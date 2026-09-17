Mưa lũ khiến hơn 3.000 hộ dân ở Ninh Bình bị ngập, hàng trăm người được sơ tán

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Mưa lớn kéo dài, nước nhiều tuyến sông dâng cao khiến 3.042 hộ dân ngoài đê ở Ninh Bình bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời 94 hộ với 346 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngày 17/9, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mưa lớn kéo dài cùng với nước trên nhiều tuyến sông dâng cao đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương bị ảnh hưởng gồm xã Gia Viễn, Thanh Sơn, Nho Quan, Gia Tường, Gia Phong, Gia Hưng, phường Phù Vân, phường Lý Thường Kiệt, phường Châu Sơn... với hàng nghìn hộ dân bị ngập.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tại một số điểm trường. Tại Trường Tiểu học Gia Viễn, phân hiệu 2 bị ngập nước, học sinh phải chuyển sang học trực tuyến. Trường Tiểu học 1 Hoàng Đông, phường Duy Hà bị ngập sân trường, học sinh phải nghỉ học.

Theo báo cáo, tính đến 16h ngày 17/9, mưa lớn và nước sông dâng cao khiến 3.042 hộ dân ngoài đê bị ngập nước. Các địa phương đã di dời 94 hộ với 346 nhân khẩu đến nơi an toàn. 

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến 11.465ha lúa, trong đó 200ha bị ngập trắng, 319ha bị ngập phất phơ và 10.946ha bị ngập từ 2/3 đến 3/4 cây. 

Mưa lũ khiến hơn 3.000 hộ dân ở Ninh Bình bị ngập, hàng trăm người được sơ tán - Ảnh 1.

Mưa lũ làm sập mái một nhà dân tại thôn Uy Tế, xã Gia Hưng. Tại phường Kim Bảng, một điểm mái đê tả sông Đáy, đoạn từ K100+810 đến K100+828, bị sạt.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, các địa phương đã tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh Ninh Bình huy động 417 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ di dời người dân, tài sản và xử lý sự cố.

Cùng với đó, 13 phương tiện gồm ô tô, xuồng và máy xuồng được huy động phục vụ công tác ứng phó.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang vận hành 739 máy bơm điện cố định, 194 cống tiêu đầu mối, 1 cống hồ và 27 tràn để tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, rà soát phương án sơ tán người dân tại vùng bãi sông, khu vực ngập lụt.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, hồ đập và chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

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