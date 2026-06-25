Nữ diễn viên sinh năm 1999 từng bị khán giả "ghét lây" vì đóng tiểu tam, nay trở thành "ẩn số" của phim chống ma túy
Từ "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh" trong "Chúng ta của 8 năm sau", cô đang thu hút sự chú ý với vai diễn nhiều bí ẩn ở "Lửa trắng".
Sở hữu gương mặt sắc nét cùng phong cách quyến rũ ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1999 từng khiến không ít khán giả "ghét lây" khi vào vai tình nhân trên màn ảnh. Sau những bước khởi đầu gắn liền với dạng vai gây tranh cãi, cô đang từng bước chứng minh thực lực qua các hình tượng đa diện, mới nhất là vai Sương trong bộ phim hình sự Lửa trắng .
Từ "tiểu tam tai tiếng" đến bước ngoặt nữ chính phim giờ vàng
Trước khi bén duyên với diễn xuất, Cù Thị Trà là mẫu ảnh thời trang nổi tiếng tại Hà Nội khi còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Con đường đến với màn ảnh của cô gái quê Thanh Hóa bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, nhưng bước ngoặt thực sự chỉ đến khi cô hóa thân vào vai Anh Thu - "kẻ thứ ba" trơ trẽn chen chân vào cuộc hôn nhân của tuyến nhân vật chính trong phần 2 Chúng ta của 8 năm sau .
Dù xuất hiện không quá nhiều, diễn xuất tự nhiên của Cù Thị Trà đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ đến mức nhiều khán giả mang cảm xúc từ phim ra ngoài đời, tràn vào trang cá nhân của cô để lại những bình luận bức xúc. Thời điểm đó, truyền thông và công chúng thậm chí còn gọi cô bằng danh xưng "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh Việt".
Thế nhưng, phía sau những vai diễn sắc sảo và gai góc, Cù Thị Trà ngoài đời lại có góc nhìn khá điềm tĩnh về nghề. Trả lời phỏng vấn trên báo chí về việc chuyển hướng từ một diễn viên tay ngang sang lộ trình chuyên nghiệp, cô thẳng thắn bộc bạch: "T ôi không muốn giới hạn bản thân ở bất kỳ lĩnh vực nào. Chỉ biết đến thời điểm hiện tại, đây là công việc tôi đam mê và muốn theo đuổi chuyên nghiệp".
Sự bền bỉ đó nhanh chóng được đền đáp khi cô được chọn vào vai Phương Đông - nữ chính trong Những nẻo đường gần xa , đóng cặp cùng đàn anh Việt Anh. Đây là một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, đòi hỏi năng lực làm chủ diễn xuất thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình.
Nói về cơ hội lớn này, nữ diễn viên sinh năm 1999 từng trải lòng: " Với những vai diễn trước của tôi, ngoại hình có thể là một điểm cộng. Nhưng với Phương Đông lần này, nếu chỉ có ngoại hình thôi, tôi nghĩ là mình không được chọn đâu" .
Từ cô gái gợi cảm ngoài đời đến "ẩn số" của phim hình sự
Nếu theo dõi Cù Thị Trà ngoài đời, nhiều người sẽ bất ngờ trước phong cách thời trang của cô. Khác với hình ảnh mộc mạc, có phần khép kín trên phim, người đẹp 9X theo đuổi gu ăn mặc năng động, cá tính và vô cùng quyến rũ.
Sự đối lập giữa một cô gái hiện đại ngoài đời và những số phận khác biệt trên màn ảnh chính là chất xúc tác giúp cô liên tục làm mới bản thân, không bị đóng khung trong bất kỳ định kiến nào.
Chính tinh thần không ngại thử thách ấy đang được thể hiện rõ nét trong Lửa trắng - bộ phim cảnh sát hình sự xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma túy khốc liệt đang phát sóng trên VTV3.
Trong phim, Cù Thị Trà đảm nhận vai Sương - một nhân vật xuất hiện giữa những mối quan hệ chằng chịt và được xem là mắt xích quan trọng trong diễn biến câu chuyện. Dù ê-kíp chưa tiết lộ quá nhiều về thân phận thực sự của Sương, nhưng sự xuất hiện của cô được dự báo sẽ kéo theo những bước ngoặt đáng chú ý ở tuyến nội dung liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Khác với những vai phản diện bộc lộ rõ tâm cơ ngay từ đầu, Sương của Lửa trắng là một bài toán khó đoán, đòi hỏi Cù Thị Trà phải thể hiện được sự khôn khéo, bí ẩn trong từng ánh mắt, cử chỉ.
Từ một người mẫu ảnh bước vào thế giới điện ảnh, từng nhận về không ít áp lực vì những vai diễn phản diện, Cù Thị Trà đang từng bước khẳng định chỗ đứng bằng tư duy làm nghề nghiêm túc. Với cô, mỗi cơ hội mới không chỉ là một lần xuất hiện trước công chúng, mà là một nấc thang để khán giả nhìn thấy nhiều màu sắc khác của một diễn viên trẻ luôn khát khao vượt qua những hình mẫu quen thuộc.
(Ảnh trong bài: FBNV)
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