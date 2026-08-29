10 năm hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây: Học cách thấu hiểu và chấp nhận

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu GĐXH - Bé Lucas, con trai của siêu mẫu Hà Anh, khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những cử chỉ và lời nói vô cùng dễ thương.

16 năm trước, phóng viên Gia đình&Xã hội từng có cơ hội hợp tác và làm việc với siêu mẫu Hà Anh, ở cô luôn là tinh thần hợp tác chuyên nghiệp và hiệu quả. Hiện tại, khi gặp lại và trao đổi cùng nhau trong bài phỏng vấn này, siêu mẫu gốc Hà thành cũng chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác để bài viết chân dung có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ và văn minh. Cứ thế câu chuyện bắt đầu từ những điều đơn giản nhưng ý nghĩa trong chính cuộc sống thường ngày của nữ siêu mẫu.

Siêu mẫu Hà Anh được người trong giới nhận xét là chân dài chuyên nghiệp và uy tín trong làng catwalk Việt

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây cho nhau khoảng không gian riêng

Siêu mẫu Hà Anh thân mến, được biết, chị và ông xã đã có 10 năm đồng hành bên nhau, vậy nhìn lại chặng đường ấy, điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất về cuộc hôn nhân của mình?

- Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất có lẽ chính là việc hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình với hai con Myla (8 tuổi) và Luca (2 tuổi). Khi còn trẻ, từ những ngày đầu gặp gỡ, yêu nhau rồi quyết định kết hôn, chúng tôi luôn mong muốn có một mái ấm riêng, nơi có tiếng cười của những đứa trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, chúng tôi chưa thể hình dung cuộc sống khi có con sẽ thay đổi như thế nào.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng trong bộ ảnh cưới cách đây 10 năm.

Sự ra đời của con gái đầu lòng Myla đã mở ra một hành trình hoàn toàn mới. Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con, trải qua không ít bỡ ngỡ, lo lắng và trăn trở của những người lần đầu làm cha mẹ. Theo thời gian, chúng tôi dần tích lũy thêm kinh nghiệm, trở nên tự tin hơn trong hành trình làm cha mẹ và sẵn sàng chào đón bé Luca. Mỗi cột mốc của các con cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình xây dựng tổ ấm của hai vợ chồng.

Bây giờ nhìn hai con chơi với nhau, yêu thương nhau, tôi đã hiểu hết niềm vui trong những ý thơ văn mà ông bà tôi từng chia sẻ về nụ cười con trẻ cũng như hạnh phúc vô bờ khi được tận hưởng hạnh phúc bên các con.

Sau một thập kỷ chung sống, tình yêu của vợ chồng chị đã thay đổi như thế nào? Hai người làm gì để giữ được sự gắn kết, mới mẻ trong đời sống hôn nhân?

- Tôi thấy rằng để hai cá thể vô cùng khác nhau, với mức trưởng thành, nhu cầu khác biệt, cái nhìn đôi khi khác nhau về cuộc sống... có thể hoà hợp và tiếp tục yêu thương nhau, thì hai vợ chồng phải cùng nỗ lực tập trung vào những điểm chung - xem một bộ phim chung với nhau để bàn luận, ăn tối chung với nhau để có thời gian tâm sự với nhau, chăm con chung, đi nghỉ chung với nhau và gia đình...

Nhưng cũng sẽ có thời gian cả hai phải cho nhau những không gian riêng, bạn bè riêng để cả hai cùng cảm thấy sự tự do và cảm nhận mình là một cá thể độc lập. Sự quay về với gia đình còn là sự tự nguyện vui vẻ chứ không đơn thuần là trách nhiệm. Khi mình cảm thấy bản thân mình mới mẻ, hạnh phúc với chính con người mình, thì mình sẽ đóng góp vào cuộc sống gia đình một cách hạnh phúc hơn và tươi mới hơn.

Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau mọi sự kiện.

Trên trang cá nhân, Hà Anh từng chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình. Trong 10 năm làm vợ, đâu là bài học lớn nhất mà chị rút ra để giữ gìn một cuộc hôn nhân bền vững?

- Đối với tôi, tôi luôn nhìn ông bà mình làm tấm gương của một cặp vợ chồng yêu nhau, hạnh phúc và thuỷ chung đến tận cuối đời. Khi bà nội tôi còn tỉnh táo, bà chia sẻ nhiều điều và qua đó tôi hiểu rằng ông tôi, dù trong sự ngưỡng mộ của tôi là vô cùng hoàn hảo, trong vai trò của người chồng, cũng có những lúc khiến bà tôi cảm thấy chưa được thấu hiểu. Nhưng bà nói với tôi rằng, bà hiểu ông là người rất tốt, và người tốt, sống có đạo đức như ông là rất hiếm, nên bà chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của ông để yêu và chăm sóc gia đình cùng ông.

Với tâm niệm này tôi học cách biết nhìn hôn nhân một cách thực tế hơn, bớt lý tưởng hoá và lãng mạn hoá... thay vì đó là học cách chấp nhận, thấu hiểu, hoà hợp, khiến những cái khác biệt thành những điểm riêng của mỗi người để tôn trọng.

Siêu mẫu Hà Anh: Tôi và mẹ chồng thân thiết với nhau

Làm dâu trong một gia đình phương Tây có những điểm gì khác biệt so với hình dung của nhiều người Việt? Mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng Tây hiện nay như thế nào?

- Tôi rất thân thiết với mẹ chồng, tôi nói điều này không phải là "khoe" như một "chiến tích", mà đơn giản, tình cảm gia đình, yêu thương, quý mến đều được minh chứng bởi hành động và thời gian.

Từ khi lấy chồng, tôi không bao giờ suy nghĩ mình cần phải tiếp cận bà để "nịnh", hay "lấy lòng" mẹ chồng, mà tôi cứ bình thường sống. Cách khiến người mẹ của chồng mình yêu thương và gắn bó với mình nhanh nhất, đó là khi họ thực sự cảm nhận được bạn yêu thương con trai họ, và biết quan tâm chia sẻ đến gia đình của họ.

Hà Anh rất thân thiết với mẹ chồng Tây.

Hơn 10 năm sống bên nhau, mẹ chồng tôi mặc dù mỗi năm chỉ bên con cháu khoảng 2 lần, nhưng có năm bà qua chơi và giúp chúng tôi chăm Myla gần một năm là bà sống trong nhà chúng tôi lâu nhất. Tôi lấy đó làm niềm vui vì con được gần bà chứ không coi là phiền phức. Nhưng ngược lại bà cũng rất tâm lý, bà cũng độc lập rất nhiều để tạo không gian riêng cho chúng tôi. Hai mẹ con hay tâm sự với nhau và tôi có những lúc còn đưa lời khuyên cho bà. Ông xã thường hay kể là hai mẹ con còn thân nhau hơn cả ông xã. Nếu hai vợ chồng có tranh luận bà thường đứng về phía tôi thay vì con trai, vì bà cũng quá hiểu tính con trai có phần "bắt nạt" vợ!

Chị và mẹ chồng có những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống hay cách chăm sóc con cái không? Nếu có bất đồng, hai người thường giải quyết như thế nào để vẫn giữ được sự gần gũi?

- Giờ tôi là mẹ của con trai tôi lại càng thấu hiểu, lẽ dĩ nhiên tôi sẽ mong sau này có cô gái biết yêu và tôn trọng con trai, là một phụ nữ yêu thương, ân cần, có thể nấu những món ăn ngon, yêu thích những đứa trẻ... đó là những nhu cầu và mong muốn rất cơ bản. Nhưng nói vậy, bà không bao giờ can thiệp vào cách chúng tôi nuôi dạy con hay sống với nhau. Khi bà còn trẻ, bà từng là mẹ đơn thân (do hai vợ chồng ly hôn) nuôi ba đứa con rất khó khăn vất vả, nên giờ bà cảm thấy chúng tôi có điều kiện để nuôi con cái tốt và kỹ lưỡng hơn bà rất "phục" và mừng cho các cháu.

Tổ ấm hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Bà thích nhất khi thấy các cháu ngoan, lễ phép, cư xử có trên dưới, và đặc biệt thích ăn trái cây và rau xanh. Bà so sánh với các anh chị em họ của hai đứa ở bên Anh không được như vậy do không được tập thói quen này và rất thích.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây dạy con biết tự lập, tôn trọng người xung quanh

Hà Anh và ông xã đang nuôi dạy các con theo những nguyên tắc nào? Điều gì chị đặc biệt coi trọng để các con vừa ngoan, tự lập vừa biết yêu thương và tôn trọng người khác?

- Đối với tôi điều quan trọng nhất đó là nuôi dạy các con ngoan, tự lập, biết tôn trọng những người xung quanh nên chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc này. Chúng tôi thường xuyên kể chuyện và nhắc nhở các con trong hành vi, cư xử mỗi ngày đối với những người xung quanh, dạy con cách chào mọi người, hoà đồng với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ, cảm ơn, biết trân trọng lao động bằng cách tự làm một số thứ phù hợp với sức của mình như dọn bát ăn khi ăn cơm xong, lấy nước cho bố mẹ uống...

Chồng Hà Anh luôn dành thời gian để chăm sóc con cái.

Mỗi khi các cháu làm tốt chúng tôi không ngại khen thưởng các con, và đặc biệt chúng tôi phải làm gương cho con mình trong cách cư xử của mình với nhau và với những người xung quanh.

Tôi nghĩ nuôi nấng và giáo dục con là một hành trình bền bỉ, mỗi ngày, mình phải nhất quán trong thông điệp, thưởng phạt công minh. Mình không thể dạy con không được nói dối khi bản thân mình nói dối con. Thực sự dạy con khiến mình cũng tốt hơn vì mình tự nhắc nhở bản thân phải sống và cư xử có trách nhiệm hơn.

Trong gia đình đa văn hóa Việt – Anh, chị và chồng làm thế nào để các con hiểu và trân trọng cả hai nền văn hóa, đồng thời hình thành bản sắc riêng của mình?

- Nói chung nền văn hoá nào cũng có những điểm tương đồng, đó là tình yêu và chăm sóc cho gia đình riêng của mình. Tình cảm yêu thương đối với con người và đất nước mình- điểm này thì trong văn hoá Anh quốc đương đại không còn được đề cao như trước- nhưng đối với tôi việc biết mình thuộc về đâu, yêu và trân trọng gốc gác của mình cũng như tự hào về nó rất quan trọng vì nó khiến mình có bản sắc riêng biệt, hội nhập nhưng không đánh mất bản thân.

Chính vì vậy những ngày lễ tết cổ truyền như Trung thu, Tết ta, hay những ngày quốc khánh... chúng tôi cùng nhau có những hoạt động vui để ăn mừng, như chúng tôi đưa con đi xem diễu hành, hay cùng mặc áo dài đón Tết, bay ra Hà Nội đón giao thừa bên gia đình...

10 năm hôn nhân bình yên của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây.

Mỗi năm chúng tôi về 1 đến 2 lần để các con đón Noel hay nghỉ hè bên gia đình nội, để tận hưởng những truyền thống rất riêng của nước Anh.

Sau 10 năm hôn nhân và khi đã có các con, Hà Anh mong muốn gia đình mình sẽ như thế nào trong 10 năm tới? Có điều gì chị muốn giữ nguyên và điều gì muốn thay đổi để cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc hơn?

- Ông xã tôi hay nói hãy cố tận tưởng bây giờ đừng "wish away" (lúc nào cũng ngóng lúc chúng lớn lên) vì thời gian các con nhỏ rất là tuyệt vời. Tôi cũng nghĩ vậy nên dành mọi thời gian có thể để tận hưởng bên hai con nhỏ. 10 năm nữa Myla là cô gái trưởng thành và Luca 12 tuổi chuẩn bị vào lứa tuổi teen khó bảo, chắc chắn cuộc sống sẽ thay đổi nhiều.

Nhưng tôi mong rằng vợ chồng tôi vẫn yêu thương và nhẫn nại, quyết tâm bên nhau. Vì "có vợ có chồng tát biển Đông cũng cạn" nên tôi nghĩ khó khăn thì sẽ bên nhau giải quyết, hạnh phúc thì chung hưởng bên nhau. Hy vọng cuộc sống "ưu ái" chúng tôi, cho chúng tôi sức khoẻ và may mắn để tận hưởng cuộc sống bên nhau và bên gia đình của mình.

Cảm ơn siêu mẫu Hà Anh về cuộc trò chuyện này!

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu. Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Ảnh: NVCC