Tin sao 1/10: Nhan sắc đẹp ngỡ ngàng của NSND Thu Hà, Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm đăng quang

Thứ năm, 19:00 01/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - NSND Thu Hà ở tuổi U60 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái cuốn hút, trong khi đó Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đánh dấu cột mốc sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 1.

NSND Thu Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi du lịch ở nước ngoài. Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái cuốn hút.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 2.

Emoura Phạm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thời trang quyến rũ, thần thái cuốn hút trong ngày thứ 14 tại hành trình Miss Grand International 2026.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 3.

Emoura Phạm tiếp tục có mặt trong FINAL 8 - "Country’s Power of the Year", cuộc bình chọn đang diễn ra và đây là cơ hội để cô góp mặt trong Top 20.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 4.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ hình ảnh đánh dấu sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Khi đó, Thiên Ân 22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 5.

Siêu mẫu Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh vượt ngập đi quay cùng H'Hen Niê. Hai nàng hậu ghi hình "The Face Vietnam 2026" tại phim trường trong lúc mưa lớn khiến khu vực này ngập nước.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 6.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh kèm tiết lộ hóm hỉnh đang hóa thân thành cô phóng viên đi lấy tin về "Bò sữa bay". 

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 7.

Diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh xinh tươi khi đang đi du lịch tại Thái Lan.

Nhan sắc NSND Thu Hà cuốn hút ở tuổi U60 và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân kỷ niệm 4 năm - Ảnh 8.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ khoảnh khắc trở lại Harvard (Mỹ).

(Ảnh FB nhân vật)

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