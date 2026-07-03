Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.
Sau hơn 6 năm âm thầm phát triển, dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức được giới thiệu đến công chúng với sự kiện công bố dàn diễn viên và những hình ảnh đầu tiên của bộ phim.
Đánh dấu sự trở lại của diễn viên Tăng Thanh Hà trên màn ảnh rộng trong vai Nam Phương Hoàng hậu, bộ phim đồng thời mở đầu cho hành trình đưa một giai đoạn đặc biệt của Hoàng gia Việt Nam đến với khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Được đạo diễn bởi Bảo Nhân & Namcito, với sự đồng hành của Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios, "Hoàng hậu cuối cùng" là một tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và Hoàng đế Bảo Đại.
Lấy bối cảnh những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim không hướng đến việc tái hiện lịch sử như một bộ phim tư liệu, mà lựa chọn kể một câu chuyện về con người - về tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn phía sau những nhân vật lịch sử quen thuộc.
"Hoàng hậu cuối cùng" là một tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Thị Lan (Hoàng hậu Nam Phương) và Hoàng đế Bảo Đại. Lấy bối cảnh những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim mở ra câu chuyện về tình yêu, gia đình, thân phận và những con người phía sau danh vị.
Khi được hỏi về sự trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Đây cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Hà nghĩ mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những ưu tiên, những đam mê, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc rất khác nhau. Hà đã có một thời tuổi trẻ được sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, làm mẹ, một quãng thời gian rất hạnh phúc và trọn vẹn. Đến thời điểm này công việc đã ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn rất nhiều. Mình lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mà mình rất yêu. Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Khi nhận được lời mời này, đối với Hà đó vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn. Đây không chỉ là một quyết định cá nhân, mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống của mình lúc đó. Nhưng rồi mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Hà nghĩ rằng nếu làm mọi việc với tất cả chân thành, nghiêm túc và tìm được niềm vui thì đó là một hành trình đẹp. Hà đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng".
Đạo diễn Bảo Nhân cũng chia sẻ về việc thuyết phục Tăng Thanh Hà tham gia dự án: "Công việc đầu tiên trong tất cả dự án đều là đi tìm diễn viên. Làm việc với Tăng Thanh Hà hay bất kỳ diễn viên nào đều phải thuyết phục họ bằng một kịch bản tốt, một ê-kíp sản xuất tốt. Diễn viên nào cũng đều quan tâm rằng dự án đấy có đem lại cho họ cảm xúc, để họ cảm thấy nếu bỏ lỡ sẽ nuối tiếc hay không. Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của dự án".
Diễn viên Ma Ran Đô - người đảm nhận vai Bảo Đại trong "Hoàng hậu cuối cùng" cũng có những chia sẻ về vai diễn đặc biệt này: "Khi hoá thân thành một nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận".
NGƯT Diệu Đức cũng nói về quá trình vào vai người quyền lực nhất Đại Nội: "Bên cạnh uy quyền mà Đức Từ cung thể hiện ra trong đời sống hàng ngày là một nỗi cô đơn sâu sắc của một người mẹ yêu con nồng nhiệt, nhưng người con ấy lại là một vị vua. Bà không thể ôm con vào lòng hay nói lời tình cảm, vì còn bị ngăn cách bởi quyền lực và luật lệ hoàng gia. Bà đứng trên đỉnh cao của quyền uy nhưng cũng là tột cùng của nỗi đau người mẹ khi tình thương không được thể hiện ra bên ngoài. Đó là điều khiến tôi trăn trở rất nhiều khi đọc kịch bản".
Đây cũng là một dự án đánh dấu sự tái hợp giữa Ma Ran Đô và Trâm Anh. Nữ diễn viên chia sẻ về quá trình nhập vai một trong những người tình của vua Bảo Đại: "Lệ Hà đóng một vai trò khá đặc biệt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Vì nhân vật vốn là một vũ nữ, tôi phải học rất nhiều những kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với tôi ngoài đời. Khi phim ra rạp, hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những cảm xúc, những câu chuyện mà vai diễn Lệ Hà mang tới trong Hoàng hậu cuối cùng".
"Hoàng hậu cuối cùng" không chỉ là câu chuyện về vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, mà còn là hành trình khám phá những con người phía sau những danh vị lịch sử. Qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim mong muốn mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về tình yêu, gia đình, trách nhiệm và số phận của những con người đã sống trong một giai đoạn nhiều biến động của đất nước.
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