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'Góc khuất' bình luận viên thể thao lên sóng VTV

Thứ ba, 07:02 07/07/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Những câu chuyện thú vị từ các bình luận viên thể thao nổi tiếng sẽ có trong Game Box. Chương trình giải trí hấp dẫn kết hợp trò chơi và âm nhạc, mang đến không khí sôi động cho khán giả.

Game box - chương trình thú vị kết hợp giữa gameshow, talkshow và âm nhạc sẽ phát sóng vào lúc 21h30 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Đây là không gian giải trí độc đáo, nơi các bình luận viên thể thao và khách mời chia sẻ những câu chuyện, ký ức và cảm xúc một cách tự nhiên, gần gũi. 

Mỗi tập sẽ quy tụ một nhóm khách mời nổi tiếng có mối liên kết đặc biệt như bạn thân, đồng nghiệp lâu năm, nghệ sĩ cùng thế hệ hoặc những người từng đồng hành trong các cột mốc đáng nhớ. Chính sự gắn bó sẵn có này giúp chương trình khai thác những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu một cách chân thật và gần gũi hơn.

Không gian trường quay được thiết kế như một "game station" thu nhỏ với nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau. Mỗi khu vực tương ứng với một trò chơi, một thử thách và cũng là một mảnh ghép trong hành trình cảm xúc của khách mời. Việc liên tục thay đổi bối cảnh giúp nhịp chương trình luôn mới mẻ, tạo cảm giác như khán giả đang cùng các nghệ sĩ khám phá một trung tâm giải trí thực thụ.

Góc khuất bình luận viên thể thao trong chương trình Game box trên VTV năm 2026 - Ảnh 1.

Hòa cùng bầu không khí rực lửa của FIFA World Cup 2026, tập 1 "Game box" khán giả được gặp lại bốn gương mặt BLV bóng đá quen thuộc: Việt Khuê, Anh Quân, Ngọc Khánh và Huy Phước.

Hành trình của khách mời bắt đầu ở Level 1 - Khởi động, với các trò chơi phản xạ, hỏi đáp nhanh và thử thách vận động nhẹ nhằm tạo không khí sôi nổi. Level 2 - Xoắn não, mỗi khách mời sẽ nhận một phong thư bí mật chứa nhiệm vụ riêng, trong khi một người được chọn làm "gián điệp" và không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Các tiết mục âm nhạc của ban nhạc acoustic sẽ được biểu diễn ngay tại trường quay.

Trong khi đó ở Level 3, chương trình tiếp tục khai thác sự kết nối giữa các khách mời thông qua những trò giải mật thư hoặc bài trắc nghiệm khám phá tính cách. Và đến Level 4, không khí trở nên sôi động với các màn đối kháng bằng những tựa game quen thuộc như Mario, Tetris hay FIFA. 

Đan xen các phần chơi là những tiết mục biểu diễn của ban nhạc acoustic ngay tại trường quay. Âm nhạc đóng vai trò kết nối các câu chuyện, tạo khoảng lặng cần thiết giữa những phần thi sôi động, góp phần giữ bầu không khí ấm áp, phù hợp với khung giờ tối Chủ nhật dành cho cả gia đình.

Góc khuất bình luận viên thể thao trong chương trình Game box trên VTV năm 2026 - Ảnh 2.

Các bình luận viên phải trải qua nhiều thử thách của chương trình, mang đến nhiều tiếng cười giải trí thú vị.

Hai số phát sóng đầu tiên, khán giả sẽ được thưởng thức không khí sôi động của World Cup 2026. Tập mở màn quy tụ các bình luận viên bóng đá nổi tiếng, đưa họ rời cabin bình luận để chia sẻ những câu chuyện hậu trường, kỷ niệm và góc nhìn thú vị về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, tập thứ hai có sự tham gia của các nàng WAGs cùng các nữ cầu thủ, mang đến những câu chuyện về "hậu phương" của bóng đá và cuộc sống của những người phụ nữ trong mùa World Cup.

Ê-kíp thực hiện "Game box" kỳ vọng mang đến một không gian giải trí mới mẻ, nơi trò chơi không chỉ là cuộc đua thắng thua mà còn trở thành chất xúc tác để người nổi tiếng chia sẻ những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
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