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Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADN

Thứ sáu, 09:46 03/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Lão Công đưa Mai đến bệnh viện để làm xét nghiệm huyết thống và cố tình dùng bạo lực để bắt ép mẹ của Mai phải nói ra sự thật.

Trong tập 5 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, trước khi quyết định làm xét nghiệm ADN với Mai, Lão Công đã tìm về quê Mai, gặp mẹ cô. Lão Công khẳng định Mai chính là con đẻ của mình bất chấp sự phủ nhận của mẹ Mai. Lão Công đã cho người theo dõi mẹ Mai, tính toán thời điểm lão và mẹ Mai có quan hệ cho đến khi chia tay cũng như thời gian Mai ra đời... Dường như lão rất chắc chắn cô chính là con gái mình.

Tuy nhiên, vốn dĩ là kẻ đa nghi, Lão Công đưa Mai đến bệnh viện để làm xét nghiệm huyết thống. Lão muốn chắc chắn 100% cô là con gái mình bằng cách xét nghiệm. Tuy nhiên, khi đã có kết quả, lão vẫn hồ nghi. Lão nói với Cung, tay chân của lão rằng vẫn còn 0,01% chưa chắc chắn và lão muốn phải chắc chắn nốt số 0,01% ấy.

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 1.
Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 2.
Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 3.

Lão Công đưa Mai đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Ảnh VTV

Lão Công lại thông tin cho Mai biết rằng kết quả xét nghiệm cho thấy cô không phải con gái của lão, rằng cả hai không cùng huyết thống. Điều Lão Công nói ra khiến Mai vô cùng thất vọng và cô tỏ rõ sự thất vọng ấy ra trước mặt lão. Mai nói hơn 20 năm qua cô đã mong mỏi tìm gặp cha mình. Cô muốn có điều cô đã không có trong suốt thời gian qua và kết quả lão nói khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt. Mai luôn tin mẹ cô nói thật. Nỗi thất vọng không tìm được cha đẻ khiến Mai quyết định trở về quê.

Trong khi đó, Lão Công đã dàn xếp một cuộc bắt bớ và tra tấn mang tính bạo lực hai mẹ con Mai ở chính ngôi nhà của cô ở quê. Tất cả những gì Lão Công muốn chính là lời xác nhận được nói ra từ miệng của mẹ Mai. Sau khi bị bạo lực và tấn công tinh thần, mẹ của Mai đã xác nhận Mai là con gái đẻ của lão.

Ngay khi có câu trả lời như lão muốn, lão cho người gọi điện cho Cương đen để chạy đến giải cứu cho Mai cũng như mẹ cô.

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 5.

Mai được "giải thoát" sau khi Lão Công chắc chắn cô là con gái. Ảnh VTV

Và cũng chính tại đây, Cương đen đã xác nhận thân phận và vai trò mới của Mai khi nhìn thẳng vào cô và nói: "Chào cô chủ!".

Lão Công đã có cuộc nói chuyện với Cương đen. Tại đây, Lão Công hỏi thẳng Cương đen rằng có phải hắn thích Mai không và Cương đã xác nhận tình cảm của mình dành cho Mai.

Tuy nhiên, Lão Công cho rằng Cương đen có âm mưu khác. Lão nói: "Mày muốn đầu tư vào con bé để tao tin tưởng mày, trọng dụng mày. Tất cả mọi việc lớn nhỏ tao đều giao cho mày, mày còn muốn gì nữa? Hay mày muốn nắm thóp tao?".

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 9.
Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 10.

Lão Công dằn mặt Cương về chuyện tình cảm với Mai. Ảnh VTV

Đáp lại câu hỏi của Lão Công, Cương nói hắn "chưa đủ tuổi", sau đó nói thêm: "Hoặc anh cho em nghỉ, hoặc đừng nghi ngờ em nữa". Lão Công nói: "Tóm lại, từ nay tránh xa con bé. Nếu nó là con đẻ của tao thì nó phải thuộc về tao".

Sau khi nhận được tin báo về nơi ở của Viên vượn - kẻ đã sát hại B2 thì Tài và đồng đội lập tức tìm đến nơi ở của Viên. Tuy nhiên, vào đúng lúc Tài tìm đến, Viên vượn nhận được tin nhắn nhắc hắn bỏ trốn. Nhờ tin nhắn này, Viên vượn đã thoát khỏi được sự truy đuổi của Tài.

Việc tự tìm đến nơi ở của Viên vượn mà không báo cáo đã khiến Tài bị Tân trách mắng, cho rằng anh tự ý hành động mà không báo cáo cho đội. Tân nói rằng vụ án của Viên vượn đã được chuyển sang đội Hình sự, vì thế, khi có bất kỳ thông tin gì liên quan cũng phải chuyển sang cho đội Hình sự xử lý. Việc Tài tự ý hành động đã đánh động đối tượng và anh lo không biết bao giờ mới tìm lại được.

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai- Ảnh 16.

Tài bị Tân trách mắng vì tự ý điều tra mà không báo với đội. Ảnh VTV

Tài đã xin lỗi Tân nhưng sau đó, khi gặp cấp trên của chuyên án, Trần Nam Châu, Tài cho rằng thông tin của mình bằng cách nào đó đã bị lộ. Lúc này, cấp trên Châu hỏi Tài có nghi ngờ ai không và nếu nghi ngờ, ông sẽ có một cuộc thanh lọc nội bộ.

Tuy nhiên, cũng theo cấp trên Châu, đúng như Tân nói, vụ của Viên vượn đã được chuyển cho đội Hình sự nên ông muốn những việc liên quan để cho đội Hình sự lo. Việc của Tài và đồng đội của mình là thực hiện chuyên án ngăn chặn đưa Bụi trăng vào Sơn Hải. Câu nói của cấp trên Châu như gián tiếp nhắc Tài không tự ý điều tra việc B2 bị sát hại.

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai - Ảnh 8.Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

GĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiện mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.

Lửa trắng - Tập 5: Lão Công đa nghi, xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với Mai - Ảnh 9.Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh diện bikini gợi cảm, trong khi đó ca sĩ Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV mới.

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