Gu thời trang biến hóa của siêu mẫu Minh Tú
GĐXH - Từ hình ảnh mạnh mẽ đến vẻ sang trọng trên thảm đỏ và phong cách đời thường cuốn hút, Minh Tú chứng minh sức hút của biểu tượng thời trang đa phong cách.
Phong thái "chiến sĩ" của Minh Tú trong Sao nhập ngũ
Trong Sao nhập ngũ 2025, Minh Tú khiến khán giả bất ngờ bởi sự kỷ luật và mạnh mẽ hiếm thấy. Hình ảnh một siêu mẫu vốn quen với sàn catwalk bỗng hóa thành "chiến sĩ" trong quân phục giản dị đã tạo nên sức hút đặc biệt. Những bước chạy, động tác rèn luyện hay gương mặt lấm tấm mồ hôi của Minh Tú đều toát lên tinh thần bền bỉ và quyết tâm, gợi cảm hứng cho người hâm mộ về một vẻ đẹp không chỉ nằm ở bề ngoài mà còn ở sức mạnh nội tâm.
Điều đáng chú ý, dù khoác lên mình bộ quân phục đồng màu, Minh Tú vẫn toát ra khí chất khó lẫn. Thần thái tự tin, dáng người săn chắc cùng sự rắn rỏi từ ánh mắt giúp cô nổi bật giữa dàn sao nữ.
Nhiều khán giả nhận xét, Minh Tú mang đến một định nghĩa mới về thời trang quân ngũ: Giản dị nhưng vẫn đủ cuốn hút, bởi chính phong thái và tinh thần là "phụ kiện" đắt giá nhất.
Sang trọng ở thảm đỏ, tinh tế trên sân khấu
Trở lại với ánh đèn sân khấu, Minh Tú luôn chứng minh vị thế "nữ hoàng thảm đỏ" trong showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng phải ngóng chờ bởi khả năng biến hóa phong cách linh hoạt. Không chỉ gói gọn trong những chiếc váy dạ hội gợi cảm, Minh Tú còn thường xuyên thử sức với các thiết kế mang tính nghệ thuật cao, tôn vinh đường nét hình thể nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.
Điểm nổi bật trong phong cách thảm đỏ của Minh Tú nằm ở khả năng "kể chuyện" bằng thời trang. Một bộ đầm xuyên thấu lấp lánh có thể biến cô thành "nữ thần ánh sáng", trong khi một thiết kế váy đen cổ điển lại đem đến hình ảnh quý phái, quyền lực. Cô không ngần ngại chọn những đường cắt táo bạo từ váy xẻ đùi cao, cổ khoét sâu cho tới những chi tiết cut-out độc đáo nhưng luôn xử lý vừa đủ, biến sự gợi cảm thành tinh tế thay vì phô trương.
Phong thái tự tin, sải bước kiêu hãnh cùng thần thái sắc lạnh của Minh Tú cũng là yếu tố then chốt giúp những bộ cánh trên thảm đỏ của cô trở nên "có hồn". Đặc biệt, sự tính toán kỹ lưỡng trong cách phối phụ kiện từ trang sức đến giày cao gót càng làm tôn thêm vẻ ngoài sang trọng. Chính sự chỉn chu ấy đã giúp Minh Tú nhiều lần được truyền thông và khán giả bình chọn là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện.
Gu thời trang đời thường trẻ trung và hiện đại
Luôn chú trọng đến từng chi tiết trong trang phục, cô luôn biết cách lựa chọn những bộ trang phục ấn tượng nhưng phải phù hợp với mỗi sự kiện mà cô tham gia. Dù vậy, phong cách thường ngày của Minh Tú lại hoàn toàn trái ngược: Giản dị, trẻ trung và phóng khoáng. Cô nàng 9X ưu tiên những chiếc áo thun năng động, kết hợp với quần jeans, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn đầy cá tính.
Từ khi kết hôn, Minh Tú ngày càng khẳng định gu thời trang trưởng thành, quyến rũ mà không kém phần thanh lịch. Nữ người mẫu tiết lộ, chồng luôn tin tưởng vào gu thời trang và sự tinh tế của cô trong việc lựa chọn trang phục.
Minh Tú là hình mẫu hoàn hảo của sự biến hóa từ hình ảnh nghiêm túc trong Sao nhập ngũ đến phong cách đời thường trẻ trung và gu dạ tiệc gợi cảm đầy tinh tế. Cô chứng minh rằng thời trang không chỉ là diện mà đó là cách kể câu chuyện cá nhân và Minh Tú đã làm điều đó một cách xuất sắc, giữ vững thần thái người mẫu dù ở bất kỳ sân khấu nào.
