Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTV

Theo Thời báo VTV, toàn bộ các trận đấu vòng 16 FIFA World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Vòng đấu này hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các ứng cử viên vô địch. Đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán Ai Cập trong hành trình bảo vệ cúp vàng, trong khi Brazil đối đầu Na Uy ở một cặp đấu được dự báo giàu tốc độ và sức tấn công. Chủ nhà Mexico sẽ thử thách sức mạnh của tuyển Anh, còn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ tạo nên trận đấu được chờ đợi.

Vòng 16 đội cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều đội bóng tạo bất ngờ tại giải năm nay như: Morocco, Paraguay, Canada hay Colombia. Những kết quả ấn tượng ở vòng đấu trước cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển đang được thu hẹp, hứa hẹn tạo nên những màn so tài kịch tính tranh vé vào tứ kết.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 đội FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:

Ngày, giờ (VN) Trận đấu Trực tiếp 05/7 - 02:00 Canada - Morocco VTV3, VTV6, VTV10 05/7 - 04:00 Paraguay - Pháp VTV3, VTV6, VTV9 06/7 - 03:00 Brazil - Na Uy VTV3, VTV6, VTV10 06/7 - 07:00 Mexico - Anh VTV3, VTV6, VTV9 07/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha VTV3, VTV6, VTV10 07/7 - 07:00 Mỹ - Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 07/7 - 23:00 Argentina - Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 08/7 - 03:00 Thụy Sĩ - Colombia VTV3, VTV6, VTV9