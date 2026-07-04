Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV
GĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Theo Thời báo VTV, toàn bộ các trận đấu vòng 16 FIFA World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.
Vòng đấu này hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các ứng cử viên vô địch. Đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán Ai Cập trong hành trình bảo vệ cúp vàng, trong khi Brazil đối đầu Na Uy ở một cặp đấu được dự báo giàu tốc độ và sức tấn công. Chủ nhà Mexico sẽ thử thách sức mạnh của tuyển Anh, còn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ tạo nên trận đấu được chờ đợi.
Vòng 16 đội cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều đội bóng tạo bất ngờ tại giải năm nay như: Morocco, Paraguay, Canada hay Colombia. Những kết quả ấn tượng ở vòng đấu trước cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển đang được thu hẹp, hứa hẹn tạo nên những màn so tài kịch tính tranh vé vào tứ kết.
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 đội FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:
|Ngày, giờ (VN)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|05/7 - 02:00
|Canada - Morocco
|VTV3, VTV6, VTV10
|05/7 - 04:00
|Paraguay - Pháp
|VTV3, VTV6, VTV9
|06/7 - 03:00
|Brazil - Na Uy
|VTV3, VTV6, VTV10
|06/7 - 07:00
|Mexico - Anh
|VTV3, VTV6, VTV9
|07/7 - 02:00
|Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha
|VTV3, VTV6, VTV10
|07/7 - 07:00
|Mỹ - Bỉ
|VTV3, VTV6, VTV9
|07/7 - 23:00
|Argentina - Ai Cập
|VTV3, VTV6, VTV10
|08/7 - 03:00
|Thụy Sĩ - Colombia
|VTV3, VTV6, VTV9
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