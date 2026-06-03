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‘Gửi Gấm Lên Non’: Hành trình sẻ chia cùng trẻ em vùng cao dịp Quốc tế Thiếu nhi

Thứ tư, 12:00 03/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, GUNO Việt Nam thực hiện chương trình thiện nguyện “Gửi Gấm Lên Non - Trao em áo mới - Ươm mầm ước mơ” tại hai điểm trường thuộc xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang.

Chung tay sẻ chia cùng những điểm trường còn nhiều khó khăn

Trong quá trình khảo sát và chuẩn bị cho chương trình, đội ngũ GUNO nhận thấy hai điểm trường tại xã Lũng Phìn vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện sinh hoạt hằng ngày.

Xuất phát từ thực tế đó, bên cạnh những hoạt động dành cho các em nhỏ trong dịp Quốc tế Thiếu nhi, GUNO đã chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực dành tặng nhà trường và địa phương như tivi, máy lọc nước, tủ bát cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Phượng Nguyễn - Founder GUNO trao tặng tivi cho 2 điểm trường tại Lũng Phìn.

Đây đều là những món quà được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của điểm trường với mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em và hỗ trợ phần nào công tác chăm sóc, giảng dạy của thầy cô.

Tuy nhiên, bên cạnh những món quà thiết thực ấy, GUNO vẫn mong muốn mang đến một món quà mang đậm dấu ấn của riêng mình. Một món quà không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn thể hiện những giá trị mà thương hiệu đã theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

Khi món quà ý nghĩa nhất chính là sản phẩm do mình làm ra

Trong hành trình lần này, bên cạnh những phần quà thiết thực dành cho nhà trường điều đặc biệt nhất mà GUNO mang đến lại chính là sản phẩm do thương hiệu tạo ra.

Đó là những chiếc áo mới được thiết kế và sản xuất riêng dành cho các em nhỏ vùng cao.

Những chiếc áo mới được thiết kế và sản xuất riêng dành cho các em nhỏ vùng cao.

Thay vì lựa chọn những sản phẩm có sẵn hoặc hàng tồn kho, đội ngũ GUNO quyết định thiết kế một mẫu áo hoàn toàn mới dành riêng cho chương trình.

Từ việc khảo sát số lượng học sinh, phân loại độ tuổi, tổng hợp kích thước cho đến xây dựng phương án sản xuất, mọi công đoạn đều được chuẩn bị riêng để mỗi em nhỏ đều có một chiếc áo phù hợp với mình.

Những chiếc áo ấy không được làm ra để kinh doanh hay xuất hiện trên kệ hàng mà được tạo nên cho một mục đích duy nhất: Trở thành món quà dành tặng các em nhỏ trong chương trình "Gửi Gấm Lên Non".

Theo bà Phượng Nguyễn, Nhà sáng lập GUNO Việt Nam cho hay: "Điều ý nghĩa nhất mà một thương hiệu thời trang có thể trao tặng chính là sản phẩm do mình làm ra. Vì vậy GUNO quyết định thiết kế riêng một mẫu áo mới thay vì lựa chọn những sản phẩm có sẵn."

"Gấm" trong tên gọi của hành trình không mang ý nghĩa về sự xa hoa hay đắt đỏ. "Gấm" ở đây là gấm vóc, là sợi vải, là những chiếc áo được làm nên bằng sự chỉn chu và tâm huyết của những người làm nghề.

Đó cũng là cách GUNO gửi gắm tình cảm của mình tới các em nhỏ vùng cao thông qua chính công việc mà thương hiệu đang theo đuổi mỗi ngày.

Mang vải thơm lên vùng cao: Gửi đi điều GUNO tự hào nhất

Nếu những chiếc áo là "gấm" mà GUNO muốn gửi lên non cao, thì vải thơm chính là điều thương hiệu lựa chọn để gửi gắm vào đó.

Trong nhiều năm qua, vải thơm không chỉ là dòng chất liệu đặc trưng mà còn trở thành một trong những dấu ấn gắn liền với thương hiệu GUNO.

Những chiếc áo mới được thiết kế riêng cho các em nhỏ tại 2 điểm trường Lũng Phìn.

Không lựa chọn một chất liệu phổ thông cho hoạt động thiện nguyện, thương hiệu quyết định sử dụng chính dòng vải đã làm nên tên tuổi của mình để sản xuất những chiếc áo dành tặng các em nhỏ vùng cao.

Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng vải, lên thiết kế, cắt may cho đến hoàn thiện thành phẩm, mọi công đoạn đều được thực hiện theo cùng tiêu chuẩn mà GUNO đang áp dụng cho các sản phẩm gửi tới khách hàng mỗi ngày.

"Các em nhỏ vùng cao cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp và chỉn chu như bất kỳ ai. Chính vì vậy, chúng tôi không muốn làm một món quà cho có. Từ chất liệu, thiết kế đến từng đường kim mũi chỉ đều được chuẩn bị bằng sự trân trọng dành cho các em" - Phượng Nguyễn Founder GUNO chia sẻ.

Không chỉ tổ chức trao quà, GUNO còn chuẩn bị bữa ăn dành cho các em nhỏ, đồng thời đến thăm một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa phương. Tại những ngôi nhà còn nhiều thiếu thốn giữa vùng núi cao, các thành viên trong đoàn có dịp hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của các em ngoài lớp học.

Những món quà nhỏ được GUNO gửi tới các trẻ em vùng cao.

Khép lại hành trình, điều đọng lại không chỉ là những món quà được trao đi mà còn là những nụ cười, những câu chuyện và những cảm xúc chân. Những khoảnh khắc giản dị ấy cũng chính là điều khiến hành trình "Gửi Gấm Lên Non" trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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