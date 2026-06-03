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Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể

Thứ tư, 19:00 03/06/2026 |
Hà My
Hà My
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GĐXH – Nhà hướng Tây vào ngày hè chẳng khác ‘lò nung’. Áp dụng những mẹo chống nóng nhà hướng Tây dưới đây sẽ giúp giảm nhiệt, mang lại không gian sống dễ chịu và tiết kiệm điện.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây như “lò nung” giữa mùa hè giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể - Ảnh 1.Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

GĐXH – Người xưa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”, phản ánh quan niệm phong thủy và góc nhìn tinh tế của người xưa về mối liên hệ giữa không gian sống và đời sống hôn nhân.

Vì sao nhà hướng Tây luôn nóng hơn những hướng khác?

Nhà hướng Tây vẫn thường được ví như "chiếc lò nung" vào mùa hè. Khác với những hướng nhà khác, như hướng Đông Nam mát mẻ quanh năm, hướng Đông chỉ đón nắng buổi sáng, còn nhà hướng Tây gần như hứng trọn ánh nắng gay gắt nhất trong ngày, từ khoảng 14h đến tận chiều tối.

Khoảng thời gian này, nhiệt độ ngoài trời đạt đỉnh khiến tường bê tông, mái nhà và các mảng kính hấp thụ lượng nhiệt rất lớn. Điều đáng nói, các vật liệu xây dựng này có khả năng tích nhiệt cao, tiếp tục tỏa hơi nóng vào không gian sống nhiều giờ sau khi mặt trời lặn.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây như “lò nung” giữa mùa hè vừa tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Nhà hướng Tây luôn bị hứng nắng.

Ở nhà hướng Tây vào ngày nắng nóng, dù bật điều hòa mãi không thấy mát, tiền điện tăng vọt. Không ít gia đình gặp tình trạng 22-23 giờ đêm tường nhà vẫn nóng ran, điều hòa chạy liên tục nhưng phòng ngủ vẫn không đạt được cảm giác mát mẻ như mong muốn. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn tại các đô thị lớn có hiệu ứng đảo nhiệt.

Những cách chống nóng tốt cho nhà hướng Tây

Dùng rèm chống nắng và phim cách nhiệt cho cửa kính

Cửa kính là vị trí thất thoát nhiệt lớn nhất trong nhà hướng Tây. Ánh nắng sẽ xuyên trực tiếp vào phòng khiến nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Những nhà hướng Tây dùng quá nhiều kính càng hấp thụ nhiệt mạnh.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây như “lò nung” giữa mùa hè vừa tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Rèm chống nắng là giải pháp đơn giản cho căn nhà hướng Tây, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ của căn nhà. Ảnh Rèm Thanh Phượng

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây đơn giản nhất là dùng rèm chống nắng. Khi dùng rèm hai lớp, rèm phản quang, rèm vải dày có màu sắc phù hợp sẽ giúp hạn chế đáng kể lượng nhiệt xuyên vào bên trong. Điều quan trọng là mọi người cần kéo rèm trước khi ánh nắng chiếu trực tiếp thay vì đợi phòng nóng lên mới kéo.

Ngoài ra, giải pháp được nhiều người lựa chọn là dán phim cách nhiệt cho cửa kính. Lớp phim này giúp giảm tia UV, giảm bức xạ nhiệt, hạn chế chói mắt vào những ngày nắng gắt.

Sử dụng kính hai lớp

Những ngôi nhà có nhiều cửa kính hướng Tây nên chọn loại kính hai lớp. Khoảng không khí giữa hai lớp kính đóng vai trò như lớp đệm cách nhiệt, làm giảm lượng nhiệt truyền vào nhà, đồng thời tăng khả năng cách âm và tiết kiệm điện cho hệ thống điều hòa.

Trồng cây xanh tạo lớp chắn nhiệt tự nhiên

Cách chống nóng hiệu quả, tiết kiệm nhất cho nhà hướng Tây là mọi người trồng cây xanh. Những cây xanh dây leo như hoa giấy, cúc tần Ấn Độ, sử quân tử, trầu bà leo hay mai hoàng yến có thể tạo thành một bức rèm xanh giúp cản bớt bức xạ mặt trời trước khi nhiệt lượng tác động lên tường và cửa kính.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây như “lò nung” giữa mùa hè vừa tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Trồng cây sẽ tạo lớp chống nắng cho nhà hướng Tây. Ảnh Hân Gia

Trường hợp nhà có diện tích hạn chế, gia chủ có thể tận dụng ban công, sân thượng hoặc các khoảng tường đứng để phát triển mảng xanh. Cây xanh ngoài giúp giảm nhiệt còn giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Nếu không có thời gian chăm sóc, mọi người có thể chọn những cây chịu hạn tốt. Một số cây có hiệu quả làm mát không khí như cây cau cảnh, cây chuối, cây lưỡi hổ….

Lắp hệ lam che nắng cho mặt tiền

Trong những thiết kế nhà ở hiện nay, lam chắn đang là xu hướng được nhiều người chọn. Các hệ lam bằng nhôm, gỗ hoặc vật liệu composite giúp cản bớt ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn bảo đảm khả năng lưu thông không khí tự nhiên. Giải pháp này tăng tính thẩm mỹ và cũng hiệu quả về mặt kỹ thuật.

Làm trần và tường cách nhiệt

Nếu tầng trên cùng của nhà hướng Tây luôn trong trạng thái nóng bức dù đã dùng điều hòa. Gia chủ có thể cân nhắc việc lắp đặt trần thạch cao kết hợp xốp PU, bông khoáng hoặc các vật liệu cách nhiệt chuyên dụng.

Những nhà đang xây mới hoặc cải tạo lớn, giải pháp tường hai lớp có khoảng đệm không khí ở giữa cũng mang lại hiệu quả chống nóng lâu dài.

Theo các kiến trúc sư, chống nóng hiệu quả cho nhà hướng Tây thường khó khi áp dụng đơn lẻ giải pháp. Muốn chống nóng hiệu quả cho nhà hướng Tây, gia chủ nên kết hợp đồng thời các biện pháp như che nắng mặt tiền, tăng cường cây xanh, sử dụng vật liệu cách nhiệt, dán phim cách nhiệt cho kính và tối ưu hệ thống thông gió.

Việc đầu tư chống nóng ngay từ đầu, về lâu dài sẽ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, mang lại không gian sống dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây như “lò nung” giữa mùa hè giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể - Ảnh 5.Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

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