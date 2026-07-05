Tham vọng mới của Phan Hiển

Sau khi trở về từ giải đấu dancesport tại Đức, Phan Hiển tiếp tục đặt ra mục tiêu mới cho năm 2026. Theo đó, anh sẽ cùng bạn nhảy Thu Hương tham dự Giải vô địch Khiêu vũ Thể thao châu Á 2026. Phan Hiển tiết lộ, dù đã ba lần vô địch khu vực Đông Nam Á, anh vẫn chưa một lần giành ngôi vô địch châu Á. Chính vì vậy, nam kiện tướng đặt quyết tâm cao để chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phan Hiển sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật và hướng đến màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu.