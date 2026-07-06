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Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca'

Thứ hai, 12:12 06/07/2026 | Giải trí

"Rất nhiều khoảnh khắc wow", "điều đẹp nhất là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam", "một sân khấu mà giới làm nghề đã chờ đợi từ rất lâu"… Đó là những cảm nhận của các nghệ sĩ, chuyên gia và giới quan sát sau suất diễn giới thiệu đại sử thi sân khấu nhập vai "Đất Nước Thiên Hùng Ca", tối 3/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City).

Điều chinh phục họ là cách lịch sử, văn hóa và phẩm chất con người Việt Nam được chuyển hóa thành một trải nghiệm sân khấu hiện đại, trên nền một nhà hát đạt chuẩn quốc tế mà nhiều người làm nghề đã chờ đợi từ lâu.

75 phút thấm đẫm hồn cốt Việt Nam

Lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" không đặt mục tiêu tái hiện lịch sử, mà chuyển hóa những giá trị văn hóa, những ký ức và biểu tượng của dân tộc thành một trải nghiệm sân khấu đương đại.

"Kỳ quan sân khấu" chạm đến giới chuyên môn bởi cách vở diễn gìn giữ hồn cốt Việt Nam trong suốt 75 phút. Chất Việt hiện diện xuyên suốt từ kịch bản, thiết kế mỹ thuật, đại cảnh, phục trang, âm nhạc đến ngôn ngữ trình diễn, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc và cảm xúc.

Điều đầu tiên đọng lại với ca sĩ Hà Lê sau khi rời nhà hát cũng chính là cảm giác "rất Việt" ấy.

"Rất nhiều khoảnh khắc khiến Hà Lê 'wow'. Điều khiến tôi rất vui là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam", "anh tài" Hà Lê chia sẻ.

Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 1.
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 2.

Các đại cảnh gây choáng ngợp cho người xem nhờ thiết kế mỹ thuật tỉ mỉ và ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất.

Nhà báo Diễm Quỳnh cũng cho rằng điều đáng quý nhất của vở diễn là khát vọng đưa những gì tinh túy nhất của Việt Nam vào cùng một tác phẩm nghệ thuật.

"Vở diễn đã gói ghém cả lịch sử Việt Nam từ những huyền sử Rồng Tiên cho đến những trận chiến thắng quân thù, rồi cả những nét đẹp về văn hóa, âm nhạc... Tôi nghĩ người xây dựng kịch bản này đã mong muốn đưa hết những gì mình yêu nhất để nói về Việt Nam", nữ nhà báo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa nhận định.

Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 3.

Các chuyên gia ấn tượng với những yếu tố đậm chất Việt trong "kỳ quan sân khấu" mà Vingroup dày công tạo dựng.

Ở góc độ khác, nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng điều bất ngờ nhất không chỉ nằm ở việc cô đọng 4.000 năm lịch sử trong 75 phút, mà ở cách vở diễn dẫn dắt cảm xúc để lịch sử trở nên gần gũi hơn.

"Đây là một chương trình rất tuyệt vời, có câu chuyện, kết cấu chặt chẽ, nghệ thuật đỉnh cao, âm nhạc cực kỳ hay, khơi dậy tình yêu nước một cách rất nhẹ nhàng, lắng đọng và xúc động. Tôi nghĩ các bạn trẻ đi xem sẽ cảm nhận điều đó một cách rất tự nhiên", anh chia sẻ.

Đặc biệt, theo giới chuyên môn, âm nhạc trong "Đất Nước Thiên Hùng Ca" chính là mạch cảm xúc xuyên suốt, góp phần nối liền các lớp không gian và thời gian trong "chuyến du hành" đi qua 4.000 năm lịch sử. Dưới bàn tay của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, những chất liệu dân gian quen thuộc được đặt cạnh các sáng tác mới và ngôn ngữ âm nhạc sử thi hiện đại, tạo nên một dòng chảy vừa đậm hồn cốt Việt Nam, vừa giàu tính điện ảnh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là một bài toán rất khó bởi nhiều giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ viễn sử hay buổi đầu dựng nước, gần như không có tư liệu âm nhạc để tham chiếu. Vì vậy, mọi chất liệu đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và xử lý rất khéo léo.

"Thành công của ê-kíp nằm ở chỗ âm nhạc không phải là một lớp nền minh họa cho sân khấu, mà giống như một kịch bản bằng âm thanh, tạo nên rất nhiều không gian giúp sân khấu có thêm những nét chấm phá. Tôi cũng đánh giá cao việc nhà sản xuất mạnh dạn sáng tác nhiều giai điệu mới thay vì chỉ dựa vào những chất liệu quen thuộc", nhạc sĩ nhận xét.

Với nhiều nghệ sĩ và chuyên gia, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" mở ra kỳ vọng về một IP (tài sản trí tuệ) văn hóa, trở thành một trải nghiệm đặc sắc mà du khách sẽ "phải xem" khi đến Việt Nam.

Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 4.
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 5.

Nghệ thuật trình diễn, âm nhạc và hiệu ứng sân khấu hòa quyện, tạo nên những khoảnh khắc "wow" cho khán giả.

Vinpearl Theatre - Nhà hát cho những giấc mơ sân khấu Việt Nam

Một đại sử thi mang đậm "DNA" Việt Nam cũng đòi hỏi một hạ tầng trình diễn đủ tầm để hiện thực hóa mọi ý tưởng nghệ thuật. Với nhiều nghệ sĩ, Vinpearl Theatre chính là hạ tầng cho những IP văn hóa quốc gia mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Ngay từ kiến trúc, nhà hát đã được thiết kế với nhiều cảm hứng lấy từ văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng hệ thống hạ tầng biểu diễn hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

"Tất cả những công nghệ tối tân nhất phục vụ biểu diễn trong nhà trên thế giới thì Vinpearl Theatre đều có, từ hệ thống cáp treo bay hạ diễn viên, hệ thống thoát nước rất nhanh, bàn nâng, LED lập trình, máy chiếu, laser, màn Gauze... Kết cấu kiến trúc nhà hát cũng đảm bảo quy chuẩn của một show diễn đẳng cấp quốc tế. So với các nhà hát và show diễn trên thế giới, chương trình này không hề thua kém", đạo diễn Hoàng Công Cường nhận xét.

Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 6.
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 7.

Với quy mô lớn, hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, Vinpearl Theatre Ocean City có thể hiện thực hóa mọi ý tưởng trình diễn "khó nhằn".

Còn theo ca sĩ Hà Lê, một nhà hát tầm cỡ như Vinpearl Theatre là điều ngành biểu diễn Việt Nam đã chờ đợi từ lâu:"Đây không chỉ là nơi để những người nghệ sĩ được làm nghề một cách thuần khiết nhất, sáng tạo nhất mà còn là điểm hẹn mới của công chúng yêu nghệ thuật, muốn cảm nhận nghệ thuật trong những chiều không gian khác, tìm thấy những 'món ăn mới', những trải nghiệm khác biệt."

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Vinpearl Theatre khiến những người làm nghề cảm thấy rất "hứng khởi". Anh cũng tiết lộ sẽ là một trong những người đầu tiên đưa các show diễn quốc tế đến đây.

Theo vị nhạc sĩ, giá trị lớn nhất của Vinpearl Theatre nằm ở tầm nhìn đầu tư cho công nghiệp văn hóa.

"Muốn có những IP văn hóa giá trị thì phải có hạ tầng. Trước giờ chúng ta nói khá nhiều về công nghiệp văn hóa nhưng lại ít có sản phẩm. Lúc này chúng ta cần có những người dám làm như Vingroup. Họ luôn là người tiên phong", vị nhạc sĩ nói.

Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 8.
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt 'Đất Nước Thiên Hùng Ca' - Ảnh 9.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Hà Lê bày tỏ ấn tượng với Vinpearl Theatre, đánh giá cao vai trò tiên phong của Vingroup trong việc xây dựng hạ tầng và các sản phẩm văn hóa du lịch đột phá.

Từ nền tảng hạ tầng và những sản phẩm tiên phong, mục tiêu lớn hơn là từng bước hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đủ sức lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Theo TS. Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Le Group, đó cũng chính là cách một quốc gia xây dựng sức mạnh mềm.

"Ngày nay, các quốc gia không chỉ chinh phục thế giới bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà bằng việc thu hút sự yêu mến. Nghệ thuật, văn hóa và mở rộng ra là công nghiệp văn hóa chính là vũ khí tối thượng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

VinGroup

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