Máy giặt bị hôi: Ổ vi khuẩn ngầm khiến quần áo càng giặt càng bẩn

Vì sao máy giặt có mùi hôi sau một thời gian sử dụng

Máy giặt là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong hầu hết các gia đình. Nhờ khả năng làm sạch quần áo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức, máy giặt đã trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít người gặp phải tình trạng máy giặt xuất hiện mùi hôi khó chịu, thậm chí khiến quần áo sau khi giặt không còn thơm như mong muốn.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân đến từ bột giặt hoặc nước xả vải. Thực tế, mùi hôi trong máy giặt có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau như cặn bẩn tích tụ, vi khuẩn, nấm mốc hoặc thói quen sử dụng chưa đúng cách. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giặt giũ mà còn làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Máy giặt là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong hầu hết các gia đình.

Trong quá trình hoạt động, các chất như: Bột giặt dư thừa, nước xả vải, bụi bẩn từ quần áo, tế bào da chết, lông thú cưng có thể tích tụ tại nhiều vị trí bên trong máy. Khi gặp điều kiện ẩm ướt kéo dài, những chất này trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Không chỉ gây mùi khó chịu, vi khuẩn và nấm mốc còn có thể bám ngược trở lại quần áo, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Nguyên nhân phổ biến

Không vệ sinh lồng giặt định kỳ

Sau mỗi lần giặt, cặn bẩn vẫn còn bám lại bên trong lồng giặt và các khe khuất. Nếu không thực hiện vệ sinh lồng giặt thường xuyên, lớp cặn này sẽ ngày càng dày lên và tạo mùi khó chịu.

Đóng kín cửa máy sau khi giặt

Nhiều người có thói quen đóng cửa máy ngay sau khi lấy quần áo ra ngoài. Điều này khiến hơi ẩm bị giữ lại bên trong máy. Môi trường kín và ẩm là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

Sau một thời gian sử dụng, không ít người gặp phải tình trạng máy giặt xuất hiện mùi hôi khó chịu, thậm chí khiến quần áo sau khi giặt không còn thơm như mong muốn.

Sử dụng quá nhiều bột giặt

Lượng bột giặt dư thừa không được hòa tan hoàn toàn sẽ tích tụ bên trong đường ống và lồng giặt. Theo thời gian, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khử mùi máy giặt trở nên khó khăn hơn.

Không vệ sinh ngăn chứa bột giặt

Ngăn chứa bột giặt và nước xả thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm. Nếu không được làm sạch định kỳ, khu vực này sẽ xuất hiện cặn bẩn và vi khuẩn.

Đường thoát nước bị bẩn

Nước thải sau khi giặt mang theo rất nhiều cặn bẩn. Khi đường ống thoát nước bị tắc hoặc tích tụ chất bẩn, mùi hôi có thể bốc ngược trở lại máy giặt.

Tác hại khi máy giặt có mùi hôi kéo dài

Nhiều người thường chủ quan khi phát hiện máy giặt có mùi hôi nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ra nhiều hậu quả không mong muốn:

Quần áo có mùi khó chịu, gia tăng vi khuẩn

Dù sử dụng nước xả vải, quần áo vẫn có thể bị ám mùi từ bên trong máy. Điều này làm giảm đáng kể trải nghiệm sử dụng.

Khi không thực hiện vệ sinh lồng giặt thường xuyên, vi khuẩn và nấm mốc sẽ sinh sôi mạnh mẽ. Chúng có thể bám lên quần áo và tiếp xúc trực tiếp với da.

Một số vấn đề có thể xuất hiện: Dị ứng da. Mẩn ngứa. Viêm đường hô hấp. Kích ứng ở trẻ nhỏ.

Giảm tuổi thọ thiết bị, tăng chi phí sửa chữa

Cặn bẩn tích tụ lâu ngày khiến các bộ phận bên trong hoạt động kém hiệu quả. Đây là lý do các chuyên gia luôn khuyến nghị bảo dưỡng máy giặt định kỳ.

Nhiều dòng máy hiện đại được tích hợp chương trình vệ sinh lồng giặt. Người dùng nên thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần.

Nếu để lâu, tình trạng mùi hôi có thể đi kèm với: Tắc nghẽn đường ống. Hỏng bơm xả. Ăn mòn linh kiện. Khi đó chi phí khắc phục sẽ cao hơn nhiều so với việc vệ sinh định kỳ.

Cách xử lý

Vệ sinh lồng giặt bằng chế độ tự làm sạch

Nhiều dòng máy hiện đại được tích hợp chương trình vệ sinh lồng giặt. Người dùng nên thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần.

Sử dụng giấm trắng

Giấm có khả năng khử khuẩn và loại bỏ mùi hôi tự nhiên. Đổ khoảng 2 cốc giấm vào lồng giặt. Chạy chương trình nước nóng. Để máy hoạt động không tải.

Dùng baking soda

Baking soda hỗ trợ khử mùi máy giặt rất hiệu quả. Có thể kết hợp cùng giấm để tăng khả năng làm sạch.

Làm sạch gioăng cao su

Đối với máy giặt cửa trước, gioăng cao su là nơi dễ tích tụ nấm mốc nhất. Cần vệ sinh kỹ bằng khăn mềm và dung dịch chuyên dụng.

Mở cửa máy sau khi giặt

Sau mỗi lần sử dụng, nên để cửa máy mở khoảng 1–2 giờ nhằm giúp hơi ẩm thoát ra ngoài. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguyên nhân gây mùi.

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