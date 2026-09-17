Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Theo báo cáo ngày 17/9 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội), lượng mưa tích lũy trong đợt này tại nhiều khu vực đã vượt mốc 400mm, thậm chí một số nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên 500mm như Yên Sở (570mm), Hai Bà Trưng (550mm) và Cầu Giấy (439mm).

Mưa xối xả kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng nhanh: sông Tích, sông Bùi đã vượt báo động 3; sông Nhuệ, sông Đáy vượt báo động 2.

Trước sức ép khổng lồ từ lượng nước đổ dồn dập, các đơn vị thoát nước Hà Nội đã kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo đó, hơn 2.500 cán bộ, công nhân cùng trên 200 phương tiện, thiết bị cơ giới được huy động ứng trực 24/24h.

Các tổ công tác liên tục khơi thông rãnh thu gom, vớt rác tại các ga thoát, đồng thời vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối, cửa phai và điều tiết hạ mực nước các hồ điều hòa nhằm tạo dung tích trữ nước dự phòng.

Nhờ sự điều tiết quyết liệt, hệ thống thoát nước đô thị khu vực nội thành cơ bản vẫn được duy trì ổn định, không ghi nhận các điểm ngập úng nghiêm trọng kéo dài.

Trái ngược với sự kiểm soát tốt tại nội đô, vùng ven đô đang phải gồng mình chống chọi với sức ép lũ lớn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), nước dâng cao đã gây ngập úng trên 370 hộ với 2.550 nhân khẩu tại các xã, phường như Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Sơn, Xuân Mai. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp 122 người khỏi vùng ngập sâu.

Áp lực lũ lớn cũng khiến hàng nghìn mét đê, bờ bao ngoại thành bị nước tràn qua. Điển hình như tại xã Mỹ Đức có 1.500m bờ bao bị ngập tràn; xã Xuân Mai ghi nhận 1.200m tại tuyến đê Bùi 2 và đê Đồng Trối; tuyến bờ bao từ THPT Minh Khai đi thôn Muôn Ro (xã Kiều Phú) bị tràn 200m và xã Quảng Bị bị tràn khoảng 100m.

Tại các tuyến phố nội thành trong sáng 17/9, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn do một số vị trí đọng nước. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường quân số bám chốt, dựng biển cảnh báo và chủ động phân luồng từ xa để tránh ùn tắc.

Đến khoảng 9h cùng ngày, mực nước tại các điểm trũng bắt đầu có dấu hiệu rút.

Hiện các cơ quan chức năng Hà Nội vẫn duy trì lực lượng giám sát hiện trường, bám sát các bản tin khí tượng và mực nước sông để kịp thời xử lý sự cố, sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước và bảo hộ dân sinh khi mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp.

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