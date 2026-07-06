Mẹ đẻ H'Hen Niê lại gây chú ý
GĐXH - Hình ảnh mẹ đẻ H'Hen Niê địu cháu ngoại Harley bằng chiếc địu thổ cẩm trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.
Mới đây, H'Hen Niê gây chú ý khi tranh thủ đưa gia đình gồm: bố mẹ ruột và các cháu đi nghỉ dưỡng tại biển Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chia sẻ về chuyến đi, H'Hen Niê hào hứng kể: "Ông bà bảo: 'Sao Harley có nhiều biểu cảm quá, trò nào cũng biết làm'. Đúng là, lâu lâu ông bà gặp thì sẽ thấy cháu nhiều thay đổi nhất. Nay ông bà lên đón Gigi về lại Buôn nên tiện Hen mới quay hình xong rủ gia đình đi biển thư giãn luôn".
Lời tâm sự giản dị của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng với những ông bà sống xa con cháu, mỗi lần gặp lại đều dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của các bé, từ ngoại hình đến biểu cảm.
Bên cạnh đó, điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý chính là hình ảnh mẹ ruột H'Hen Niê mang chiếc địu thổ cẩm từ quê nhà Đắk Lắk xuống TP.HCM và cẩn thận địu cháu ngoại trong suốt chuyến du lịch.
Mẹ H'Hen Niê bế cháu ngoại không rời trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình ở biển Phước Hải. Từ quê Tây Nguyên xuống thành phố, bà mang theo chiếc địu dệt bằng vải thổ cẩm để địu cháu gái Harley suốt hành trình.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, bà ngoại dùng địu thổ cẩm để địu Harley trước ngực, vừa đi dạo dọc bờ biển vừa trò chuyện với cháu gái. Hình ảnh chiếc địu thổ cẩm với những gam màu đặc trưng của người Ê Đê nổi bật giữa khung cảnh biển xanh không chỉ tạo nên nét đẹp mộc mạc mà còn gợi nhắc về bản sắc văn hóa Tây Nguyên mà H'Hen Niê luôn gìn giữ và tự hào.
"Hen đúng là rất có tinh thần giữ gìn văn hóa Ê-đê, giờ mới biết có lẽ là truyền thống gia đình. Mẹ Hen cũng không ngần ngại địu cháu ngoại bằng địu thổ cẩm khi đi biển"; "Chiếc địu thổ cẩm đẹp và ý nghĩa quá"; "Nhìn bà ngoại bế cháu mà thấy cả một trời yêu thương"; "Harley đúng là cưng hết nấc, đi đâu cũng được ông bà bế"; "Gia đình H'Hen Niê lúc nào cũng giản dị và ấm áp";... hàng loạt bình luận của người hâm mộ.
Trước đó, H'Hen Niê cũng từng khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh đưa con gái theo cùng trong ngày làm việc tại vòng tuyển chọn của The Face Vietnam 2026. Chia sẻ trên trang cá nhân, H'Hen Niê viết: "Bé theo mẹ đi làm, địu bé bằng vải thổ cẩm có thêu tên Harley do bà ngoại tặng".
Kể từ khi lên chức mẹ, H'Hen Niê nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi con gái được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai bên nội, ngoại. Với cô, điều quý giá nhất không chỉ là những thành công trong sự nghiệp mà còn là việc Harley được cảm nhận tình yêu của ông bà, bố mẹ và các thành viên trong gia đình ngay từ những năm tháng đầu đời.
Hồi đầu tháng 6, đi chấm casting The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê gây sốt khi địu con gái bằng vải thổ cẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên do chính mẹ đẻ tặng cháu gái.
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