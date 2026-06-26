MC Huyền Trang mang thai con đầu lòng

Sinh nhật năm nay của MC Huyền Trang (Mù Tạt) trở nên trọn vẹn khi có chồng là cầu thủ Phạm Đức Huy bên cạnh và một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng.

Trên trang cá nhân, cầu thủ Phạm Đức Huy hài hước gửi lời chúc đến vợ: "Chúc 'Chị gái của Mica' luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư!". Lời chúc dí dỏm nhưng đầy yêu thương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người tinh ý cũng phát hiện cặp đôi đã đặt tên thân mật cho em bé sắp chào đời là Mica.

Đức Huy và Huyền Trang hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Cặp đôi hé lộ tên thân mật của em bé là Mica.

Đáp lại ông xã, MC Huyền Trang xúc động chia sẻ: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé".

Không chỉ thế, ngay dưới bài đăng Huyền Trang còn hé lộ cân nặng ở tháng đầu thai kỳ: "Mọi người đừng trách vì sao em còn 43,5kg nữa nhé, bé nhà em nó hơi 'quậy' ạ!". Mặc dù là lời than thở nhưng bà xã cầu thủ Đức Huy không giấu được niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ.

Dòng trạng thái ngọt ngào nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng. Trong đó có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng như: Á hậu Phương Nga, Á hậu Hoàng Oanh, BLV Tuấn Anh, MC Bùi Đức Bảo, Chí Nhân, Đinh Mạnh Ninh,... và dàn cầu thủ như Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh,...

Cách đây vài ngày, Huyền Trang chúc mừng ông xã và đồng đội sau khi vô địch Cup Quốc gia: “Năm nay lấy vợ lấy luôn cả cup. Chúc mừng Phạm Đức Huy năm nay có được quá nhiều thứ nhé!".

Trước khi về chung một nhà, cặp đôi từng có thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau nhiều lần "úp mở" trên mạng xã hội, tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn Huyền Trang trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Nữ MC cho biết khoảnh khắc ấy diễn ra đầy bất ngờ và tự nhiên, đúng như tính cách hài hước của bạn trai.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, cặp đôi liên tục chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại. Dịp Valentine 2026, Huyền Trang và Đức Huy tung bộ ảnh cưới nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đầu năm 2026, hai người tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng với sự tham dự của gia đình hai bên. Đến tháng 3/2026, hôn lễ chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Sau đám cưới, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, hài hước nhưng không kém phần tình cảm.