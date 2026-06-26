Phạm Băng Băng sang Thái Lan bán mặt nạ ở hội chợ, visual cam thường zoom đến đâu hết hồn đến đó

Sau nhiều năm biến mất khỏi thị trường giải trí Trung Quốc vì bị phong sát do trốn thuế, Phạm Băng Băng hiện tại chỉ có thể đóng phim và dự sự kiện quốc tế. Do tài nguyên nghệ thuật hạn hẹp và không phải lúc nào cũng có "job", cô phải rẽ hướng sang kinh doanh mỹ phẩm để kiếm tiền. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi lặn lội sang tận Thái Lan để quảng bá và trực tiếp bán các sản phẩm làm đẹp đến từ thương hiệu do cô sáng lập.

Được biết, Phạm Băng Băng đã được mời tham dự hội chợ làm đẹp do tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Thái Lan tổ chức tại trung tâm thương mại CentralWorld, Bangkok. Sự kiện quy tụ hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong khu vực, trong đó Fan Beauty Diary của Phạm Băng Băng được mời đến với tư cách đại diện tiêu biểu của ngành mỹ phẩm Trung Quốc. Xuất hiện tại sự kiện, Phạm Băng Băng diện đầm lụa trắng lệch vai, tóc búi cao kết hợp với trang sức đắt giá. Không ăn diện cầu kỳ, minh tinh Trung Quốc vẫn toát lên khí chất sang trọng, kiêu sa và nữ tính cuốn hút.

Phạm Băng Băng tham dự hội chợ làm đẹp tại Thái Lan. Nguồn: Xiaohongshu.

Nữ diễn viên diện đầm lụa trắng lệch vai, tóc búi cao kết hợp với trang sức đắt giá. Ảnh: Xiaohongshu.

Minh tinh xứ Trung gây ấn tượng với visual trẻ trung, thanh lịch và kiều diễm. Ảnh: Sina.

Bờ vai thon thả, tấm lưng nuột nà và góc nghiêng thanh tú gây thương nhớ của Phạm Băng Băng tại sự kiện. Ảnh: Xiaohongshu.

Nữ diễn viên đình đám bị truyền thông và người hâm mộ Thái Lan vây kín tại gian hàng mỹ phẩm của mình. Nguồn: Xiaohongshu.

Loạt ảnh được chụp bằng camera thường của Phạm Băng Băng ở sự kiện cũng nhanh chóng gây sốt. Ở tuổi 45, "nữ hoàng thảm đỏ" đình đám Cbiz vẫn giữ được sự trẻ trung khó tin với làn da căng mịn trắng ngần, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác rõ rệt. Không chỉ vậy, dưới ống kính quay cận của truyền thông lẫn người hâm mộ, đường nét gương mặt hoàn mỹ với sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi cong quyến của Phạm Băng Băng, được phô diễn trọn vẹn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết càng ngắm nhìn Phạm Băng Băng, họ càng hết hồn. Nữ diễn viên cứ như uống thuốc trường sinh bất lão. Nhan sắc của cô không những không phai nhạt mà còn ngày càng mặn mà, sắc sảo và cuốn hút hơn theo năm tháng. Không ít cư dân mạng ca ngợi Phạm Băng Băng sở hữu vẻ đẹp được phong thần, là biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đến nay, dù giới giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cái tên Phạm Băng Băng vẫn giữ vị thế đặc biệt như một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế.

Không quá lời khi nói rằng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Phạm Băng Băng đều khiến người ta thêm một lần hiểu vì sao cô được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" của Cbiz. Nhan sắc ấy không chỉ đẹp, mà còn mang dấu ấn riêng biệt, đủ sức khiến hàng triệu khán giả phải trầm trồ sau ngần ấy năm.

Không cần đến bộ lọc làm đẹp hay bất kỳ công nghệ chỉnh sửa nào, mỹ nhân đình đám vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc như "thách thức thời gian". Ảnh: Xiaohongshu.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng sở hữu diện mạo khiến nhiều người khó tin. Cô có làn da trắng sứ căng bóng, mịn màng gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu lão hóa rõ rệt nào. Dưới ống kính cam thường chụp cận của truyền thông và người hâm mộ, từng đường nét trên gương mặt nữ diễn viên đều hiện lên hoàn hảo. Ảnh: Xiaohongshu.

Điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả là thần thái đỉnh cao mà Phạm Băng Băng luôn duy trì sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười hay cử chỉ của cô đều toát lên vẻ quyền lực và đẳng cấp của một ngôi sao hạng A thực thụ. Ảnh: Xiaohongshu.

Không ít người nhận xét rằng thời gian dường như đã bỏ quên mỹ nhân sinh năm 1981, bởi vẻ đẹp của cô không những không phai nhạt mà còn ngày càng mặn mà, sắc sảo và cuốn hút hơn theo năm tháng. Ảnh: Xiaohongshu.

Không thể quay lại thời hoàng kim nhưng vẫn kiếm tiền khủng

Trước khi vướng bê bối thuế năm 2018, Phạm Băng Băng từng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng người nổi tiếng quyền lực, sở hữu hàng chục hợp đồng quảng cáo và cát-xê thuộc nhóm cao nhất giới giải trí. Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng điều tra và xử phạt vì hành vi trốn thuế vào năm 2018, sự nghiệp của nữ diễn viên lao dốc nghiêm trọng. Hàng loạt thương hiệu hủy hợp đồng, các dự án phim ảnh bị đình trệ và cô gần như biến mất khỏi thị trường giải trí Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Phạm Băng Băng bị "phong sát" ở quê nhà Trung Quốc vì trốn thuế.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Diary bất ngờ trở thành "phao cứu sinh" giúp Phạm Băng Băng duy trì nguồn thu nhập ổn định. Ít ai biết rằng ý tưởng thành lập Fan Beauty xuất phát từ chính thói quen chăm sóc da nổi tiếng của nữ diễn viên. Trong nhiều năm, Phạm Băng Băng luôn được công chúng gọi là "nữ hoàng mặt nạ" vì thường xuyên chia sẻ bí quyết dưỡng da bằng các loại mặt nạ cao cấp.

Nhận thấy tiềm năng của thị trường làm đẹp, cô quyết định thành lập thương hiệu riêng và tập trung phát triển các sản phẩm chăm sóc da. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là dự án kinh doanh phụ của một ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng vài năm sau, Fan Beauty đã phát triển thành một thương hiệu có doanh thu thuộc nhóm dẫn đầu ngành mỹ phẩm nội địa Trung Quốc.

Theo các số liệu từng được truyền thông Trung Quốc công bố, Fan Beauty lọt Top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc năm 2024 với doanh thu đạt khoảng 1,45 tỷ NDT (gần 5.000 tỷ đồng). Riêng dòng mặt nạ dưỡng da chủ lực từng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong một buổi livestream bán hàng cùng "ông hoàng livestream" Lý Giai Kỳ, hơn 100.000 hộp mặt nạ đã được bán hết chỉ trong khoảng 10 giây, mang về doanh thu gần 20 triệu NDT (74 tỷ đồng).

Do những hạn chế liên quan đến hoạt động công khai tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng hiếm khi trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng. Thay vào đó, thương hiệu hợp tác với nhiều KOL, beauty blogger và streamer nổi tiếng để quảng bá sản phẩm. Dù không trực tiếp đứng trước ống kính, với vai trò người sáng lập và cổ đông lớn nhất, Phạm Băng Băng vẫn thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ hoạt động kinh doanh.

Ở thời điểm hiện tại, dù con đường trở lại thời kỳ huy hoàng của sự nghiệp diễn xuất vẫn còn nhiều rào cản, Phạm Băng Băng đang chứng minh rằng cô vẫn giữ được sức ảnh hưởng đáng nể. Từ một nữ hoàng màn ảnh, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh mới: một nữ doanh nhân quyền lực sở hữu thương hiệu mỹ phẩm trị giá hàng nghìn tỷ đồng và tham vọng chinh phục thị trường làm đẹp châu Á.

Nguồn: Sina, Sohu