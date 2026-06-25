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Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0'

Thứ năm, 16:28 25/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mai Phương Thúy khẳng định không cần danh hiệu Hoa hậu để thành công: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".

Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0' - Ảnh 1.Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

GĐXH - Mai Phương Thúy gây sốc khi tặng em gái biệt thự trên không giá 120 tỷ. Nhiều người tò mò bí quyết thành công và khối tài sản "khủng" của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Mai Phương Thúy mới đây gây xôn xao dư luận khi mua tặng em gái Mai Ngọc Phượng căn sky villa (biệt thự trên không) có giá khoảng 120 tỷ đồng tại Hà Nội.

Ngay khi thông tin nổ ra, trên mạng xã hội vẫn có không ít ý kiến ngưỡng mộ tình cảm gia đình của Mai Phương Thúy nhưng cũng không ít người trầm trồ khả năng tài chính, sự giàu có của Hoa hậu Việt Nam 2006. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Mai Phương Thúy thành công, có được cuộc sống giàu có như hiện nay là nhờ danh xưng Hoa hậu. 

Đáp trả lại bình luận này, cách đây ít phút, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0".

Mai Phương thúy chia sẻ câu chuyện vượt khó từ số 0 đến thành công - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy chia sẻ bình luận của khán giả và thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Mai Phương Thúy cho biết thêm: "Bộ kĩ năng làm Hoa hậu và tài chính là khác hẳn nhau. Mình định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008 lúc mình 20 tuổi nhưng lúc đó quá nhiều dự án cộng đồng muốn mình tham gia vì năm đó đương kim Hoa hậu có lùm xùm nên cô ấy ở ẩn, khiến khối lượng công việc đẩy cho mình quá nhiều... Hoa Hậu cho mình phát triển hết khả năng của bản thân không nhiều".

"Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng", Mai Phương Thúy nhấn mạnh.

Mai Phương thúy chia sẻ câu chuyện vượt khó từ số 0 đến thành công - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy cho biết, năm 20 tuổi từng định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc nhưng thời điểm đó cô vướng nhiều dự án cộng đồng nên bỏ lỡ. Hiện tại, cô mong muốn theo học ngành Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới.

Từ lâu, Mai Phương Thúy được xem là một trong những hoa hậu sở hữu cuộc sống giàu có showbiz Việt. Cô gần như hạn chế các hoạt động nghệ thuật mà được biết đến là nhà đầu tư có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và nhiều ngành nghề khác.

Mai Phương Thúy tự nhận có xu hướng lo xa nên ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 ở tuổi 18, cô chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật để tạo thu nhập, đồng thời tìm hiểu về đầu tư và kinh doanh.

Theo nàng hậu sinh năm 1988, giai đoạn đầu sự nghiệp, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1-2 tỷ đồng. Thay vì chi tiêu cho những thú vui xa xỉ, hoa hậu dành phần lớn nguồn tiền để học hỏi và thử sức ở lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, từ đó từng bước tạo ra lợi nhuận. Cô hiếm khi giữ nhiều tiền mặt mà phần lớn tài sản đều được phân bổ vào các khoản đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, kết quả tài chính có được không đến một cách dễ dàng.

"Có những thời điểm tôi làm việc với cường độ gấp đôi người bình thường, nhưng tôi là người say mê công việc nên luôn tìm được niềm vui trong những gì mình làm, chứ không cảm thấy áp lực", Mai Phương Thúy bày tỏ.

Người đẹp cũng tiết lộ mong muốn theo học ngành Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới. Theo cô, việc học không phụ thuộc tuổi tác, đặc biệt khi kiến thức luôn mang lại lợi thế trong công việc lẫn cuộc sống.

Mai Phương thúy chia sẻ câu chuyện vượt khó từ số 0 đến thành công - Ảnh 3.

Ở tuổi gần 40, Mai Phương Thúy là nàng hậu độc thân giàu có.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss World và vào top 17 chung cuộc, đồng thời giành giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Người đẹp tốt nghiệp ngành Thương mại tại Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và điện ảnh trước khi dần chuyển trọng tâm sang kinh doanh, đầu tư.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, chủ yếu tập trung cho công việc đầu tư. Thỉnh thoảng, cô nhận lời làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc hoặc tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò khách mời. Hiện cô sinh sống và làm việc tại TP.HCM, trong khi gia đình cô ở Hà Nội.

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