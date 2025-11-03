Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời

Trong tử vi học, giờ sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn phản ánh tính cách, nhân duyên và con đường phát triển của một người. Có những người sinh ra đã mang tấm lòng lương thiện, đi đến đâu cũng được yêu quý, cuộc sống ít sóng gió.

Người sinh vào giờ Mão (5h00 – 7h00 sáng): Điềm tĩnh, nhân hậu và được lòng mọi người

Từ nhỏ, người sinh giờ Mão đã được yêu quý vì bản tính hiền lành, biết điều. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Mão theo Âm lịch là những người sống điềm đạm, kín đáo và luôn giữ cho mình nguyên tắc: "Âm thầm tiến bước, không hại ai để cầu lợi cho mình".

Họ không tranh đoạt, không so đo hơn thua, luôn đối xử chân thành và bao dung với người khác.

Chính đức tính hiền hòa, tốt bụng ấy khiến họ được nhiều người yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Nhờ quý nhân phù trợ, cuộc đời của họ nhìn chung ít gặp trắc trở. Càng về sau, vận may và tài lộc càng vượng, sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Người sinh vào giờ Mùi (13h00 – 15h00): Chính trực, thân thiện và dễ được quý nhân nâng đỡ

Nhờ tính cách dễ gần, luôn tươi cười và giàu năng lượng tích cực, người sinh vào giờ Mùi Âm lịch đi đến đâu cũng được yêu mến. Ảnh minh họa



Người sinh vào giờ Mùi Âm lịch là những người có tinh thần công bằng, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Họ không bao giờ làm tổn thương ai, cũng không gây thù chuốc oán với bất cứ ai.

Họ thường trở thành "chất keo" gắn kết trong tập thể, được mọi người tin tưởng và xem là chỗ dựa tinh thần.

Trên con đường sự nghiệp, người sinh giờ Mùi luôn gặp được quý nhân giúp đỡ đúng lúc. Dù có đôi khi vấp phải khó khăn, nhưng chỉ cần họ giữ vững tinh thần lạc quan, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.

Càng về hậu vận, vận quý nhân càng mạnh. Sự nghiệp phát triển vững vàng, cuộc sống sung túc, bình an và viên mãn.

Người sinh vào giờ Tý (23h00 – 1h00): Thông minh, khéo léo và có quý nhân soi đường

Theo tử vi, người sinh vào giờ Tý Âm lịch là những người vừa thông minh, vừa tốt bụng. Ảnh minh họa

Điểm đặc biệt của họ là hiền lành nhưng không yếu đuối. Họ biết cách giữ gìn mối quan hệ, luôn cư xử khôn khéo và giữ lòng mình trong sáng.

Chính vì thế, dù ở bất kỳ môi trường nào, người sinh giờ Tý cũng có quý nhân bên cạnh chỉ đường, nâng đỡ.

Những người này thường đạt được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của người tốt xung quanh.

Họ biết ơn và luôn đáp lại bằng hành động chân thành, nên phúc khí của họ ngày càng dày.

Tử vi cho rằng, người sinh vào giờ này càng sống thiện lành, càng được hưởng phúc báo lớn. Cuộc sống của họ về sau sẽ "thuận buồm xuôi gió", như diều gặp gió, thăng hoa cả trong công danh lẫn tình duyên.

Giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý

Người xưa có câu: "Ở hiền gặp lành, nhân hậu ắt có quý nhân phù trợ." Điều này hoàn toàn đúng với những ai sinh vào các giờ Âm lịch Mão, Mùi và Tý.

Bởi lẽ, phúc khí không phải ngẫu nhiên mà có, nó là kết quả của một tâm hồn biết yêu thương và sống thiện lương.

Người nhân hậu giống như ngọn đèn tỏa sáng giữa cuộc đời, dù đi đến đâu cũng được quý nhân soi đường, dẫn lối để gặt hái thành công và hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.