Phú Thọ: Phát hiện ô tô không khóa cửa, nam thanh niên đột nhập lấy trộm 80 triệu đồng

Ngày 30/10, Công an phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị vừa điều tra, khám phá thành công vụ án trộm cắp tài sản có giá trị lớn trong xe ô tô, bắt giữ đối tượng chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, vào ngày 28/10, anh N.M.T. (SN 1981, trú tại phường Việt Trì) đến trụ sở Công an phường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào chiếc ô tô cá nhân mang biển kiểm soát 28A-013.59. Qua kiểm tra, anh T. phát hiện số tiền mặt lên tới 80 triệu đồng để bên trong xe đã biến mất.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc và số tài sản bị mất khá lớn, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Trì đã lập tức triển khai 4 tổ công tác tinh nhuệ. Các lực lượng đồng loạt tỏa đi rà soát hiện trường, trích xuất camera và khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Đối tượng Phin tại cơ quan Công an. Ảnh: CAT Phú Thọ

Chỉ đúng 4 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và tóm gọn đối tượng Lò Chòi Phin (SN 2007, trú tại xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) khi y đang thản nhiên lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, biết không thể chối cãi, Lò Chòi Phin đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai, quá trình đi lang thang đã phát hiện chiếc ô tô của anh T. sơ hở không khóa cửa. Chớp thời cơ, Phin mở cửa xe, lục lọi đồ đạc và lấy trộm trót lọt số tiền 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc bắt giữ Lò Chòi Phin, Công an phường Việt Trì phát đi khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là các chủ phương tiện ô tô, cần kiểm tra kỹ càng và khóa cẩn thận tất cả các cửa xe ô tô trước khi rời đi, dù chỉ đỗ xe trong chốc lát.

Hạn chế tối đa việc để số lượng lớn tiền mặt, túi xách, máy tính xách tay hay các tài sản có giá trị cao bên trong cabin, đặc biệt là ở những vị trí dễ quan sát từ bên ngoài (như ghế phụ, mặt táp-lô).

Nên gửi xe ở những bãi đỗ có người trông giữ, có hệ thống camera giám sát hoặc đỗ tại các khu vực đông dân cư, đủ ánh sáng. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu bị cạy phá, đột nhập hoặc mất cắp tài sản, cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời điều tra, truy xét.

Bắc Ninh: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại công ty Hengxin, phát hiện dương tính với nhiều chất ma túy GĐXH - Công an TP Bắc Ninh vừa tạm giữ hình sự Bùi Văn Hà vì đột nhập công ty Hengxin trộm máy tính 15 triệu đồng. Đáng chú ý, kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với nhiều chất ma túy.



