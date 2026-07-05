Tham vọng mới của Phan Hiển
GĐXH - Phan Hiển không bao giờ muốn dừng lại chuỗi thành tích khủng của mình, nam kiện tướng đã đặt mục tiêu mới cho sự nghiệp.
Phan Hiển sinh năm 1993 từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu quốc gia và quốc tế, trong đó nổi bật là HCV Asian Indoor Games 2009 khi còn rất trẻ. Ở đấu trường khu vực, Phan Hiển gây chú ý khi cùng bạn nhảy Thu Hương và sau này là Nhã Uyên đạt nhiều thành tích cao tại SEA Games. Dấu ấn lớn nhất của anh là tấm HCV SEA Games 30 năm 2019 ở nội dung dancesport Latin. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm khu vực.
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Tập cuối 'Phía bên kia thành phố': Cương và Khuê có tha thứ cho Tuyết Lan?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
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Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.
Tuấn Hưng cổ vũ, khuyến khích các con rời khỏi 'vùng an toàn'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
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Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADNXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
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Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ"Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Gần 60 năm sau sự kiện Tà Mây - Làng Vây, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên "Thép dưới cỏ". Từng là một người lính Tăng - Thiết giáp, tác phẩm của ông được đánh giá "giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn tìm kiếm phần nhân bản phía sau những sự kiện lớn của lịch sử".
Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gáiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
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Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gáiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cuối cùng thì Sinh đã bắt được Hoàng nhưng lại cho hắn ta cơ hội sửa lỗi vì không muốn em gái sinh con mà cha đứa bé lại là kẻ tù tội.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.