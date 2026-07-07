Giọng ca quê An Giang từng là Á quân 'Giọng hát Việt nhí' vừa đỗ thủ khoa đại học là ai?
GĐXH - Nguyễn Đoàn Chấn Quốc - Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 vừa gây chú ý khi trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM.
Nguyễn Đoàn Chấn Quốc vừa chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi xuất sắc trở thành Thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ, thuộc khoa Jazz, Pop, Rock - Công nghệ âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh năm 2026, với số điểm đạt được là 8,5 điểm chuyên môn và 9 điểm kiến thức.
Chấn Quốc bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, thầy cô và những người đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 2008 cũng nhắc lại cột mốc gần 7 năm trước khi được bộ đôi huấn luyện viên Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn tại The Voice Kid (Giọng hát Việt nhí). Anh xem đó là bước ngoặt quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Chấn Quốc trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM.
Nhiều năm qua, dù không hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng Chấn Quốc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Hương Giang. Nam ca sĩ thường gọi nữ huấn luyện viên là "mẹ"như một cách thể hiện sự yêu quý và biết ơn. Trong những dấu mốc quan trọng của học trò, Hương Giang đều dành sự động viên và chúc mừng.
Trong khi Hương Giang để lại lời nhắn nhủ: "Mẹ chúc mừng con trai yêu"; thì nhạc sĩ Dương Cầm bình luận: "Chúc mừng con nhé. Mong sớm đc gặp nhau trên sân khấu". Chấn Quốc lễ phép phản hồi: "Con mong thật sớm được gặp lại mọi người!".
Nguyễn Đoàn Chấn Quốc sinh năm 2008, quê An Giang. Anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2019, thuộc đội Hương Giang - Dương Cầm. Sở hữu chất giọng khỏe, sáng cùng nền tảng kỹ thuật tốt, tại đêm chung kết năm đó, Chấn Quốc từng bị đọc nhầm tên ở ngôi vị cao nhất. Cuối cùng, Kiều Minh Tâm (team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương) giành quán quân, Chấn Quốc với ngôi vị Á quân.
Sau chương trình, Chấn Quốc không hoạt động nghệ thuật quá nhiều mà ưu tiên việc học. Trong những năm học phổ thông, nam ca sĩ theo học tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang).
Bên cạnh đó, Chấn Quốc cũng nhận được sự quan tâm nhờ màn thay đổi ngoại hình sau 7 năm kể từ Giọng hát Việt nhí. Từng là một cậu bé sở hữu ngoại hình tròn trịa, đáng yêu, Chấn Quốc giờ đã "lột xác" trưởng thành hơn nhiều. Ở tuổi 18, nam ca sĩ có chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và phong cách thời trang trẻ trung.
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