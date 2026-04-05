Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc
GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h48 ngày 4/4/2026, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu SE8 đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi tàu đi đến khu vực đường ngang dân sinh tại Km13+700, một người đàn ông điều khiển xe máy đã bất ngờ phóng xe băng ngang qua đường sắt.
Đáng chú ý, theo các nhân chứng và hình ảnh ghi lại, người này không hề quan sát tín hiệu cảnh báo mà còn đang vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động.
Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc.
Do khoảng cách quá gần, lái tàu SE8 dù đã hãm phanh khẩn cấp nhưng vẫn không thể tránh khỏi va chạm, tàu hỏa đã tông trúng vào chiếc xe máy, hất văng cả người và phương tiện xuống lề đường.
May mắn, do cú tông không xảy ra trực diện, người đàn ông chỉ bị hất văng ra ngoài thay vì bị cuốn vào gầm tàu. Nạn nhân dù bị thương nhẹ và bàng hoàng nhưng vẫn có thể tự đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
Vụ tai nạn là một hồi chuông cảnh báo đanh thép về tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại không chỉ làm giảm khả năng quan sát mà còn khiến người lái xe không nghe thấy tiếng còi tàu hoặc âm thanh cảnh báo tại các đường ngang.
