Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' đóng vai Hoàng Thị Cúc trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

7 giờ trước

"Rất nhiều khoảnh khắc wow", "điều đẹp nhất là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam", "một sân khấu mà giới làm nghề đã chờ đợi từ rất lâu"… Đó là những cảm nhận của các nghệ sĩ, chuyên gia và giới quan sát sau suất diễn giới thiệu đại sử thi sân khấu nhập vai "Đất Nước Thiên Hùng Ca", tối 3/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City).