Mẹ chồng Thúy Diễm gây chú ý trong ngày đặc biệt của cháu nội

Được biết, ba của nam diễn viên Lương Thế Thành sinh năm 1952, mẹ sinh năm 1958, hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của các con. Thúy Diễm cho biết cô rất may mắn khi được ba mẹ chồng yêu thương như con ruột. Cả hai thông cảm cho việc cô phải thường xuyên vắng nhà khi đi quay phim xa và chăm sóc cháu nội chu đáo.