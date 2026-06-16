Rèm cửa hay sơn cách nhiệt: Đâu là "vũ khí" chống nóng tốt nhất cho nhà kính?

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Chống nắng cửa sổ bằng rèm cửa

Ưu điểm: Giúp giảm hơn cường độ ánh sáng hoặc ngăn chặn ánh sáng vào phòng. Thích hợp cho ai không muốn bị làm phiền bởi ánh sáng.

Cung cấp sự riêng tư hoàn toàn trong số phòng mà bạn có nhu cầu – chẳng hạn như nhà tắm hoặc phòng ngủ. Rất nhiều mẫu mã phong phú, loại vải…vv.. Một loạt các phong cách trang hoàng cho nội thất nhà bạn.

Nhược điểm: Rèm không ngăn được các tia cực tím có hại trong ánh nắng mặt trời đi xuyên qua cửa kính.

Rèm làm hạn chế tầm nhìn từ bên trong nhà ra ngoài, che mất cảnh quan đẹp bên ngoài. Rèm càng dày thì đồng nghĩa với việc căn nhà bị tối theo, tạo cảm giác ngột ngạt không thoải mái.

Thời gian và độ bền của rèm che không cao, ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ làm bạc màu, rèm nhựa dễ bị giòn gãy vỡ.

Chống nắng cửa sổ bằng rèm cửa giúp giảm hơn cường độ ánh sáng hoặc ngăn chặn ánh sáng vào phòng. Thích hợp cho ai không muốn bị làm phiền bởi ánh sáng.

Rèm ngăn cản được ánh sáng chiếu vào trong nhà nhưng không ngăn được sức nóng vào bên trong. Giá thành để có được một tấm rèm cửa đẹp, dày dặn và phù hợp với ngôi nhà bạn cũng khá cao.

Sử dụng rèm cửa rất dễ bị bám bụi trên bề mặt sản phẩm. Nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ là nơi trú ẩn cho vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại. Hơn nữa việc vệ sinh làm sạch cũng không hề đơn giản.

Chống nắng cửa sổ bằng sơn kính cách nhiệt

Sơn kính cách nhiệt là sản phẩm chuyên dụng chống nắng cho cửa kính. Chúng có rất nhiều ưu điểm vượt trội trong khả năng cách nhiệt chống nắng nóng.

Sơn kính cách nhiệt giá phù hợp hơn film cách nhiệt cao cấp & những cách thực hiện hạn chế nắng nóng khác.

Là một phương pháp cực kỳ hiệu suất cao về khả năng cách nhiệt, sơn kính cách nhiệt có thể loại bỏ tới hơn 90% sức nóng của hồng ngoại, hạn chế những điểm nóng và tăng nhiệt.

Sơn cách nhiệt cửa sổ kính chắn hơn 99% tia bức xạ (cực tím). Bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn phai màu của sàn gỗ, vải & các đồ dùng khác bị phai & nhạt màu.

Sơn kính cách nhiệt là sản phẩm chuyên dụng chống nắng cho cửa kính. Chúng có rất nhiều ưu điểm vượt trội trong khả năng cách nhiệt chống nắng nóng.

Sơn kính cách nhiệt không làm cản trở tầm, vẫn giữ view. Giúp bạn có thể nhìn từ bên trong ra ngoài, quan sát xung quanh.

Khi sử dụng sơn cách nhiệt chống nóng kính sẽ giúp ngôi nhà mát mẻ. Từ đó giảm công suất hoạt động của các thiết bị làm mát giúp tiết kiệm đến 30% điện năng.

Sơn chống nhiệt cho bề mặt kính không chỉ cách nhiệt tốt mà còn có thể giữ nhiệt bên trong. Giảm sự thất thoát nhiệt ra ngoài, giúp không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Độ cứng của sản phẩm lên tới 7 – 9H và hầu như không bị trầy xước. Sơn gốc dầu nên có thể sơn lên mọi bề mặt kính. Ngay cả những vị trí ngóc ngách khó sơn hoặc mặt kính lồi lõm đều có thể sơn dễ dàng.

Thời gian bảo hành dài hạn 10 năm. Vệ sinh kính sau khi sơn đơn giản hơn so với vệ sinh rèm cửa hay mành trên cửa.

Mẹo chống nóng cửa sổ cực dễ giúp phòng mát lịm, điều hòa chạy êm ru GĐXH - Vào những ngày hè oi ả, việc che nắng cửa sổ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời góp phần làm mát không gian sống của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn lựa phương pháp che nắng hiệu quả.