn 10 năm qua, huyện Nghi Lộc (cũ) không có biên chế giáo viên THCS, nên trường không được bổ sung lực lượng mới. Trước đây, huyện thường điều chuyển giáo viên hoặc hỗ trợ kinh phí hợp đồng, trả thêm giờ để "vá" chỗ trống. Riêng năm nay, đến nay vẫn chưa có phương án khả thi.
Trước mắt, trường động viên giáo viên hợp đồng cũ ở lại, hiệu trưởng và hiệu phó cũng phải dạy tăng tiết để lấp khoảng thiếu. Thế nhưng, vị trí xa trung tâm, đi lại tốn kém, lương hợp đồng lại thấp khiến nhiều giáo viên ngại về trường, trong khi nguồn nhân lực tại chỗ lại quá hạn chế.
Việc thiếu giáo viên khiến Trường Tiểu học và THCS Tam Sơn (xã Nhân Hòa) rơi vào cảnh oái oăm. Nhà trường buộc phải điều giáo viên tiểu học lên dạy bậc THCS các môn Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học. Ngoài ra, trường vẫn đang thiếu giáo viên Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn. Tam Sơn là trường liên cấp với chỉ 9 lớp (5 tiểu học, 4 THCS). Quy mô nhỏ, giáo viên lại thiếu ở nhiều bộ môn khiến việc bố trí, sắp xếp nhân sự gặp rất nhiều trở ngại. Ông Lê Kim Cương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã đề xuất lên Sở GD&ĐT, chính quyền xã, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời, chưa biết phương án hỗ trợ ra sao.
Lên kế hoạch trám "lỗ hổng"
Thực trạng tại Trường Tiểu học và THCS Tam Sơn cũng đang diễn ra ở nhiều trường khác ở xã Nhân Hòa. Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Nhân Hòa cho biết, trên địa bàn có 4 trường THCS, hầu hết đều thiếu giáo viên. "Để bảo đảm đủ người đứng lớp, chúng tôi mong tỉnh sớm có hướng dẫn, có phương án tuyển dụng, bổ sung kịp thời cho các trường. Trước mắt, giải pháp khả thi nhất là sắp xếp giáo viên dạy liên trường, nơi thiếu ít hỗ trợ nơi thiếu nhiều, để tạm ổn định tình hình", ông Nguyễn Minh Đức nói.
Tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở nhiều bậc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, tỉnh này có 8 trường tiểu học chưa đủ tỷ lệ 1 giáo viên/lớp. Ngoài ra, hơn 30 trường khác chỉ đạt tỷ lệ từ 1,01 - 1,38 giáo viên/lớp, trong khi quy định yêu cầu tối thiểu 1,5 giáo viên/lớp.
Ông Cao Tiến Thành, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Quỳnh Mai, nơi thiếu giáo viên tiểu học nhiều nhất tỉnh cho biết, hiện tỷ lệ giáo viên tiểu học của phường chỉ đạt 1,19 giáo viên/lớp, thiếu 23 người so với định mức tỉnh giao. Ở hai bậc còn lại là mầm non và THCS cũng đang thiếu 21 người, khiến các trường rất khó khăn trong tổ chức dạy học, nhất là triển khai dạy 2 buổi/ngày. "Việc điều chuyển giữa các trường cũng không khả thi, bởi tình trạng thiếu diễn ra trên diện rộng", ông Cao Tiến Thành cho biết.
Ở bậc THCS, ngoài tình trạng thiếu giáo viên, chưa đủ định biên theo quy định, còn nảy sinh vấn đề thừa - thiếu cục bộ, cơ cấu bộ môn chưa hợp lý, tỷ lệ giáo viên đứng lớp mất cân đối giữa các trường.
Dù đã nhìn rõ sự phân bố giáo viên THCS chưa đồng đều, song từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc điều chuyển giáo viên giữa các trường lại chưa có hướng dẫn cụ thể. Những giải pháp từng phát huy hiệu quả trước đây, như bố trí giáo viên dạy liên trường, điều chuyển hoặc biệt phái để cân đối giữa các xã, nay đều chưa thể triển khai. Điều này khiến bài toán thiếu hơn 4.000 giáo viên của Nghệ An vốn đã khó, nay càng thêm chồng chất thách thức.
Trước thực trạng này, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở thực hiện thuyên chuyển và tuyển dụng giáo viên cho năm học 2025 - 2026.
Qua rà soát, Sở nhận thấy việc bố trí giáo viên có bất cập, dẫn đến tình trạng thừa - thiếu cục bộ. Nhiều giáo viên vùng khó muốn về gần nhà, còn giáo viên hợp đồng lâu năm chưa được tuyển dụng biên chế. Ngay năm học mới, Sở sẽ yêu cầu các trường rà soát, điều hòa đội ngũ, ưu tiên giáo viên lâu năm ở vùng khó khăn, thực hiện khách quan, có giám sát.
"Sau khi điều động xong, Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh giao lại đúng biên chế cho các trường, tránh tình trạng thừa biên chế rồi lại biệt phái. Tuyển dụng giáo viên sẽ ưu tiên vùng khó, xét trước nhân viên hợp đồng lâu năm, rồi mới tính đến các yếu tố khác, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10", ông Thái Văn Thành nói.
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?Giáo dục - 5 giờ trước
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.
3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025Giáo dục - 20 giờ trước
Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.
Các trường đại học nào xét tuyển bổ sung ngành Y Dược?Giáo dục - 1 ngày trước
Nhiều trường đại học đào tạo ngành Y Dược top đầu thông báo xét tuyển bổ sung, cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.
14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Những đối tượng nào sẽ được miễn học phí theo Nghị định số 238/2025 của Chính phủ? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ LongGiáo dục - 3 ngày trước
Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.
Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sauGiáo dục - 3 ngày trước
Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.
Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệtGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.
Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xaGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mớiGiáo dục - 4 ngày trước
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.
Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởiGiáo dục
GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.