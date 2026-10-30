Bắc Ninh: 5 người cùng uống bia, 1 người nhận hóa đơn phạt 20 triệu, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe

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Theo Page Công an TP Bắc Ninh, lúc 22h07 ngày 29/10/2026, tại đường liên thôn Dương Húc (xã Đại Đồng), tổ CSGT Tiên Du, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh kiểm tra xe ô tô do tài xế tên T, trú tại phường Từ Sơn điều khiển.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy anh T vi phạm ở mức 0,265 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, trên xe lúc này có cả 5 người.

Qua kiểm tra nồng độ cồn anh T vi phạm ở mức 0,265 mg/lít khí thở (ảnh cắt từ clip của Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh).

Anh T cho biết, trước đó đã uống bia cùng 4 người đang ngồi trên xe. Kết thúc cuộc vui, nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục hành trình trên xe do anh T cầm lái.

Với hành vi trên, anh T đối diện mức phạt 18 –20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe để xử lý.

Cũng tại TP Bắc Ninh, khoảng 21 giờ 49 phút ngày 27/10/2026, trên đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng, Tổ CSGT Tiên Du kiểm tra xe mô tô do nam thanh niên trú tại xã Phật Tích (TP Bắc Ninh) điều khiển.

Vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,921 mg/lít khí thở, thanh niên bị xử phạt nặng (ảnh cắt từ clip của Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của thanh niên cho thấy ở mức 0,921 mg/lít khí thở, cao hơn 2,3 lần ngưỡng nồng độ cồn cao nhất quy định để xử phạt.

Với mức vi phạm này, người điều khiển xe mô tô đối diện mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.