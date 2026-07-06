Chân dung Á hậu 'ăn chay trường' đóng vai Hoàng Thị Cúc trong 'Hoàng hậu cuối cùng'
GĐXH - Á hậu Lâm Bích Tuyền gây chú ý khi đảm nhận vai bà Hoàng Thị Cúc trong "Hoàng hậu cuối cùng". Cô nổi bật với lối sống ăn chay trường và sự nghiệp người mẫu thành công.
Không chấp nhận sự sắp đặt, cô nhiều lần tìm cách "lánh mặt" mỗi khi có người đến xem mắt, thể hiện quyết tâm theo đuổi lựa chọn riêng. Chính sự kiên định ấy đã trở thành bước ngoặt, giúp cô dần thuyết phục gia đình cho phép lên TP.HCM học tập và theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Ngoài công việc, người đẹp chia sẻ bộ môn tennis đã giúp cô điều chỉnh nhịp sinh hoạt khoa học hơn. Cô hạn chế thức khuya, chú trọng dinh dưỡng cân bằng và bổ sung đủ nước để nâng cao thể trạng khi luyện tập. Đặc biệt, nàng Á hậu vẫn duy trì chế độ ăn chay trong suốt hơn 4 năm, xem đây là nền tảng giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.
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