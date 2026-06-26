Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội
GĐXH - Thúy Diễm cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai trong chuyến du lịch Khánh Hòa. Mẹ chồng cô cũng tham gia, tạo nên khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa.
Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.
Mai Phương Thuý đã căng: Đáp trả khi bị nói giàu nhờ đăng quang, "var" thẳng vụ phải gánh việc vì 1 Hoa hậu dính lùm xùmThế giới showbiz - 2 giờ trước
Mai Phương Thuý hiếm hoi bức xúc đáp trả những ý kiến từ cộng đồng mạng.
MC Huyền Trang mang thai con đầu lòngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Cô hé lộ tên bé là Mica và cân nặng trong tháng đầu thai kỳ.
Phạm Băng Băng sang Thái Lan bán mặt nạ ở hội chợ, visual cam thường zoom đến đâu hết hồn đến đóGiải trí - 4 giờ trước
Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng đang gây xôn xao khắp MXH.
Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giớiCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Nàng hậu này gây chú ý khi trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).
Diễn viên Lan Thy: 'Đời cha mặc vest được 2 lần'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - “Đời cha mặc vest được 2 lần: Một lần ở đám cưới mẹ con, một lần là đám cưới con”, Lan Thy "Em và Trịnh" chia sẻ trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy'Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh đăng tải video nội trợ đảm đang sau thời gian 'ở ẩn' sinh con thứ 2. Trong khi đó, H'Hen Niê và Nhật Kim Anh cũng gây chú ý với những khoảnh khắc bên con.
Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý BìnhGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình trong buổi họp lớp 20 năm ra trường. Cô chia sẻ kỷ niệm với các bạn cũ và thầy giáo Đức Hải.
Nữ diễn viên sinh năm 1999 từng bị khán giả "ghét lây" vì đóng tiểu tam, nay trở thành "ẩn số" của phim chống ma túyGiải trí - 21 giờ trước
Từ "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh" trong "Chúng ta của 8 năm sau", cô đang thu hút sự chú ý với vai diễn nhiều bí ẩn ở "Lửa trắng".
Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mai Phương Thúy khẳng định không cần danh hiệu Hoa hậu để thành công: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".
Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý BìnhGiải trí
GĐXH - Lê Phương có hành động đẹp tưởng nhớ Quý Bình trong buổi họp lớp 20 năm ra trường. Cô chia sẻ kỷ niệm với các bạn cũ và thầy giáo Đức Hải.