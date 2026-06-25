Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Lê Phương sinh năm 1985, là thủ khoa đầu ra của khóa 8 (CDVK8) - Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Mới đây, cô hội ngộ các bạn sau 20 năm ra trường. Trong lớp, ngoài cô, Quách Ngọc Tuyên và cố diễn viên Quý Bình theo nghệ thuật thì các bạn còn lại đều chọn những ngành nghề khác.