Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời

Thứ hai, 09:08 03/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ai sinh vào các giờ Âm lịch sau đây thường có phúc khí lớn, được quý nhân vây quanh và gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp lẫn nhân duyên.

Trong tử vi học, giờ sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn phản ánh tính cách, nhân duyên và con đường phát triển của một người. Có những người sinh ra đã mang tấm lòng lương thiện, đi đến đâu cũng được yêu quý, cuộc sống ít sóng gió.

Người sinh vào giờ Mão (5h00 – 7h00 sáng): Điềm tĩnh, nhân hậu và được lòng mọi người

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời - Ảnh 1.

Từ nhỏ, người sinh giờ Mão đã được yêu quý vì bản tính hiền lành, biết điều. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Mão theo Âm lịch là những người sống điềm đạm, kín đáo và luôn giữ cho mình nguyên tắc: "Âm thầm tiến bước, không hại ai để cầu lợi cho mình".

Họ không tranh đoạt, không so đo hơn thua, luôn đối xử chân thành và bao dung với người khác. 

Chính đức tính hiền hòa, tốt bụng ấy khiến họ được nhiều người yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Từ nhỏ, người sinh giờ Mão đã được yêu quý vì bản tính hiền lành, biết điều. Khi trưởng thành, họ tiếp tục giữ được nét tính cách đáng trân trọng này, nên dù làm trong môi trường nào cũng có người sẵn lòng nâng đỡ.

Nhờ quý nhân phù trợ, cuộc đời của họ nhìn chung ít gặp trắc trở. Càng về sau, vận may và tài lộc càng vượng, sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Người sinh vào giờ Mùi (13h00 – 15h00): Chính trực, thân thiện và dễ được quý nhân nâng đỡ

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời - Ảnh 2.

Nhờ tính cách dễ gần, luôn tươi cười và giàu năng lượng tích cực, người sinh vào giờ Mùi Âm lịch đi đến đâu cũng được yêu mến. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Mùi Âm lịch là những người có tinh thần công bằng, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác. 

Họ không bao giờ làm tổn thương ai, cũng không gây thù chuốc oán với bất cứ ai.

Nhờ tính cách dễ gần, luôn tươi cười và giàu năng lượng tích cực, người người sinh vào giờ Mùi Âm lịch đi đến đâu cũng được yêu mến. 

Họ thường trở thành "chất keo" gắn kết trong tập thể, được mọi người tin tưởng và xem là chỗ dựa tinh thần.

Trên con đường sự nghiệp, người sinh giờ Mùi luôn gặp được quý nhân giúp đỡ đúng lúc. Dù có đôi khi vấp phải khó khăn, nhưng chỉ cần họ giữ vững tinh thần lạc quan, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.

Càng về hậu vận, vận quý nhân càng mạnh. Sự nghiệp phát triển vững vàng, cuộc sống sung túc, bình an và viên mãn.

Người sinh vào giờ Tý (23h00 – 1h00): Thông minh, khéo léo và có quý nhân soi đường

Giờ sinh Âm lịch của người nhân hậu, được quý nhân nâng đỡ suốt đời - Ảnh 3.

Theo tử vi, người sinh vào giờ Tý Âm lịch là những người vừa thông minh, vừa tốt bụng. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Tý Âm lịch là những người vừa thông minh, vừa tốt bụng. Họ có đầu óc nhanh nhạy, tư duy thực tế và luôn tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân.

Điểm đặc biệt của họ là hiền lành nhưng không yếu đuối. Họ biết cách giữ gìn mối quan hệ, luôn cư xử khôn khéo và giữ lòng mình trong sáng. 

Chính vì thế, dù ở bất kỳ môi trường nào, người sinh giờ Tý cũng có quý nhân bên cạnh chỉ đường, nâng đỡ.

Những người này thường đạt được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của người tốt xung quanh. 

Họ biết ơn và luôn đáp lại bằng hành động chân thành, nên phúc khí của họ ngày càng dày.

Tử vi cho rằng, người sinh vào giờ này càng sống thiện lành, càng được hưởng phúc báo lớn. Cuộc sống của họ về sau sẽ "thuận buồm xuôi gió", như diều gặp gió, thăng hoa cả trong công danh lẫn tình duyên.

Giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý

Người xưa có câu: "Ở hiền gặp lành, nhân hậu ắt có quý nhân phù trợ." Điều này hoàn toàn đúng với những ai sinh vào các giờ Âm lịch Mão, Mùi và Tý.

Bởi lẽ, phúc khí không phải ngẫu nhiên mà có, nó là kết quả của một tâm hồn biết yêu thương và sống thiện lương. 

Người nhân hậu giống như ngọn đèn tỏa sáng giữa cuộc đời, dù đi đến đâu cũng được quý nhân soi đường, dẫn lối để gặt hái thành công và hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượngNgày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có khởi đầu chậm chạp, gặp nhiều gian truân, nhưng càng về sau lại càng vững vàng, bền bỉ, tích lũy được của cải và phúc đức.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Bố mẹ để em trai thừa kế hết tài sản, con gái không được đồng nào: 3 năm sau, người em cúi đầu ân hận

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Nghỉ hưu không được nghỉ: Bi kịch của cụ ông bị con cái dựa dẫm đến kiệt sức

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Cùng chuyên mục

Cận cảnh 2 cây cầu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đổ sập giữa mùa mưa lũ

Cận cảnh 2 cây cầu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đổ sập giữa mùa mưa lũ

Đời sống - 10 phút trước

Giữa mùa mưa lũ, 2 cây cầu ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi đổ sập khiến giao thông chia cắt.

Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này

Tin vui cho nhóm người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền đặc biệt này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động đi làm đều được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, có một số trường hợp thay vì đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận một khoản tiền tương đương.

Thái Nguyên: Cảnh nham nhở, nhếch nhác ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thái Nguyên: Cảnh nham nhở, nhếch nhác ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều vạt đồi, khu vực rừng cây ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên trở nên nham nhở, nhếch nhác sau những vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh.

Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tồn tại gần một tuần, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Quân nhân cần nắm rõ quy định này để hưởng chế độ đãi ngộ đặc quyền được hưởng

Quân nhân cần nắm rõ quy định này để hưởng chế độ đãi ngộ đặc quyền được hưởng

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nữ quân nhân chuyên nghiệp được hưởng được chế độ thai sản theo quy định của Thông tư 90/2025/TT-BQP. Dưới đây là các quy định cụ thể.

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.

Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 274/2025/NĐ-CP.

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

7 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 11/2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo; mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ; quy định xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội… là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, sẽ rơi vào 7/11 hoặc 8/11 Dương lịch tùy theo từng năm, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có khởi đầu chậm chạp, gặp nhiều gian truân, nhưng càng về sau lại càng vững vàng, bền bỉ, tích lũy được của cải và phúc đức.

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Đời sống
Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Đời sống
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Đời sống
Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack với phần biểu diễn gây bức xúc dư luận

Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack với phần biểu diễn gây bức xúc dư luận

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top