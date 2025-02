GS trẻ nhất Việt Nam nhận giải thưởng đổi mới y tế toàn cầu 2025

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội các Đại học Sức khỏe Toàn cầu (CUGH) diễn ra từ ngày 20-23/2 tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ.

Giải thưởng tôn vinh những nhà khoa học đóng góp xuất sắc trong việc phát triển và triển khai các sáng kiến đổi mới mang lại tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp.

Giáo sư Trần Xuân Bách vinh dự nhận giải thưởng từ Hiệp hội các Đại học Sức khỏe Toàn cầu (CUGH).

Năm 2025, giải thưởng này được Hiệp hội trao cho GS Trần Xuân Bách (giảng viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực đổi mới y tế, bao gồm nghiên cứu về kinh tế y tế, hệ thống y tế và các công nghệ y tế số nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhóm dễ bị tổn thương.

Vị GS trẻ này cũng là người tiên phong trong việc tích hợp các mô hình y tế có tính chi phí - hiệu quả cao nhằm tối ưu hóa hệ thống y tế, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức về sức khỏe toàn cầu và phòng chống đại dịch tại các quốc gia đang phát triển.

Hồ sơ vinh danh GS. Trần Xuân Bách tại hội nghị.

Trước đó, GS Trần Xuân Bách cũng được Hiệp hội lớn nhất thế giới về đánh giá kinh tế y tế ISPOR trao Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc năm 2023. Trong những năm qua, Giải thưởng Lãnh đạo đổi mới Y tế toàn cầu của CUGH liên tục được trao cho các GS xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu Mỹ.

Vào năm 2024, giải thưởng vinh danh GS Quentin Eichbaum, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, Hiệp hội Bệnh học Lâm sàng Hoa Kỳ kiêm Giám đốc Trung tâm Y học Truyền máu của Đại học Vanderbilt, và GS. Rajiv Chowdhury, Trưởng Khoa Sức khỏe Toàn cầu, Đại học Florida, vì những nỗ lực suốt 20 năm trong việc lãnh đạo và phát triển các chương trình giảng dạy về sức khỏe toàn cầu tại nhiều cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu thế giới.

Giáo sư Trần Xuân Bách, giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiệp hội Các Đại học Sức khỏe Toàn cầu (The Consortium of Universities for Global Health – CUGH) là một tổ chức có trụ sở tại Washington, DC, quy tụ gần 200 trường đại học và tổ chức giáo dục trên toàn thế giới cùng hợp tác nhằm giải quyết các thách thức về y tế toàn cầu.

Sau 35 năm thành lập, CUGH đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một mạng lưới kết nối các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy sự đổi mới và hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu, cùng với sự tham gia của các Đại học hàng đầu thế giới như Đại học Harvard, Johns Hopkins, Stanford, Yale, Cornel, Duke, Columbia…

GS.TS Trần Xuân Bách (SN 1984) từng được Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Anh được nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu 2020.

Ông được công nhận PGS trẻ nhất năm 2016 và GS trẻ nhất năm 2023, đồng thời là nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.