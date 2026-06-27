Cận cảnh 'Con đường hoa sen' đẹp hút mắt và ẩm thực từ sen tại Lễ hội Sen Hà Nội từ 26 - 28/6/2026
GĐXH - Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội dạo bước trên "Con đường hoa sen" tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội). Hơn 30 giống sen đua nhau khoe sắc trong không gian lộng gió, bài trí công phu, những tiểu cảnh được thiết kế tinh tế, ngập tràn hương sắc, trở thành điểm check-in hấp dẫn của mùa sen 2026.
Nổi bật 'con đường hoa sen'
Hoa sen thường tỏa hương ban đêm và sáng sớm. Nên từ tối qua và sáng sớm nay nhiều người đã tranh thủ đến Vườn hoa Lý Tự Trọng để tham quan, chụp ảnh, thưởng thức hương sen lan tỏa trong gió sớm Hồ Tây,..
Rìa vườn hoa Thanh niên được các nghệ nhân biến thành "Con đường hoa sen" thơm ngát. Dù thấy rõ là sen trồng trong chậu nước, nhưng những búp bạch sen, hồng sen vẫn e ấp vươn lên khoe mùa sen đẹp nhất trong năm đã về Hồ Tây.
Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ tối 26/6) với chủ đề "Sắc Sen Hà Nội". Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa gắn bó với văn hóa Việt Nam, là điểm hẹn của người yêu hoa, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và các nghề truyền thống đặc sắc quanh Hồ Tây.
Những cánh sen hé nở, từng lớp cánh mỏng mềm mại tạo nên vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng. Có những giọt sương li ti ban mai vẫn còn đọng trên cánh sen.
Sen Hồ Tây nổi tiếng độc đáo với loài sen Bách Diệp với nhiều tầng cánh xếp đều, được xem là một trong những giống sen quý của Hà Nội – xưa kia vốn chỉ có ở khu vực Đầm Trị (Tây Hồ). Mỗi bông sen Bách Diệp có từ 100 đến hàng trăm cánh nhỏ đan xen tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Đài hoa lớn và giữ được hương thơm
Các nghệ nhân tạo tiểu cảnh cầu tre uốn cong trên đầm sen phục vụ người dân "seo phì" với sen.
Những Đài sen xanh tươi nguyên được "tuyển" về để "làm duyên" giữa những cánh sen trắng, hoa hồng tạo nên nét đẹp hài hòa của thiên nhiên.
Nghề ướp trà sen Quảng An trở thành Di sản
Trong lễ khai mạc, nghề ướp trà sen Quảng An, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã được trao chứng nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời UBND thành phố trao quyết định công nhận Khu Du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận.
Nghệ nhân Lê Đức Hùng giới thiệu về nghề ướp trà sen Quảng An. Những bông sen được hái và chọn kỹ từ sáng sớm, còn ngậm nguyên sương và hương thơm tự nhiên đặc trưng. Từng cánh sen được tách, ủ gạo sen trực tiếp vào trong bông hoa tươi để qua đêm... trở thành thức qua hiếm, góp phần lưu giữ nét tinh hoa của văn hóa Hà Nội/
Các điểm nhấn hoa sen khác
Dưới những mái lều hình lá sen cũng thu hút rất nhiều du khách tới ngắm nghía các sản phẩm thủ công, tranh sen, thêu sen, lụa tơ sen và thưởng thức các món ẩm thực chế biến từ sen...
Các "nông dân" vẫn cặm cụi chăm sóc để hoa sen nở tươi thắm nhất có thể.
Và "chợ" sen tươi vẫn họp.
Lễ hội Sen trưng bày hơn 30 giống sen từ Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, mang đến bức tranh đa sắc về hoa sen - được xem là biểu tượng của sự thanh cao.
Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 - 28/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Vườn hoa Lạc Long Quân, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ và nhiều địa điểm quanh Hồ Tây. Đến đây tha hồ ngắm hơn 30 giống sen, thưởng thức trà sen, dạo xem các sản phẩm thời trang, thủ công mỹ nghệ, nghệ dệt tơ sen, thưởng thức ẩm thực từ sen, cỗ sen truyền thống...
Trời cũng chiều lòng người, nên những ngày Lễ hội Sen Hà Nội 2026 thời tiết dịu mát, dự báo là có mưa. Có mưa thì hoa tươi, sắc sen hòa cùng không gian nghệ thuật bên Hồ Tây, tạo nên bức tranh vừa thơ mộng vừa rực rỡ, ngập tràn hương sắc.
Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch thường niên của Thủ đô, góp phần quảng bá vẻ đẹp Hồ Tây và đưa hoa sen trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng của Hà Nội.
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