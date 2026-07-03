Tập cuối 'Phía bên kia thành phố': Cương và Khuê có tha thứ cho Tuyết Lan?
GĐXH - Tuyết Lan cúi đầu xin lỗi vì chia rẽ Cương - Khuê khi hiểu lầm hai người bạn đã gây ra cái chết cho anh trai.
Trong trích đoạn giới thiệu tập cuối phim "Phía bên kia thành phố", Tuyết Lan thừa nhận đã đọc cuốn nhật ký của anh trai và biết toàn bộ sự thật: chính người anh sinh đôi của cô mới là kẻ bắt nạt Khuê, còn Cương và Khuê không hề liên quan đến cái chết của Huy.
Vì hiểu lầm và ôm hận suốt nhiều năm, Lan đã lên kế hoạch chia rẽ tình bạn giữa Cương và Khuê. Đối diện với sự thật, Lan nghẹn ngào xin lỗi: "Tớ thực sự thấy có lỗi".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Cương bị một nhóm học sinh ở trường đánh hội đồng. Dù bị hành hung, Cương vẫn im lặng, không hề chống trả nên bị đánh bầm dập. Chứng kiến bạn bị bắt nạt, Khuê lao vào can ngăn nhưng cũng bị đánh không thương tiếc.
Vụ việc khiến cả hai bị đưa lên đồn công an, làm bà Xuân (Huyền Sâm) và bà Phúc (Khánh Ly) vô cùng lo lắng.
Sau hàng loạt biến cố, bà Xuân và bà Phúc cũng đã hóa giải mọi hiểu lầm, trở nên thân thiết như trước. Hai người vui mừng khi thấy Cương và Khuê một lần nữa gắn bó như anh em ruột.
"Em này, từ bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, chị em mình vẫn phải ở bên nhau nhé!", bà Phúc xúc động nói. Đáp lại, bà Xuân mỉm cười: "Đương nhiên rồi, chị là thiên thần của em mà".
Tập cuối "Phía bên kia thành phố" lên sóng lúc 21h ngày 3/7 trên VTV1.
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