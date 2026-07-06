Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm
GĐXH - NSND Tạ Minh Tâm mới đây đã chia sẻ tin buồn khiến đồng nghiệp bạn bè thương xót. Người bạn đời chung thủy, tảo tân của ông đã qua đời sau một thời gian mắc trọng bệnh.
NSND Tạ Minh Tâm là giọng ca nhạc đỏ gắn liền với những bản nhạc hào hùng như: Đất nước trọn niềm vui, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Linh thiêng Việt Nam, Hát cho dân tôi nghe,... Đặc biệt ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" là tác phẩm mang đến cho anh Huy chương Vàng hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1977. Được biết, nam nghệ sĩ hát "Đất nước trọn niềm vui" từ năm 15-16 tuổi và đồng hành với ca khúc đến bây giờ.
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"Rất nhiều khoảnh khắc wow", "điều đẹp nhất là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam", "một sân khấu mà giới làm nghề đã chờ đợi từ rất lâu"… Đó là những cảm nhận của các nghệ sĩ, chuyên gia và giới quan sát sau suất diễn giới thiệu đại sử thi sân khấu nhập vai "Đất Nước Thiên Hùng Ca", tối 3/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City).
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