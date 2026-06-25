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Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình

Thứ năm, 17:44 25/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình trong buổi họp lớp 20 năm ra trường. Cô chia sẻ kỷ niệm với các bạn cũ và thầy giáo Đức Hải.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 1.Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

GĐXH - Phương Oanh hạnh phúc khi khoe con gái 'bám' và yêu mẹ. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp đại học và bồi hồi nhớ lại những người bạn cũ.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 2.

Lê Phương sinh năm 1985, là thủ khoa đầu ra của khóa 8 (CDVK8) - Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Mới đây, cô hội ngộ các bạn sau 20 năm ra trường. Trong lớp, ngoài cô, Quách Ngọc Tuyên và cố diễn viên Quý Bình theo nghệ thuật thì các bạn còn lại đều chọn những ngành nghề khác.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 3.

Một hành động đẹp của Lê Phương khi cô mang theo một bó hoa tím để tưởng niệm Quý Bình. Cố nghệ sĩ Quý Bình - bạn học cùng khóa đã qua đời đầu năm 2025.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 4.
Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 5.

Theo Lê Phương, đây là dịp hiếm hoi cả lớp tụ họp đông đủ sau nhiều năm. Cô và các bạn đồng thời được gặp lại NSƯT Đức Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp năm xưa.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 6.

Cô cho biết hai thầy trò vẫn giữ liên lạc; cô thường hỏi thăm và chúc mừng thầy vào ngày 20/11 hoặc dịp lễ, Tết.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Đức Hải sinh năm 1966, quê Nam Định. Ông từng du học tại Viện Hàn lâm Sân khấu Điện ảnh Saint Petersburg, Nga. Sau khi về nước, ông làm giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được xem là lớp nghệ sĩ đầu của Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng trang lứa Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương, Lê Khanh...

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 8.

"Tính luôn 3 năm học hành là đã tròn 23 năm tình nghĩa. Thật vui vì mọi người vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Và dù “ta cũng có niềm chưa vui, mất ngàn ngày để vơi.. Nhưng đã qua cả rồi! Khi vui hẵng nhớ!”. CDV-K8 ơi!", cô chia sẻ.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 9.

Các thành viên lớp Lê Phương chụp ảnh, hàn huyên ôn chuyện cũ.

Lê Phương tưởng nhớ Qúy Bình kỷ niệm 20 năm ra trường - Ảnh 10.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Lê Phương bắt đầu sự nghiệp với phim Ký túc xá trước khi ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình và đặc biệt là vai Hương trong Gạo nếp gạo tẻ (2018).

 

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