Con trai Khánh Thi gây sốt khi khiêu vũ cùng mẹ: 11 tuổi đã cao hơn mẹ, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Không ít người nhận xét Kubi giờ đây không còn là cậu bé theo chân bố mẹ đến các giải đấu, mà đã trở thành một bạn nhảy thực thụ, đủ khả năng phối hợp ăn ý với chính người mẹ từng nhiều năm thống trị các sàn đấu dancesport.

Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, Khánh Thi và con trai cùng thực hiện những động tác khiêu vũ thể thao với sự phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển.

Nữ kiện tướng xúc động chia sẻ: "Lâu rồi hai mẹ con Thi mới có dịp xuất hiện cùng nhau thế này. Mới ngày nào Kubi còn bé xíu mà giờ đã cao hơn mẹ rồi, lớn nhanh thật".

Điều khiến nhiều khán giả thích thú là Kubi hiện đã sở hữu chiều cao trên 1,6 m, vượt mẹ dù mới 11 tuổi. Đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối giúp cậu bé thể hiện các động tác khá đẹp mắt và có lợi thế rõ rệt trên sàn khiêu vũ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao, Kubi còn khiến người xem bất ngờ với khả năng xử lý động tác, thần thái tự tin và cách dẫn bạn nhảy khá chững chạc.

Một số ý kiến còn hài hước nhận xét rằng cậu bé sở hữu phong cách biểu diễn rất riêng và trong tương lai hoàn toàn có thể vượt qua những thành tích mà bố mẹ từng đạt được.

Là con trai của hai kiện tướng hàng đầu Việt Nam, Kubi được tiếp xúc với dancesport từ khi còn rất nhỏ.

Khánh Thi và Phan Hiển trực tiếp hướng dẫn, theo sát quá trình tập luyện của con ngay từ những năm đầu đời. Nhờ được đào tạo bài bản, Kubi sớm bộc lộ năng khiếu nổi bật.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã nhiều lần xuất hiện tại các giải đấu lớn trong và ngoài nước với phong thái tự tin, bình tĩnh. Mỗi lần thi đấu, Kubi đều nhận được nhiều lời khen bởi kỹ thuật tốt và khả năng làm chủ sân đấu dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Bảng thành tích đáng nể ở tuổi 11

Không chỉ được biết đến là "con nhà nòi", Kubi còn sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo chia sẻ từ gia đình, cậu từng có 2 lần vô địch thế giới tại giải Syllabus World Championship các năm 2023 và 2024 ở nội dung thiếu nhi. Cậu cũng đồng thời giành 8 huy chương vàng tại nhiều giải vô địch khiêu vũ thể thao trong nước và khu vực Đông Nam Á. Vì lẽ đó, cậu thường xuyên nằm trong nhóm vận động viên nổi bật ở các giải trẻ quốc tế.

Nói về con trai, Phan Hiển nhiều lần bày tỏ niềm tự hào khi cho rằng Kubi sở hữu nhiều lợi thế hơn mình lúc nhỏ.

Nam kiện tướng từng chia sẻ rằng bản thân chỉ bắt đầu làm quen với dancesport từ năm 14 tuổi, trong khi con trai đã tập luyện từ khoảng 4 tuổi. Vì vậy, Kubi có nhiều thời gian phát triển kỹ thuật hơn.

Theo Phan Hiển, con trai còn có vóc dáng đẹp, ngoại hình sáng và khả năng tiếp thu chuyên môn rất nhanh. Anh kỳ vọng khi trưởng thành, Kubi sẽ đạt được những thành tích cao hơn cả bố mẹ, thậm chí hướng tới mục tiêu chinh phục các danh hiệu lớn của thế giới.

Không chỉ giỏi khiêu vũ mà còn học tập tốt

Bên cạnh thành tích thể thao, Kubi vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại một trường quốc tế.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển luôn cho biết họ cố gắng cân bằng giữa việc học văn hóa và luyện tập thể thao để các con phát triển toàn diện.

Hiện vợ chồng Khánh Thi có ba người con. Cả ba bé đều được làm quen với dancesport từ sớm và thường xuyên theo bố mẹ tới các giải đấu, sự kiện. Tuy nhiên, Kubi là người bộc lộ năng khiếu rõ nét nhất và đang được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình.

Ở tuổi 11, cậu bé không chỉ gây ấn tượng với chiều cao vượt mẹ, ngoại hình sáng mà còn sở hữu bảng thành tích đáng nể cùng sự tự tin hiếm thấy. Với nền tảng được đào tạo bài bản và niềm đam mê dành cho dancesport, Kubi được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên các đấu trường quốc tế trong những năm tới.