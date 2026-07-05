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Tham vọng mới của Phan Hiển

Chủ nhật, 13:00 05/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phan Hiển không bao giờ muốn dừng lại chuỗi thành tích khủng của mình, nam kiện tướng đã đặt mục tiêu mới cho sự nghiệp.

Tham vọng mới của Phan Hiển - Ảnh 1.Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan Hiển

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã hạnh phúc viết về những thành tích mà cô đạt được ở vai trò HLV đội tuyển. Niềm vui ấy, cô chia sẻ cùng chồng Phan Hiển.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 1.

Sau khi trở về từ giải đấu dancesport tại Đức, Phan Hiển tiếp tục đặt ra mục tiêu mới cho năm 2026. Theo đó, anh sẽ cùng bạn nhảy Thu Hương tham dự Giải vô địch Khiêu vũ Thể thao châu Á 2026. Phan Hiển tiết lộ, dù đã ba lần vô địch khu vực Đông Nam Á, anh vẫn chưa một lần giành ngôi vô địch châu Á. Chính vì vậy, nam kiện tướng đặt quyết tâm cao để chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phan Hiển sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật và hướng đến màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 2.

Trước khi tham gia giải đấu này, Phan Hiển đã là một kiện tướng dancesport. Cách đây ít tháng, Phan Hiển đã chụp hình bên những tủ huy chương của mình. Anh gọi những huy chương và cúp là "kho vàng", đây là thành quả cống hiến phấn đấu không ngừng nghỉ suốt bao năm qua của vợ chồng anh.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 3.

Trong làng thể thao Việt Nam, nhắc đến dancesport không thể không nhắc tới cái tên Phan Hiển – vận động viên tài năng đã góp phần đưa bộ môn khiêu vũ thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế. Với hàng loạt thành tích ấn tượng trong nước và quốc tế, anh được xem là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của dancesport Việt Nam suốt hơn một thập kỷ qua.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 4.

Phan Hiển sinh năm 1993 tại TP.HCM trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Tuy nhiên, con đường đến với thể thao chuyên nghiệp của anh không hề trải đầy hoa hồng. Từ khi còn nhỏ, Phan Hiển đã được gia đình tạo điều kiện theo học nhiều bộ môn nghệ thuật và thể thao khác nhau trước khi bén duyên với dancesport.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 5.

Năm 11 tuổi, anh bắt đầu tập luyện khiêu vũ thể thao một cách bài bản. Nhờ tố chất nổi bật cùng sự kiên trì, Phan Hiển nhanh chóng bộc lộ khả năng đặc biệt trong các điệu nhảy Latin. Chỉ sau vài năm tập luyện, anh đã trở thành một trong những vận động viên trẻ triển vọng của Việt Nam.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 6.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phan Hiển đến khi anh kết hợp cùng kiện tướng dancesport Khánh Thi. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của người thầy giàu kinh nghiệm, Phan Hiển liên tục tiến bộ và gặt hái nhiều thành tích đáng nể tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 7.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Phan Hiển cùng bạn nhảy đã nhiều lần giành chức vô địch quốc gia, đồng thời mang về hàng trăm huy chương tại các giải đấu quốc tế tổ chức ở châu Á và châu Âu. Đặc biệt, anh được đánh giá cao ở các nội dung Latin nhờ kỹ thuật điêu luyện, phong cách biểu diễn mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 8.

Không chỉ ghi dấu ấn ở các giải đấu chuyên nghiệp, Phan Hiển còn là gương mặt góp phần lan tỏa sức hút của dancesport đến công chúng. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện văn hóa nghệ thuật và các hoạt động quảng bá bộ môn khiêu vũ thể thao.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến - Ảnh 9.

Bên cạnh vai trò vận động viên, Phan Hiển còn tham gia công tác đào tạo thế hệ trẻ. Anh cùng Khánh Thi xây dựng hệ thống đào tạo dancesport chuyên nghiệp, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng mới cho bộ môn. Nhiều học trò của anh đã đạt thành tích cao tại các giải trẻ trong nước và quốc tế. Điều khiến Phan Hiển nhận được sự yêu mến của khán giả không chỉ nằm ở thành tích thi đấu mà còn ở tinh thần bền bỉ theo đuổi đam mê. Suốt nhiều năm, anh duy trì cường độ tập luyện nghiêm ngặt, thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn.

Phan Hiển sinh năm 1993 từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu quốc gia và quốc tế, trong đó nổi bật là HCV Asian Indoor Games 2009 khi còn rất trẻ. Ở đấu trường khu vực, Phan Hiển gây chú ý khi cùng bạn nhảy Thu Hương và sau này là Nhã Uyên đạt nhiều thành tích cao tại SEA Games. Dấu ấn lớn nhất của anh là tấm HCV SEA Games 30 năm 2019 ở nội dung dancesport Latin. Đây được xem là cột mốc quan trọng, góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm khu vực.

Tham vọng mới của Phan Hiển - Ảnh 11.Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'

GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.

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