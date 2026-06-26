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Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Thứ sáu, 13:18 26/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thúy Diễm cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai trong chuyến du lịch Khánh Hòa. Mẹ chồng cô cũng tham gia, tạo nên khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa.

Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội - Ảnh 1.Có tin vui ở tuổi trung niên, Thúy Diễm được chồng cưng chiều

GĐXH - Thúy Diễm mang thai ở tuổi 39, ông xã Lương Thế Thành nhắc nhở một câu khiến fan ngưỡng mộ.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 1.

Thúy Diễm mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Khánh Hòa. Nhân dịp đặc biệt này, nữ diễn viên cùng ông xã Lương Thế Thành và mẹ chồng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng để chúc mừng con trai Bảo Bảo bước sang tuổi mới.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 2.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 con trai yêu của ba mẹ. Chúc Brendan của ba mẹ mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. Năm nay tổ chức cho con trai ở một nơi thật lãng mạn, thật đẹp và xa nhà nhưng lại ấm áp", Thúy Diễm chia sẻ.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 3.

Trong loạt ảnh được đăng tải, cả gia đình: Thúy Diễm và Lương Thế Thành cùng con trai và mẹ chồng cô đồng loạt diện trang phục tông trắng thanh lịch. Cả gia đình liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng con trai. Khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 4.

Mẹ chồng Thúy Diễm cũng đi du lịch cùng con cháu. Bà dành tình cảm cho cháu nội nhân ngày sinh nhật 8 tuổi.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 5.

Được biết, ba của nam diễn viên Lương Thế Thành sinh năm 1952, mẹ sinh năm 1958, hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của các con. Thúy Diễm cho biết cô rất may mắn khi được ba mẹ chồng yêu thương như con ruột. Cả hai thông cảm cho việc cô phải thường xuyên vắng nhà khi đi quay phim xa và chăm sóc cháu nội chu đáo.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 6.

Hiện tại, Thúy Diễm đang tạm gác lại một số hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe trong thời gian mang thai con thứ hai. Bên cạnh cô luôn có sự đồng hành của ông xã Lương Thế Thành. Nam diễn viên thường xuyên xuất hiện bên vợ, hỗ trợ và chăm sóc cô trong cuộc sống hằng ngày. Sự quan tâm chu đáo của Lương Thế Thành khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

Mẹ chồng thúy Diễm gây chú ý trong ngày sinh nhật cháu nội tại khánh hòa - Ảnh 7.

Thúy Diễm đang mang thai ở tháng thứ 6.

 

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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