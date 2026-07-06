Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm

Đồng thời, NSND Tạ Minh Tâm cho biết trước đây, Bạch Vân - vợ anh là một diễn viên kịch nói xinh đẹp, nổi tiếng. Tuy nhiên, khi quyết định xây dựng gia đình, bà lui về trở thành hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Nhắc đến chuyện này, NSND Tạ Minh Tâm luôn cảm kích trước sự hy sinh của bạn đời. Hiện tại, sau 4 thập kỷ gắn bó, trải qua bao vất vả, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có 2 con gái cùng theo đuổi công việc nghệ thuật. Đáng tiếc khi con cái khôn lớn trưởng thành, nghệ sĩ Bạch Vân vì trọng bệnh đã rời cõi tạm và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp. Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở TP HCM, diễn ra từ ngày 5 đến sáng 9/7. Sau đó, bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ).