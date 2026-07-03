Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mình
GĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Lửa trắng", mối quan hệ giữa mẹ của Mai và Lão Công không có gì ngoài sự thù hận. Vì thế, sau khi xác định huyết thống, biết chắc chắn cô là con gái của mình thật 100%, lão lại tìm cách độc chiếm con gái.
Lão Công đã đưa cho Mai chiếc thẻ đen quyền lực và ra điều kiện: "Tiền trong này tha hồ cho mẹ mày chữa bệnh. Nhưng muốn có nó, mày phải gọi điện cho mẹ mày, nói rằng sẽ ở lại đây với tao, không về với bà ấy nữa".
Lão Công muốn con gái ở với mình, cắt đứt hoàn toàn với mẹ đẻ. Ảnh VTV
Đáp lại lời của Lão Công, Mai lạnh lùng: "Trừ khi ông chuyển tiền trước và ca phẫu thuật kết thúc. Lúc đấy tôi mới có thể nói". Lời nói của Mai khiến Lão Công khó chịu, lão hỏi lại rằng: "Ai cho mày nắm đằng chuôi thế?". Mai đáp lại với nụ cười đầy bất cần: "Thế thì thôi!".
Lúc này, Lão Công quyết định đánh đòn tâm lý với Mai: "Mang tiếng là đứa con có hiếu mà lại từ chối cơ hội chữa bệnh cho mẹ mình à?". Nói xong Lão Công đưa chiếc thẻ đen cho Mai và cô giật nhanh chiếc thẻ, nhìn thẳng mặt lão và gằn giọng: "Ông có tin là mẹ tôi biết chuyện sẽ tự sát ngay lập tức không? Cuộc đời mẹ tôi bị ông hủy hoại. Bây giờ ngay cả đứa con gái duy nhất ông cũng định cướp mất. Thế thì khỏi bệnh để làm cái quái gì?".
Tập 6 phim "Lửa trắng" phát sóng vào 20h ngày 3/7 trên VTV3.
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