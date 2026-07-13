4 mẹo vệ sinh nhà bếp sạch bong, chấp mọi vết bẩn cứng đầu

Cách vệ sinh kiềng bếp ga két bẩn

Kiềng bếp ga là một trong những bộ phận không thể tránh khỏi việc bám dầu mỡ, nên cần được vệ sinh thường xuyên, tránh để dầu mỡ tích tụ lâu ngày khó làm sạch được.

Kiềng bếp ga lại thường có những những chi tiết nhỏ, ngóc ngách nên khó có thể rửa sạch bằng cách thông thường được. Cần thực hiện vệ sinh bếp gas theo các bước sau:

Chuẩn bị nước nóng, nước rửa chén, miếng bọt biển, kem tẩy đa năng và khăn giấy để tiến hành làm sạch kiềng bếp gas. Sau đó, lấy kiềng ra khỏi bếp và đặt vào bồn rửa bát. Đổ nước sôi trực tiếp lên kiềng để loại bỏ dầu mỡ và làm mềm các vết bẩn cứng đầu.

Chặn đường thoát nước của bồn rửa chén lại, đổ nước nóng lên ngập kiềng, cho thêm ít nước rửa chén. Ngâm trong 10 -15 phút.

Kiềng bếp ga là một trong những bộ phận không thể tránh khỏi việc bám dầu mỡ, nên cần được vệ sinh thường xuyên, tránh để dầu mỡ tích tụ lâu ngày khó làm sạch được.

Sau khi ngâm, nếu bạn phát hiện có vết bẩn cứng đầu thì dùng một ít kem tẩy đa năng đổ lên miếng bọt biển rồi tiến hành cọ rửa lại một lần nữa. Dùng nước ấm để rửa sạch lại kiềng và để ráo. Dùng khăn giấy lau khô là xong.

Khử mùi lò vi sóng bằng chanh

Nếu lò vi sóng không được vệ sinh sạch sẽ, sẽ là nơi phát sinh nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Để khử mùi lò vi sóng, bạn chỉ cần cho những lát chanh mỏng vào một bát đựng nước bằng sứ rồi đặt vào lò vi sóng.

Bật lò ở nhiệt độ cao trong 3 phút để những chất kháng khuẩn trong chanh phát huy tác dụng hiệu quả. Nhiệt độ cao cũng khiến những mảng bám thức ăn bong ra, sau đó bạn chỉ cần lau lại lò bằng một cái khăn ẩm.

Làm sạch bồn rửa bát với baking soda

Bột baking soda là nguyên liệu không thể thiếu của những chị em mê làm bánh, nhưng nó còn có một công dụng tuyệt vời khác đó là giúp tẩy rửa hiệu quả vết ố bám trên bồn rửa bát.

Bột baking soda là nguyên liệu không thể thiếu của những chị em mê làm bánh, nhưng nó còn có một công dụng tuyệt vời khác đó là giúp tẩy rửa hiệu quả vết ố bám trên bồn rửa bát.

Đầu tiên bạn làm ướt bồn rửa, sau đó rắc một ít baking soda lên trên, để một lúc rồi rửa sạch. Cách làm này sẽ giúp bồn rửa bát không những sạch bong mà còn sáng bóng đến bất ngờ.

Với khay chặn rác giữa bồn, bạn dùng bàn chải đánh răng cũ có thấm ít bột baking soda đánh thật kỹ xung quanh rồi rửa sạch với nước. Nếu ống nước thải có mùi khó chịu, bạn đổ một nửa cốc baking soda xuống kèm 1 ít giấm trắng, cuối cùng đổ thêm nước ấm, ống thoát nước sẽ sạch và không còn mùi hôi.

Cách khử mùi và vết ố trong tủ lạnh

Việc loại bỏ mùi tủ lạnh là một việc làm cần thiết để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh tươi ngon và sạch sẽ hơn. Một số nguyên liệu trong gia đình mà bạn có thể sử dụng để khử mùi tủ lạnh:

Vỏ cam, quýt: Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên hãy đem vỏ cam, quýt rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh. Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ.

Việc loại bỏ mùi tủ lạnh là một việc làm cần thiết để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh tươi ngon và sạch sẽ hơn.

Chanh tươi: Sử dụng chanh tươi, cắt thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh.

Sử dụng chè (trà): Lấy khoảng 50 gram trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ.

Bã cà phê: Sau khi pha cà phê xong, dùng bã cà phê gói vào một miếng vải và cho vào tủ lạnh. Túi cà phê này có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần.

Bên trong tủ xuất hiện các vết ố vàng do vết bẩn của thực phẩm, đất cát, nước màu lan ra. Bạn có thể chùi rửa sạch với cách thực hiện đơn giản như sau: Chuẩn bị một lượng baking soda vừa đủ khoảng 30 gram pha với 500ml nước sạch ấm. Bạn khuấy đều tay cho nguyên liệu hòa tan cho ra dung dịch tẩy rửa.

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