Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc nơi nào xuống 10 độ?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp khu vực Bắc Bộ, vùng núi cao có nơi 10 độ. Ảnh minh họa: Đ.H

Thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Trên đất liền:

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (4/11), Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi; trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Trên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Hoàng Quốc Huy (Trạm trưởng Trạm Khí tượng Thủy văn Mẫu Sơn, Lạng Sơn) cho biết, ở vùng núi cao, rét đã xuất hiện rõ rệt.

Sáng 3/11 nhiệt độ đỉnh Mẫu Sơn chỉ còn khoảng 10 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa. "Không khí lạnh tăng cường đã khiến trời chuyển rét sâu, kèm theo mưa nhỏ và gió mạnh", ông Huy nói.

Tại các điểm cao như Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang) và Tam Đảo (Phú Thọ), nhiệt độ đều giảm xuống dưới 12 độ C, tạo cảm giác rét buốt từ sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội: Từ ngày 3–4/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17–19 độ. Sau đó, nền nhiệt mỗi ngày tăng nhẹ khoảng 1–2 độ C và đến cuối tuần, nhiệt độ có thể đạt 23–28 độ C, trời chuyển hanh khô hơn vào ban ngày nhưng vẫn lạnh về đêm và sáng sớm.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0–3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm do ảnh hưởng của không khí lạnh

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh mạnh tăng cường? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm 30/10 và ngày 31/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.



