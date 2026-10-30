Tung tin phạm nhân trốn Trại giam A2 vượt biên, người đàn ông 50 tuổi bị Công an mời lên làm việc

Theo Page Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 29/10/2026, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Diên Lâm tiến hành làm việc với ông N.Q.H (SN 1976, trú tại TPHCM) liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trên mạng xã hội.

Qua xác minh, ngày 28/10/2026, ông H sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 02 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa, đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Tại buổi làm việc, ông H thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Theo trình bày, ông H tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh tính chính xác mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh minh họa: AI

Ông H đã nhận thức được hành vi lan truyền thông tin chưa được xác thực của mình có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin về việc 02 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật, tin đồn hoặc các nội dung giật gân chưa được xác minh, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi có thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận đối tượng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Danh tính phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa vừa bị bắt lại GĐXH - Võ Hoàng Duy (SN 1999, thường trú tại tỉnh Gia Lai), 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trước đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.