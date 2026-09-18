Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men
GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
Mực nước nhiều sông vượt báo động III
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, tính đến 8h ngày 18-9, mực nước trên các lưu vực sông đều ở ngưỡng báo động cao:
Sông Tích: Trạm Kim Quan đạt 9,04m (vượt BĐ III 0,64m); trạm Vĩnh Phúc đạt 8,63m (vượt BĐ III 0,63m).
Sông Bùi: Trạm Yên Duyệt đạt 7,66m (vượt BĐ III 0,66m).
Sông Đáy: Trạm Ba Thá đo được 6,92m (vượt BĐ II 0,42m).
Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các tuyến sông này tiếp tục lên đỉnh rồi biến đổi chậm. Tình trạng ngập úng ảnh hưởng nặng nhất tại các xã: Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Phú Nghĩa, Phú Cát, Hạ Bằng... Nguy cơ sạt lở bãi sông và mất an toàn hệ thống đê điều đang ở mức rất cao.
Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân, rà soát người yếu thế để hỗ trợ thực phẩm, thuốc men
Trước tình hình ngập úng phức tạp tại lưu vực sông Bùi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa trực tiếp đi kiểm tra thực tế dọc tuyến đê Bùi 2, khu vực cầu Bến Cốc và một số điểm ngập sâu tại các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú.
Báo cáo đoàn kiểm tra, chính quyền cơ sở cho biết đã chủ động sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; riêng xã Quảng Bị đã di dời an toàn khoảng 340 hộ.
Tại hiện trường, lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ đang tích cực gia cố bờ bao, đắp đập chống tràn và hỗ trợ vận chuyển người, tài sản.
Ông Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kiên quyết cưỡng chế sơ tán các hộ dân ở vùng trũng sâu, có nguy cơ bị cô lập hoặc sạt lở; không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.
Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực 24/24, rà soát nhóm đối tượng yếu thế (người già, trẻ em), bảo đảm cung cấp đủ lương thực, nước sạch, thuốc men và điều kiện sinh hoạt tại điểm tạm cư.
Bố trí chốt chặn, phân luồng từ xa, kiên quyết cấm người và phương tiện đi qua các điểm ngập sâu, ngầm tràn, nơi có dòng nước xiết.
Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt kinh niên dọc lưu vực sông Bùi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu không chỉ dừng lại ở giải pháp tình thế mà phải tính toán bài toán căn cơ, dài hạn, cụ thể:
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát toàn diện hệ thống đê điều; tham mưu các phương án công trình như nạo vét lòng sông, xây dựng hồ điều hòa và nâng cấp trạm bơm tiêu úng liên vùng.
Các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị rà soát, lập danh sách các khu dân cư ven sông thường xuyên bị ngập để đề xuất phương án di dân, bố trí tái định cư. Đất ở mới phải gắn liền với hạ tầng kỹ thuật, việc làm và sinh kế lâu dài để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
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