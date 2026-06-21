Mách bạn mẫu phòng ngủ màu pastel nhẹ nhàng, 'hack' diện tích cực đỉnh cho chung cư
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một sắc thái nhẹ nhàng, thanh thoát, những mẫu phòng ngủ màu pastel chính là lựa chọn tuyệt vời để khơi dậy sự êm ái, lãng mạn cho không gian sống.
Mẫu thiết kế phòng ngủ hồng pastel đầy lãng mạn
Nếu bạn yêu thích một không gian nhẹ nhàng, lãng mạn, thì màu hồng pastel chính là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, để căn phòng không trở nên quá chói mắt hãy tinh tế kết hợp màu hồng với tone trắng hoặc nhấn nhá thêm sắc xanh mint để tạo nên không gian phòng cân đối hài hòa và mang lại cảm giác tươi mới, hiện đại.
Để mở rộng không gian và tăng hiệu ứng thị giác, bạn có thể sử dụng trần thạch cao dạng giật cấp hoặc trần thạch cao phẳng tone trắng kết hợp cùng hệ đèn led âm trần để làm phòng ngủ thêm thoáng đãng và tinh tế. Bên cạnh đó, bạn nên bổ sung thêm các chi tiết trang trí như vách ốp nhung với gam màu trung tính hoặc những chiếc kệ treo gỗ để giúp không gian phòng thêm phần sinh động và cuốn hút hơn.
Trang trí phòng ngủ xanh pastel sinh động
Khi trang trí phòng ngủ màu pastel với gam màu xanh thì bạn nên kết hợp với các món nội thất có chất liệu tự nhiên như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp…cho giường, tủ quần áo hoặc ốp gỗ cho phần sàn để tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.
Với tone xanh pastel thường được lựa chọn để thiết kế phòng ngủ theo phong cách hiện đại, phong cách Tropical và phong cách Bắc Âu bởi tính nhẹ nhàng, tươi mát đặc trưng của gam màu này.
Mẫu trang trí phòng ngủ màu cam nhạt ngọt ngào
Hãy thử làm mới không gian phòng ngủ của bạn bằng gam màu cam nhạt nhẹ nhàng, dùng làm tông màu chủ đạo cho tường hoặc trần nhà. Khi kết hợp với các gam màu trung tính như trắng, be hoặc kem, bạn sẽ tạo nên một sự hòa quyện tinh tế và đầy cuốn hút.
Để tôn vinh vẻ đẹp nhẹ nhàng của màu cam, hãy lựa chọn những món nội thất có thiết kế đơn giản với đường nét mềm mại, giúp không gian trở nên thanh thoát và hài hòa..
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