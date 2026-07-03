Tuấn Hưng cổ vũ, khuyến khích các con rời khỏi 'vùng an toàn'

Khoảnh khắc ấm áp của Tuấn Hưng bên vợ và các con trong bữa cơm gia đình GĐXH - Tham gia một gameshow truyền hình, Tuấn Hưng đã chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, giản dị và đầy ấm áp bên gia đình.

Tập 13 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" tiếp tục mang đến cho khán giả những tiếng cười rộn rã và những khoảnh khắc ấm áp. Khi các mẹ vắng nhà, các ông bố đã cùng các con trải qua nhiều thử thách đáng nhớ, từ việc dũng cảm nhận lỗi, học cách tự lập cho đến tình cảm gia đình gắn kết qua từng hoạt động nhỏ.

Tuấn Dương khiến khán giả "hết hồn" với cú lừa cho con "ăn đất"

Gia đình ba Tuấn Dương tiếp tục không làm khán giả thất vọng với một ngày làm vườn "bất ổn" cùng hai nhóc tỳ Su và Mi (Nami). Ý tưởng trồng "cây thần kỳ mọc ra kẹo" của ba Dương chính là một mẹo dụ con làm việc tốt cực kỳ tâm lý, giúp hai bé Su và Mi vừa được chơi vui, vừa có thêm động lực hăng hái giúp đỡ ba mẹ để săn thật nhiều quà ngọt.

Tuấn Dương dỗ dành con gái.

Tuy nhiên, buổi trồng cây nhanh chóng biến thành màn nghịch đất lầy lội khi em Su vô tình xới đất trúng đầu chị hai. Tưởng em rủ mình chơi, Nami lập tức xúc đất ném lại vào người Su, khiến ba Dương chỉ biết ôm đầu bất lực thốt lên: "Sao con ăn miếng trả miếng quá vậy, Mi?".

Chưa được bao lâu, ba Dương lại đưa ra "trò đùa" tinh quái. Ông bố Gen Z bất ngờ bốc đống vụn bánh nâu đen trên tay cho thẳng vào miệng ăn ngon lành, khiến hai bé "đứng hình".

Có lẽ vì sợ "ba ăn không đủ" nên Nami ngây ngô thể hiện "sự hiếu thảo" bằng cách xúc thêm một thìa đất đưa cho ba: "Để Mi lấy thêm cho ba". Ba Dương chưa cảm thấy "mát lòng mát dạ" chưa được bao lâu, thì lại hoảng hốt tột độ khi thấy con gái định bốc luôn nắm đất thật dưới đất bỏ vào miệng.

Thấy vậy, Tuấn Dương phải vội vàng dừng trò đùa và thú nhận "Ba giỡn đó, đấy là bánh" và bất lực nói: "Trời ơi, nếu mà người ta tắt tiếng tưởng ba ba con bốc đất ăn."

Tuấn Hưng và trải nghiệm thiên nhiên chân thực dành cho các con

Trái ngược với sự náo loạn tại nhà Tuấn Dương, ba Tuấn Hưng mang đến một lăng kính giáo dục hoàn toàn khác khi đưa các con trải nghiệm tại "Vườn nhà bà". Đặc biệt, chặng đua này còn có sự góp mặt của ca sĩ Minh Vương. Hai gia đình cùng các nhóc tỳ đã có một buổi vui chơi hết mình với chuỗi trò chơi vận động để tìm kiếm "kho báu niềm vui".

Tuấn Hưng thoải mái cho con trải nghiệm thiên nhiên.

Đúng với tinh thần của "Đồi trải nghiệm", ba Hưng đóng vai trò là người cổ vũ, khuyến khích các bé bước ra khỏi vùng an toàn để trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên.

Ngay từ vòng nhảy dây, tinh thần đồng đội đã dâng cao khi chị lớn Na (nhà Minh Vương) rất tâm lý chủ động nhảy bù lượt cho em Vo để hoàn thành thử thách. Sang đến trò xếp cốc màu, các bé lại phối hợp vô cùng ăn ý, khéo léo xếp theo đúng sơ đồ màu sắc, khiến hai đội bất phân thắng bại và cùng nhận được phần thưởng.

Đến trò chơi ném vòng vào chai có vẻ thách thức hơn một chút khi cả bé Su Hào và bé Na liên tiếp ném trượt. Thậm chí hai ông bố đã vào sân hỗ trợ, nhưng thử thách vẫn chưa được vượt qua.

Chướng ngại vật lớn nhất ập đến khi hai gia đình phải thực hiện thử thách bắt cá dưới bùn, nơi lấm lem bùn đất không làm khó được các thiên thần nhỏ. Các bé tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục reo hò khi bắt được rất nhiều cá. Cuối cùng, với chiến thuật hợp lý và tinh thần lăn xả, gia đình nam ca sĩ Tuấn Hưng đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, khẳng định giá trị to lớn của việc cho trẻ tự do trải nghiệm thực tế.

Ái nữ nhà Phí Ngọc Hưng ghi điểm tuyệt đối khi tự lập dắt em đi siêu thị

Tuần này, ba Phí Ngọc Hưng đã giao một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt cho hai chị em Bona và Boni: tự dắt nhau vào siêu thị để mua nguyên liệu làm món thịt kho trứng cút và rau cải bẹ xanh cho bữa trưa.

Để tránh các con chạy lạc nhau, ba Hưng đã dùng một sợi dây để buộc nhẹ cổ tay hai chị em lại. Xuống đến siêu thị, cô chị Bona đã chủ động hỏi đường, tìm đúng quầy rau, quầy thịt, hoàn thành xuất sắc việc mua sắm. Đặc biệt, khi thấy tiền của ai đó đánh rơi trên sàn, dù lúc đầu có chút bối rối nhưng Bona đã quyết định đem gửi lại cho nhân viên thu ngân để trả lại cho người mất.

2 con gái nhà Phí Ngọc Hưng.

Về tới nhà, thử thách tiếp tục xuất hiện khi em Boni khóc ăn vạ đòi ăn kẹo. Đối diện với tình huống này, ba Hưng buộc phải cứng rắn giải thích và giao trọng trách cho cô chị: "Nếu em Boni ăn nhiều kẹo thì chiều nay Bona cũng phải chịu trách nhiệm."

Thay vì chiều hư hay nặng lời, cách giao trọng trách "cùng chịu trách nhiệm" của ba Hưng còn là mẹo giúp chị lớn Bona biết cách quản em, còn em út Boni cũng học được cách tự kiềm chế bản thân hơn.

Trong lúc Ba Hưng nấu cơm trưa, Bona tiếp tục ghi điểm khi chủ động hướng dẫn em dọn dẹp đồ chơi bằng cách thương lượng đầy thông minh: nếu dọn sạch sẽ thì sau khi ăn cơm xong sẽ được chơi đồ chơi nấu ăn. Chứng kiến hành động đó, ba Hưng đã dành lời khen đầy tự hào cho con gái lớn:

"Mình thấy Bona là một người chị tuyệt vời, bởi vì Bona khá là nhường nhịn em. Càng lớn con càng nhường nhịn em và có tình cảm với em nhiều hơn."

Em bé nói tiếng Anh MinHee và màn tả tóc mẹ "như quả dừa"

Hai bố con Minhee đã có những giây phút học bài vừa vui nhộn vừa ý nghĩa. Bố Trung đề xuất trò chơi đổi vai: bố đóng làm MinHee chưa biết đọc, còn con gái làm "bố Trung". Khi bố Trung cố tình đánh vần sai các từ khó hoặc đọc nhầm dấu, MinHee đã vô cùng nghiêm túc, liên tục chỉnh lại và sửa lỗi cho bố cực kỳ chuyên nghiệp.

Em bé MinHee bên bố.

Đáng yêu nhất phải kể đến phân đoạn làm một bài văn ngắn khoảng 5 câu để tả mẹ Quỳnh Anh do MinHee tự nghĩ ý tưởng và bố làm trợ lý ghi chép. Khi bố Trung gợi ý tả mẹ lúc đang cáu cho sinh động, MinHee lập tức gạt đi để "bảo vệ" mẹ: "Nhưng mẹ có làm thế bao giờ đâu, mẹ chỉ quát to thôi, còn bố mới là người đánh con mà!" khiến bố Trung chỉ biết đứng hình.

Dù tiết lộ thêm là mẹ quát to đến mức "chị Đen" (chú cún cưng) cũng phải sợ, nhưng khi chuyển sang tả mẹ lúc bình thường, MinHee đã đọc cho bố chép những câu văn vô cùng ngọt ngào và đáng yêu:

"Mẹ tớ tên là Quỳnh Anh. Mẹ tớ có tóc ngắn như quả dừa. Mẹ mặc váy trông giống như một công chúa tóc ngắn. Mẹ tớ rửa bát rất giỏi và mẹ rất yêu gia đình. Tớ rất yêu mẹ vì mẹ chơi với tớ nhiều và chăm sóc tớ."

Tập 13 của "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân 2026" mang đến những bài học giáo dục nhẹ nhàng về sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết gia đình qua những tình huống đời thường nhất.

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.