Tin sao 1/10: Nhan sắc đẹp ngỡ ngàng của NSND Thu Hà, Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm đăng quang
GĐXH - NSND Thu Hà ở tuổi U60 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái cuốn hút, trong khi đó Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đánh dấu cột mốc sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.
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