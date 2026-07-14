Tủ lạnh rộng "gấp đôi", giúp tiết kiệm điện nhờ mẹo sắp xếp đồ siêu thông minh này

Sử dụng những chiếc khay lớn để chứa đồ

Bạn có thể sử dụng những chiếc khay nhựa có sẵn ở nhà hoặc mua tại các gian hàng của siêu thị một cách dễ dàng.

Những chiếc hộp vừa bền nhẹ sẽ giúp bạn phân loại thực phẩm một cách dễ dàng hơn, từ đó bạn có thể tiết kiệm không gian cho tủ lạnh nhà bạn. Nếu kỹ lưỡng hơn, bạn có thể dán nhãn lên những chiếc hộp này để dễ tìm kiếm thức ăn hơn.

Dùng hộp nhựa để đựng thực phẩm

Nhiều thực phẩm có nhiều đạm như cá hay thịt sẽ được bảo quản tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp như ở trong ngăn đá. Bạn hãy sơ chế sạch những thực phẩm này rồi đặt vào những chiếc hộp nhựa để vào ngăn đông để bảo quản.

Những chiếc hộp này không chỉ giúp bảo quản thức ăn được lâu hơn mà còn giúp cho thức ăn trong tủ lạnh không bị ám mùi cũng như là tiết kiệm không gian bên trong tủ.

Những chiếc hộp này không chỉ giúp bảo quản thức ăn được lâu hơn mà còn giúp cho thức ăn trong tủ lạnh không bị ám mùi cũng như là tiết kiệm không gian bên trong tủ.

Đồng thời, nên chia thực phẩm thành nhiều hộp nhỏ theo nhiều bữa để hạn chế việc bạn cấp đông thực phẩm lại sau khi rã đông, thực phẩm nhờ vậy sẽ tươi ngon lâu hơn.

Ngoài ra, hãy ưu tiên sử dụng hộp nhựa dạng hình vuông, hình chữ nhật hơn là hình tròn vì như vậy sẽ giúp bạn tận dụng hết mọi không gian trong tủ lạnh.

Sử dụng kẹp treo túi thực phẩm

Cách làm này có thể giúp bảo quản những túi thực phẩm này được lâu hơn mà còn tận dụng mọi ngóc ngách trong tủ lạnh. Những vật dụng này bạn có thể dễ dàng tìm mua ở những trang thương mại điện tử.

Cách làm này có thể giúp bảo quản những túi thực phẩm này được lâu hơn mà còn tận dụng mọi ngóc ngách trong tủ lạnh.

Luôn để đồ ăn nhẹ ngay ở trung tâm của phần ngăn mát

Nhu cầu ăn uống, nhất là ăn vặt của gia đình chắc hẳn sẽ nhiều, thế nên bạn nên để để những loại snack, kẹo ra ngoài cùng, ngay trung tâm để tiện cho việc lấy đồ ăn nhẹ của cả gia đình bạn.

Điều này còn hạn chế việc đảo lộn mọi thứ lên để tìm đồ bên trong tủ lạnh rồi sau đó xếp lại không được gọn gàng.

Sử dụng đúng chức năng của từng ngăn trong tủ lạnh

Tủ lạnh thường có 2 ngăn: Ngăn đông và ngăn mát. Đối với ngăn đông bạn nên bảo quản những loại thực phẩm tươi sống cần lưu trữ trong thời gian dài như thịt, cá. Còn ngăn mát chỉ nên bảo quản những loại thực phẩm chế biến sẵn, trứng, sữa, nước ép các loại...

Đối với những loại rau củ mà bạn đang sử dụng dở thì hãy để chúng ở bên chỗ ngăn cửa để đảm bảo là bạn sẽ không để quên nó trong tủ lạnh.

Ngoài ra, ở bên trong ngăn mát của tủ lạnh luôn có một hộc tủ để giúp bạn bảo quản rau củ bởi nó được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Đối với những loại rau củ mà bạn đang sử dụng dở thì hãy để chúng ở bên chỗ ngăn cửa để đảm bảo là bạn sẽ không để quên nó trong tủ lạnh.

Luôn xếp đồ ăn mới vào trong, đồ ăn cũ bên ngoài

Nếu bạn có nhiều sản phẩm cùng một loại, bạn hãy tạo thói quen xếp đồ sao cho những thực phẩm mới nằm ở phía trong. Việc này sẽ giúp bạn nhớ để sử dụng các sản phẩm đã cũ để tránh lãng phí.

Mẹo xử lý thùng rác sạch khuẩn, ngừa bệnh viêm đường hô hấp GĐXH - Mùi hôi từ thùng rác luôn là nỗi ám ảnh khó chịu trong quá trình sinh hoạt. Nếu không biết cách xử lý, mùi hôi thùng rác không chỉ làm giảm chất lượng không khí và môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây các bệnh về đường hô hấp.