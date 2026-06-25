Diễn viên Lan Thy: 'Đời cha mặc vest được 2 lần'

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

Mới đây, Lan Thy - nữ diễn viên "Em và Trịnh" gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh trong lễ cưới với chú rể Dustin Tiêu tại TP.HCM. Không cần những màn công bố rình rang, cặp đôi nổi tiếng lại chọn cách tổ chức đám cưới khá kín kẽ.

Điều khiến người hâm mộ xúc động là hình ảnh Lan Thy mặc váy cưới xinh đẹp, được bố nắm tay dẫn vào lễ đường, trực tiếp trao tay cho chú rể Dustin Tiêu. Lan Thy nghẹn ngào chia sẻ: "Đời cha mặc vest được 2 lần: Một lần ở đám cưới mẹ con, một lần là đám cưới con". Khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc, đặc biệt khi bố cô xuất hiện chỉn chu trong bộ vest được nhắc đến trong dòng chú thích.

Lan Thy được cha nắm tay vào lễ đường.

Cô xúc động viết: “Đời cha mặc vest được 2 lần: Một lần ở đám cưới mẹ con, một lần là đám cưới con”.

Về phần chú rể, Dustin Tiêu cũng đăng loạt ảnh cưới và tâm sự: "Vậy là đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày đám cưới ấm cúng của Dustin và Lan Thy và gia đình, mọi việc thật đúng như một giấc mơ mà mình đã hình dung suốt những năm tháng trưởng thành. Gặp được người mình yêu, nên duyên và được sự chúc phúc rất nồng ấm của các anh em bạn hữu là một món quà vô giá mà Dustin đã nhận được từ dịp này.

Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con để con có ngày hôm nay, cảm ơn gia đình của vợ Lan Thy đã nuôi dưỡng và tin tưởng gả cho con một người bạn thân tuyệt vời…".

Trước đó, Lan Thy và Dustin từng đăng lại hình ảnh trong lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu - Tây Ninh nhưng không chia sẻ nhiều. Nữ diễn viên chỉ dí dỏm tiết lộ mình đang "cosplay mẹ 29 năm về trước", gợi nhắc hình ảnh cô dâu của mẹ trong ngày cưới. Trong lễ vu quy tại nhà gái ở Tây Ninh, Lan Thy và Dustin Tiêu cùng diện áo dài đỏ truyền thống, thực hiện các nghi thức với sự chứng kiến của gia đình hai bên.

Được biết, sau đám cưới riêng tư này, cặp đôi sẽ tổ chức thêm một bữa tiệc khác vào ngày 20/7 tới đây.

Những giây phút hạnh phúc của cặp đôi

Đám hỏi của cặp đôi tại Tây Ninh.

Vào tháng 2/2026, Lan Thy chia sẻ khoảnh khắc được Dustin Tiêu "đánh úp" cầu hôn ngay tại đám cưới của người thân.

Lan Thy sinh năm 1998, đến từ TP.HCM. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh. Gương mặt mang đậm chất điện ảnh, gợi nhớ hình ảnh các minh tinh Hồng Kông đầu thập niên 1990 như: Củng Lợi, Chương Tử Di,... giúp cô nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà làm phim. Năm 2022, cô được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi đảm nhận vai Bích Diễm - nàng thơ trong bộ phim điện ảnh "Em và Trịnh". Năm 2025, Lan Thy tham gia series "Tiệm ăn của quỷ" (Devil's Diner) của đạo diễn Hàm Trần.

Chồng Lan Thy là Dustin Tiêu tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997, là một nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim ở New York, Mỹ. Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bộ ảnh cưới đậm chất điện ảnh của Lan Thy - Dustin Tiêu