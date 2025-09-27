Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ
GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.
Dưới đây là 4 khung giờ sinh Âm lịch được coi là "kim chỉ nam" của phúc khí, giúp chủ mệnh ra ngõ gặp may, khó khăn nào rồi cũng có người giúp sức vượt qua.
Giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Quý nhân kề bên, cơ hội rộng mở
Theo tử vi, người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ.
Họ biết cách xây dựng lòng tin và nhờ vậy luôn có người sẵn sàng hỗ trợ khi gặp khó khăn.
Với họ, quý nhân giống như một chiếc "phao cứu sinh" kịp thời, giúp tháo gỡ những rắc rối tưởng chừng bế tắc.
Điều quan trọng là họ luôn biết nắm bắt cơ hội, biến khó khăn thành bước đệm để vươn lên.
Giờ Ngọ Âm lịch (11h00 – 13h00): Kiên định, được bạn bè và cấp trên yêu mến
Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch có cá tính mạnh mẽ, kiên trì và rất đáng tin cậy trong công việc.
Họ thường giữ được các mối quan hệ thân thiện, nhờ vậy mà nhận được nhiều sự ủng hộ, cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Trong những giai đoạn khó khăn nhất, họ không chỉ dựa vào ý chí mà còn có sự trợ giúp từ bên ngoài.
Quý nhân thường xuất hiện đúng lúc, giúp họ vượt qua "nút thắt cổ chai" và mở ra những con đường phát triển thuận lợi hơn.
Vì vậy, cuộc đời của người sinh giờ Ngọ thường suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông hơn người cùng trang lứa.
Giờ Thân Âm lịch (15h00 – 17h00): Lạc quan, tự tin, quý nhân soi đường
Người sinh vào giờ Thân Âm lịch mang trong mình tinh thần lạc quan và khả năng thích ứng đáng nể.
Dù áp lực lớn, họ vẫn giữ niềm tin rằng nỗ lực sẽ mang lại thành công. Chính sự kiên định ấy giúp họ dễ dàng thu hút sự chú ý và đồng hành từ quý nhân.
Đặc biệt, họ biết cách tìm kiếm hướng đi mới, dám thử thách bản thân và theo đuổi ước mơ.
Đối với họ, khó khăn chỉ là đoạn ngắn của cuộc đời, còn cơ hội luôn hiện hữu phía trước.
Khi biết nắm bắt đúng thời điểm, họ sẽ nhanh chóng gặt hái thành công, sự nghiệp và tài lộc đều viên mãn.
Giờ Tuất Âm lịch (19h00 – 21h00): Chín chắn, bản lĩnh, dễ gặt hái thành công
Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường sở hữu tư duy chín chắn, tính cách quyết đoán và khả năng làm việc chăm chỉ.
Họ có thể tạo ra những bước tiến lớn nhờ tinh thần cầu tiến và sẵn sàng tiếp nhận cơ hội mới.
Khả năng phán đoán tinh tế giúp họ tránh xa các mối quan hệ không tốt, đồng thời giữ vững được sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy.
Quý nhân không chỉ giúp họ vượt khó, mà còn mở ra con đường sự nghiệp thăng hoa, tài vận sung túc, đời sống ngày càng vững vàng.
Giờ sinh Âm lịch phúc lộc dồi dào
Có thể nói, người sinh vào những giờ sinh Âm lịch may mắn này luôn được trời phú phúc phần, đi đâu cũng có người yêu mến và sẵn sàng hỗ trợ.
Nhờ vậy, dù gặp trắc trở, họ vẫn dễ dàng vượt qua và từng bước khẳng định vị trí trong cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
