Jennifer Phạm ở tuổi 41
GĐXH - Jennifer Phạm vừa có bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên người thân tại Mỹ. Ở tuổi 41, nàng hậu vẫn duy trì sắc vóc đẹp, hình thể cân đối.
Jennifer Phạm vừa chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 41. Hoa hậu cho biết cô đón tuổi mới bằng bữa tiệc ấm cúng bên người thân, bạn bè tại Mỹ.
Trong ảnh, cô mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, trên tay là bánh kem được người thân chuẩn bị. "Tuổi mới, chỉ mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy và thật nhiều yêu thương", cô bày tỏ.
Jennifer Phạm cho biết cô dành vài ngày trước sinh nhật để ăn mừng cùng bạn bè, sau đó dành trọn thời gian bên người thân. Dịp này, dì và các em của cô đều tụ họp nên gia đình ba thế hệ lúc nào cũng rộn ràng, tất bật. Người đẹp đùa rằng bận "sống thật" đến mức không còn thời gian để chụp ảnh "sống ảo" khi cả nhà cùng ăn mừng sinh nhật cô.
Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Jennifer Phạm. Bên cạnh đó không ít ý kiến trầm trồ ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hình thể cân đối, da đẹp.
Trong một bài phỏng vấn, Jennifer Phạm cho biết hôn nhân hạnh phúc cũng là liều thuốc bổ về tinh thần, giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực làm việc. Hiện tại, cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.
Trong một bài đăng gần đây, hoa hậu gọi nửa kia là "anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường", đồng thời ví cả hai như những người đồng đội cùng nhau chèo lái "con thuyền hôn nhân" vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
Gia đình Jennifer Phạm.
Jennifer Phạm khen chồng là người kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để cả hai không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cô mong vợ chồng luôn là những người "đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam" trên chặng đường phía trước.
Được biết, Jennifer Phạm sang Mỹ từ cuối tháng 5 để chuẩn bị cho con Bảo Nam tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị vào đại học. Ông xã cô - doanh nhân Đức Hải - và ba con Na, Nu và Nấm cũng sang để cùng anh cả tận hưởng mùa hè đặc biệt trước ngưỡng cửa vào đời. Sau khi dự lễ tốt nghiệp cấp ba của Bảo Nam hôm 11/6, gia đình Jennifer Phạm luôn tất bật với các buổi tụ tập, liên hoan và chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu trong vài ngày tới.
Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau khi ly hôn Quang Dũng, cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba con. Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC.
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