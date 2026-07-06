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Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm

Thứ hai, 13:32 06/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSND Tạ Minh Tâm mới đây đã chia sẻ tin buồn khiến đồng nghiệp bạn bè thương xót. Người bạn đời chung thủy, tảo tân của ông đã qua đời sau một thời gian mắc trọng bệnh.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 1.Con gái xinh đẹp của NSND Tạ Minh Tâm xuất hiện cùng bố trên truyền hình

"Cây đa cây đề" trong dòng nhạc cách mạng Việt Nam - NSND Tạ Minh Tâm xuất hiện trong tập 15 "Vang bóng một thời". Tên tuổi của ông đã gắn liền với ca khúc Đất nước trọn niềm vui nhưng ít người biết ông còn có một ước mơ rất khác.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 1.

NSND Tạ Minh Tâm đã bày tỏ tình yêu đến người vợ tào khang của ông với dòng tâm sự đượm buồn: "Người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung của tôi". Ông cũng chia sẻ hình ảnh 2 vợ chồng lúc trẻ với hoài niệm: "Thời gian ơi xin dừng lại".

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 2.

Được biết, sau một thời gian mang trọng bệnh nghệ sĩ Bạch Vân - vợ NSND Tạ Minh Tâm đã rời cõi tạm ở tuổi 65. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 3.

NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân có 40 năm hôn nhân bên nhau và họ cùng trải qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 4.

Để có được thành công ở nhiều lĩnh vực trong sự nghiệp, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ anh may mắn vì có vợ đồng hành từ lúc cơ hàn.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 5.

Trong chương trình "Lời tự sự", ông thừa nhận trước đây bản thân từng sợ không lấy được vợ (nghệ sĩ Bạch Vân) vì bà là người xinh đẹp, tài năng và có nhiều người theo đuổi.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 6.

Tôi và vợ quen nhau từ lúc còn là sinh viên, đi xe đạp, cùng nhau ăn chè, ăn kem. Cô ấy học sân khấu, tôi học âm nhạc, ở cùng ký túc xá. Chặng đường đó đã gần 40 năm rồi và dài gần bằng con đường ca hát của tôi. Đó là một phần không thể thiếu đối với cuộc đời tôi", NSND Tạ Minh Tâm nói.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 7.

Đồng thời, NSND Tạ Minh Tâm cho biết trước đây, Bạch Vân - vợ anh là một diễn viên kịch nói xinh đẹp, nổi tiếng. Tuy nhiên, khi quyết định xây dựng gia đình, bà lui về trở thành hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Nhắc đến chuyện này, NSND Tạ Minh Tâm luôn cảm kích trước sự hy sinh của bạn đời. Hiện tại, sau 4 thập kỷ gắn bó, trải qua bao vất vả, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có 2 con gái cùng theo đuổi công việc nghệ thuật. Đáng tiếc khi con cái khôn lớn trưởng thành, nghệ sĩ Bạch Vân vì trọng bệnh đã rời cõi tạm và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp. Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở TP HCM, diễn ra từ ngày 5 đến sáng 9/7. Sau đó, bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ).

NSND Tạ Minh Tâm là giọng ca nhạc đỏ gắn liền với những bản nhạc hào hùng như: Đất nước trọn niềm vui, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Linh thiêng Việt Nam, Hát cho dân tôi nghe,... Đặc biệt ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" là tác phẩm mang đến cho anh Huy chương Vàng hội diễn văn nghệ quần chúng năm 1977. Được biết, nam nghệ sĩ hát "Đất nước trọn niềm vui" từ năm 15-16 tuổi và đồng hành với ca khúc đến bây giờ.

Cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên người bạn đời chung thủy, tảo tần của NSND Tạ Minh Tâm - Ảnh 9.Quyền Linh, Tạ Minh Tâm đi mua mũ bảo hiểm

GiadinhNet - Chiều tối 11/6, bất ngờ xuất hiện ở Đà Nẵng, diễn viên - MC Quyền Linh và NSƯT Tạ Minh Tâm ghé vào một đại lý MBH để mua mũ.

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