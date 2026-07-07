Hôn nhân bên vợ kém 8 tuổi của 'Lương Sơn Bá ấn tượng nhất màn ảnh'

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là một trong số bộ phim cổ trang nổi tiếng. Phim cũng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao vụt sáng, điển hình là Hà Nhuận Đông. Nhiều năm sau thành công của bộ phim, nam diễn viên này vẫn giữ được sức hút với khán giả.

“Lương Sơn Bá ấn tượng nhất màn ảnh”

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một trong những tài tử nổi tiếng của Đài Loan trong đầu thập niên 2000.

Trước khi nổi tiếng với bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bản năm 2007, Hà Nhuận Đông đã sớm quen mặt với khán giả qua tác phẩm truyền hình Phong Vân, Ngọc quan âm, Tứ đại danh bổ, Đại hiệp mù… Nhờ sở hữu vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, tài tử sinh năm 1975 nhanh chóng ghi điểm khi vào vai Lương Sơn Bá.

Hình tượng Lương Sơn Bá do Hà Nhuận Đông đóng trở thành biểu tượng khó quên trên màn ảnh.

Lương Sơn Bá cũng chính là vai diễn đưa Hà Nhuận Đông nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều hình ảnh của anh trong bộ phim cũng trở thành trào lưu cho đến tận ngày nay. Phân cảnh “Lương Sơn Bá ôm tim” được cắt từ cảnh nam chính nghe tin Chúc Anh phải lấy Mã Văn Tài, lên cơn bệnh rồi qua đời được nhiều khán giả dùng để bày tỏ cảm xúc bàng hoàng.

Sau thành công của phim, Hà Nhuận Đông phát triển sự nghiệp thuận lợi. Anh tham gia nhiều dự án phim đình đám như Tân Tam Quốc, Bong bóng mùa hè, Tây Du Ký: Đại náo thiên cung… Tài diễn xuất của Hà Nhuận Đông được đánh giá cao. Anh còn được mến mộ vì đời tư ít sóng gió và scandal.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ kém 8 tuổi

Bên cạnh Hà Nhuận Đông có không ít bóng hồng xinh đẹp từ làng giải trí, nhưng tài tử chọn gắn bó với một nhà thiết kế làm việc ngoài giới giải trí.

Năm 2016, Hà Nhuận Đông thông báo kết hôn. Bà xã của Hà Nhuận Đông tên Lâm Bội Hy, nhỏ hơn anh 8 tuổi. Cả hai từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong các buổi gặp gỡ truyền thông, tài tử hạn chế nhắc về vợ vì không muốn cô chịu soi mói của dư luận.

Hà Nhuận Đông có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém 8 tuổi.

Sau khi kết hôn, nam tài tử dần hạn chế đóng phim. Anh dành thời gian bên vợ để tận hưởng cuộc sống. Trải qua 18 năm yêu nhau và 9 năm kết hôn, cặp đôi mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui.

Trên trang LTN, Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy duyên, không cưỡng cầu.

Những năm qua, Hà Nhuận Đông tận hưởng cuộc sống yên bình, êm đềm. Do tính chất công việc, hai vợ chồng thường phải sống xa nhau nhưng họ vẫn duy trì và hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn lấn sân kinh doanh.

Cách đây 2 năm, Lâm Bội Hy quyết định chuyển về Đại Lục sống cùng chồng, Hà Nhuận Đông vui mừng xây nhà mới, dành riêng một phòng cho vợ thiết kế trang sức.

Nam diễn viên vẫn giữ được ngoại hình phong độ ở tuổi U60.

Ngoài nghệ thuật, tài tử này còn gặt hái nhiều thành công khi thử sức với nghề kinh doanh. Ở tuổi 51, Hà Nhuận Đông có cuộc sống dư giả do vẫn đắt show quảng cáo, phim ảnh còn vợ kinh doanh thời trang. Cả hai tích lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ đó, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực chuyện kiếm tiền.