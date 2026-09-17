Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập đường 421B

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại một số tuyến đường bị ngập úng, không đảm bảo an toàn trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

Sở cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tuyến đường 421B (đường 81B cũ), đoạn Km11+460 qua khu vực các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, hiện ngập sâu khoảng 90cm. Tuyến nhánh N1 tại Km11+400 cũng ngập khoảng 30cm.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập trên đường 421B và tổ chức phân luồng từ xa.

Cụ thể, tại Km6+700 đường 421B, thuộc xã Quốc Oai, phương tiện được hướng dẫn đi qua Thạch Thán theo đường huyện 01, qua cầu Văn Quang, Nghĩa Hương. Khi đến ngã ba, phương tiện có thể rẽ trái đi Hà Nội hoặc rẽ phải đi Xuân Mai.

Các phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai và Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông theo tuyến thay thế này.

Tại Km16+000 đường 421B, phương tiện từ hướng Xuân Mai được phân luồng đi theo quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, sau đó ra Đại lộ Thăng Long để di chuyển về Quốc Oai.