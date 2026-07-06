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Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' đóng vai Hoàng Thị Cúc trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

Thứ hai, 19:00 06/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Á hậu Lâm Bích Tuyền gây chú ý khi đảm nhận vai bà Hoàng Thị Cúc trong "Hoàng hậu cuối cùng". Cô nổi bật với lối sống ăn chay trường và sự nghiệp người mẫu thành công.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 1.

Dàn diễn viên phim "Hoàng hậu cuối cùng" đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh cặp chính là Tăng Thanh Hà vai Hoàng hậu Nam Phương, Ma Ran Đô vai Hoàng đế Bảo Đại cùng Hồng Vân, Thân Thúy Hà,... thì Á hậu Lâm Bích Tuyền (áo dài trắng) cũng nhận được quan tâm khi đảm nhận vai Bà Hoàng Thị Cúc - Thái Hậu Từ Cung thời trẻ.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 2.

"Tuyền chính thức góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Biết ơn tất cả những lời chúc, những cái ôm và sự động viên mà mọi người đã dành cho Tuyền trong dự án điện ảnh này", cô chia sẻ.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 3.

Lâm Thị Bích Tuyền sinh năm 1999 tại Kiên Giang (An Giang cũ). Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Du lịch. Sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo hình thể ấn tượng 82-60-93cm, cô sớm bén duyên với làng mốt và có nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò người mẫu, hợp tác với loạt nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 4.

Cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như: Miss World Vietnam 2019 (Top 15) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (Top 15) trước khi giành Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 5.

Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào showbiz, Lâm Bích Tuyền đã trải qua một tuổi thơ và hành trình trưởng thành không mấy êm đềm. Sinh ra trong gia đình ở miền Tây, cô từng bị bố mẹ định hướng kết hôn từ sớm vì lo con gái "yếu đuối, cần có người che chở".

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 6.
Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 7.

Không chấp nhận sự sắp đặt, cô nhiều lần tìm cách "lánh mặt" mỗi khi có người đến xem mắt, thể hiện quyết tâm theo đuổi lựa chọn riêng. Chính sự kiên định ấy đã trở thành bước ngoặt, giúp cô dần thuyết phục gia đình cho phép lên TP.HCM học tập và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 8.

Sau nhiều năm làm người mẫu và tích lũy kinh nghiệm, Lâm Bích Tuyền đang ngày càng được các nhãn hàng, nhà thiết kế tin tưởng và chọn mặt gửi vàng. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn chay trường trong nhiều năm cũng là điểm đặc biệt giúp Lâm Bích Tuyền nhận được sự quan tâm.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 9.

Lối sống này không chỉ hỗ trợ cô giữ gìn vóc dáng mà còn hướng đến sự cân bằng nội tâm, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 10.

Ở tuổi 26, Lâm Bích Tuyền cho thấy sự thăng tiến ổn định trên con đường sự nghiệp. Cô hiện tham gia đào tạo kỹ năng catwalk cho các thí sinh tại nhiều sân chơi nhan sắc, song song với việc tiếp tục hoạt động người mẫu và từng bước thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 11.
Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 12.
Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' Lâm Bích Tuyền diễn vai bà Hoàng Thị Cúc trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 13.

Ngoài công việc, người đẹp chia sẻ bộ môn tennis đã giúp cô điều chỉnh nhịp sinh hoạt khoa học hơn. Cô hạn chế thức khuya, chú trọng dinh dưỡng cân bằng và bổ sung đủ nước để nâng cao thể trạng khi luyện tập. Đặc biệt, nàng Á hậu vẫn duy trì chế độ ăn chay trong suốt hơn 4 năm, xem đây là nền tảng giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

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