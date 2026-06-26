Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.
Trong đêm Chung kết toàn quốc Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 12 được truyền hình trực tiếp trên VTV9, Phạm Ngọc Anh sinh năm 1984 đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh tài năng đoạt ngôi vị Quán quân. Đây không chỉ là một thành tích mà là một dấu mốc mới trong cuộc đời của giọng ca gốc Bắc Ninh.
Theo Phạm Ngọc Anh, đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ, anh từng nghĩ Nam tiến để theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên, áp lực mưu sinh và trách nhiệm với gia đình khiến anh phải gác lại ước mơ. Cho đến hiện tại, khi công việc dần ổn định, anh quyết định quay trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc.
"Đây không phải là một sở thích nhất thời, mà như một lời hứa với chính mình đã được ấp ủ từ rất lâu. Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, tôi nhận ra nếu cứ mãi chờ đến khi có đủ thời gian thì có lẽ mình sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu ca nhạc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thời điểm hoàn hảo, vì vậy tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức. "Giọng ca vàng Bolero" chính là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ ấy và chứng minh rằng đam mê không bao giờ là quá muộn để theo đuổi", anh chia sẻ.
Đến với cuộc thi, Phạm Ngọc Anh không đặt mục tiêu phải giành quán quân. Điều anh hướng đến là cơ hội thử sức, tích lũy kinh nghiệm và thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Với anh, thử thách lớn nhất trong suốt hành trình không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính mình.
"Với tôi, thử thách lớn nhất không phải là kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính mình. Tôi nghĩ Bolero không quá quan trọng về thanh nhạc, Bolero là hát bằng cảm xúc và sự từng trải. Tôi bước vào cuộc thi với xuất phát điểm không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn trên sân khấu, nên tôi luôn tự nhắc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của Ban Giám khảo và sự kỳ vọng của khán giả", giọng ca quê Bắc Ninh nói.
Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, điều đầu tiên Phạm Ngọc Anh nghĩ đến là người mẹ đã qua đời cách đây bốn năm. "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, nhất là mẹ tôi, người đã mất cách đây 4 năm. Mẹ luôn tin tưởng và đồng hành những lúc tôi khó khăn và tuyệt vọng nhất, chính mẹ là người cho tôi động lực và niềm tin để tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành quả như hiện tại".
Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một chàng trai từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động, nhiều lần khởi nghiệp thất bại rồi làm lại từ đầu đến khi trở thành Quán quân Giọng ca vàng Bolero, Phạm Ngọc Anh cho biết anh chỉ chọn một từ để nói về hành trình ấy là "kiên trì".
Nam ca sĩ cũng gửi gắm thông điệp tới những người đang còn ngần ngại theo đuổi đam mê: "Không ai là quá muộn để bắt đầu. Quan trọng không phải bạn bắt đầu ở tuổi nào, mà là bạn có đủ dũng cảm để bước đi hay không".
Hiện tại, Phạm Ngọc Anh vẫn duy trì công việc riêng, đồng thời theo đuổi con đường ca hát sau khi đăng quang Giọng ca vàng Bolero.
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